Как выбрать мужчину из двух: советы и рекомендации

Женщина – создание прекрасное, но непостоянное. Сегодня у нее на уме одно, а завтра – совершенно другое. Сейчас она хочет выкрасить волосы в пепельный блонд, а уже через пятнадцать минут сидит в парикмахерской и просит мастера сделать ей шатуш в темных шоколадных оттенках. Точно так же и в выборе мужчин: дама может быть страстно увлечена прекрасным молодым человеком, запавшим ей в душу, но через несколько дней встретит другого симпатичного мужчину, и уже на этом раннем этапе ей будет сложно разрешить дилемму: как выбрать мужчину из двух?

Сложный выбор: палка о двух концах

В жизни каждой представительницы прекрасной половины наверняка случались моменты, когда приходилось отдавать предпочтение одному из двух ухажеров. Стечение обстоятельств, при котором женщина выбирает из двух мужчин одного, единственного и любимого, предопределяется различными факторами. Построение новых отношений или возвращение к прошлым, спасение брака или обретение свободных отношений на стороне, предпочтение «красивого фантика» или «вкусной конфеты внутри» - немудрено, что дамам порой достаточно сложно определиться в своих симпатиях. Кого же по итогу они выбирают? Какую позицию принимают, если стоящая перед ними проблема – это палка о двух концах?

Бывший или нынешний?

Очень часто вопрос выбора правильного партнера возникает в промежуток между расставанием и завязкой новых отношений. Как выбрать между двумя мужчинами, если один из них – бывший, а другой – новый, нынешний молодой человек? Психологи рекомендуют опираться на факторы, при которых, собственно, и произошло расставание с бывшим мужчиной. Понятно и разумно не идти на поводу у молодого человека, который изменял, оскорблял, поднимал руку, а отдать предпочтение тому, который будет холить, лелеять и на руках носить. Даже если всего перечисленного негатива между молодыми людьми, в прошлом возлюбленными, не было, всегда есть какая-то история, послужившая катализатором разрыва между ними.

Есть такая поговорка – к прошлому не возвращаются. Наверное, если разрыв все-таки произошел, значит, на то были основания. Значит, расставания могут повторяться снова и снова, а ведь прелестницам хочется постоянства, идиллии, взаимной любви в отношениях. Поэтому логичнее и правильнее, скорее всего, не возвращаться к тому, где имел место быть разрыв, а открыться общению и идти навстречу новым делам, новым отношениям и новым мироощущениям.

Муж или любовник?

Как выбрать мужчину из двух, если один из них – законный супруг, а второй – любовник?

Ситуации адюльтера сейчас невероятно часты. Кто-то изменяет, потому что претерпевает кризис в семейной жизни, кто-то заводит роман на стороне для получения новой дозы ощущений, а кто-то действительно по-новому влюбляется и окунается в мир любви, страстей, чувств и переживаний, но, увы, не со своей законной второй половиной. И если мужчина выбирает между двумя женщинами очень легко – в девяноста процентах из ста предпочтение остается на стороне жены, то у представительниц прекрасной половины все намного сложнее. Ведь часто молодые люди приходят к сексуальной интриге только для того, чтобы удовлетворить свое либидо, выпустить свои пары как «альфа-самца». Они делают это на уровне удовлетворения исключительно сексуальных потребностей. Зачастую наутро после совершения полового акта со сторонней девицей мужчина даже не помнит, как ее зовут, поскольку он действительно не планировал и не намеревался продолжать с данной особой никакие отношения.

Совершенно по-другому обстоят дела у женщин. Большой страх и серьезные опасения мужчин всегда заключались в том, что женщина, если она изменяет, делает это не телом, а душой. Поэтому представители сильной половины так часто остро реагируют на женские измены, ведь если участником интриги на стороне стал супруг – он просто запутался, просто переспал и забыл, а если изменила супруга – то она, по их мнению, стала особой, мягко говоря, легкого поведения, потому что она изменяет не бездумно, а с чувствами.

Женщина не изменяет просто так. Она поддается эмоциям, ощущениям, симпатиям. Для нее ночь измены мужу с жарким красавцем – это не просто плотская утеха, это проявление страсти к мужчине, который временно помутил ее разум. И здесь очень важно обратить внимание на то, что такие помутнения зачастую скоротечны. По истечении определенного количества времени к женщине приходит осознание того, что она оступилась, что она поддалась мимолетному увлечению, а главным героем ее жизни остается тот самый привычный и милый сердцу супруг. Вот и решайте после этого, как выбрать мужчину из двух.

Красавчик-«казанова» или простой однолюб?

Если выбор свободной девушки осуществляется между двумя ухажерами, один из которых – великолепный молодой человек с удивительно привлекательной внешностью, пользующийся широкой популярностью среди представительниц слабой половины человечества и довольствующийся женским вниманием, а второй – скромный неприметный парень, снующий во френд-зоне, стоит серьезно задуматься, кого выбирать. Всегда нужно помнить о том, что если молодой человек падок на женские юбки, если он ощущает свою привлекательность и любит ею кичиться, играя на этом с окружающими красотками, то вряд ли такой субъект долго продержится в нормальных здоровых отношениях с одной женщиной. Следует обратить более пристальное внимание на того простачка, который вроде бы и не особо приметен, но достаточно интересен. Ведь зачастую в тихом омуте, как говорится, не все так тихо. Нужно присмотреться к такому мужчине, возможно, за простой неприметной внешностью скрывается сильный стержень, открытая душа, верный и сердечный друг на многие годы.

Богатство или искренность?

Как выбрать мужчину из двух, если один из них – богатенький буратино, уверенность в искренности чувств которого так же шатка, как голова собачки-болванки в машине на торпеде, а второй – интерн местной городской клиники с зарплатой в три копейки, но с огромным сердцем и откровенной привязанностью, оказываемой выбирающей женщине? Сегодня практически каждая бежит на поводу у финансового магната, не думая о том, что таких, как она, у него масса, и что он в любой момент без труда сможет ее, мягко говоря, отодвинуть на второй план. И никто не думает о том, что, возможно, стоит приглядеться к невзрачному интерну, работающему в клинике на полставки, который без ума от своей музы и который в перспективе вполне может стать высокооплачиваемым специалистом. Главное ведь, чтобы рядом была женщина, которая поверит в него и придаст силы. Тогда, возможно, будет проще самой себе дать ответ на вопрос о том, как выбрать из двух мужчин одного.

Советы по выбору правильного мужчины

На какие моменты в характере парней следует обратить внимание девушке в момент отдачи предпочтения одному из них:

искренность – первоисточник здоровых адекватных отношений, выбирать нужно того, в чьих глазах искрится открытость, откровенность, правдивость;

заботливость – нужно обратить внимание на того из мужчин, кто проявляет участие и интересуется проблемами своей пассии так же, как и своими;

верность – мужчину, который кичится собой и своими победами у женщин, сразу нужно отсечь, ведь такой верным мужем никогда не станет.

Каких мужчин не стоит выбирать

Как выбрать мужчину из двух? Нужно изучить и отрицательные качества ухажеров и сразу отсечь тех, кто, во-первых, женат, во-вторых, был уличен во лжи, в-третьих, появляется в жизни женщины только тогда, когда это нужно ему, а не ей. Нужно уметь отсекать ненужные варианты с самого начала, когда неприемлемые для дамы моменты впервые проявились, иначе потом определиться будет сложнее.

Судьбоносные гадания

Кого выбрать из двух мужчин, если оба не женаты, проявляют безмерную заботу и внимание, не слывут «казановами» и всячески стараются понравиться любимой ими женщине? В современном мире активизации верования в проявления мистики многие прелестницы спешат за помощью к бабкам-провидицам. Сегодня узнать свою судьбу у женщины-экстрасенса можно даже через интернет в режиме онлайн-гадания. Кого выбрать из двух мужчин?

Многие аферистки сегодня зарабатывают огромные суммы на псевдо-предсказаниях. Нужно быть осторожными, чтобы не попасться на крючок шарлатанки. А вообще, выбор стоит делать не при помощи каких-то потусторонних сил, а исходя из своих ощущений, чувств и эмоций, то есть делать выбор сердцем.