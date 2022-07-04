Загадочное исчезновение пассажирского самолёта в 1994 году

Восьмого февраля 1994 года над Балтийским морем исчез пассажирский самолёт. На следующий день началась поисковая операция. Норвежские спасатели целые сутки пытались обнаружить хоть какие-то зацепки, но погодные условия не дали довести дело до конца.

Никаких сигналов с пропавшего самолёта не поступало. Он как будто растворился в пространстве. Аэропорты ближайших стран также сообщали о потере сигнала. Что же могло привести к исчезновению пассажирского самолёта, на борту которого находились 300 человек?

Эксперт по авиа крушениям Томас Хансен предположил, что в этом месте могла быть аномальная зона. Какой-то мощный источник излучения буквально вывел из строя датчики самолёта. Пилоты опытные, поэтому могли посадить самолёт и без специального оборудования. Но видимо им что-то помешало это сделать.

Вскоре дело о пропаже самолёта было закрыто из-за нехватки доказательств. Официальная версия событий — плохие погодные условия, которые привели к гибели самолёта. Однако никаких подтверждений этой версии нет. Кроме того, в тот день была прекрасная солнечная погода, ветер был в норме. Это подтверждает аэропорт Нидерландов, ссылаясь на показания датчиков ветра. В плохую погоду рейс был бы отменён, но этого не произошло.

Есть ещё несколько версий пропажи самолёта. Одна из них заключается в проведении военной операции одной из стран, без ведома сторон. Таким образом во время военных учений, самолёт по случайности мог быть сбит ракетой. Но тогда бы это было замечено на графике.

Вторая версия более странная. Прям перед вылетом, один из пассажиров сдал свой билет. Возможно он знал что-то. Позже его нашли и допросили. По его словам, он просто перенёс поездку по семейным обстоятельствам. Но стоит ли верить на слово?

Уже прошло много лет с момента пропажи самолёта, и до сих пор он не был найден. Было проведено несколько экспедиций, в ходе которой водолазная бригада пыталась найти обломки самолёта на дне моря. Никаких обломков самолёта, подозрительных предметов, остаток ракет не обнаружено.

Эта история стала загадкой конца двадцатого века. Это место назвали «Крылатое Пятно». Такое название выбрали не спроста, так как последние показания с самолёта были переданы в виде точки с пятном. Эксперты до сих пор не могут охарактеризовать эти данные.

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А вы знали об этом?

Мнение ,что спортсменам противопоказано заниматься сексом перед решающими матчами, миф . Это заблуждение настолько распространено среди спортсменов, что некоторые тренеры запрещают своим подопечным заниматься любовью в течении месяца перед важными соревнованиями. Правило воздержания действует только для спортсменов-мужчин, так как считается, что половой акт повышает уровень тестостерона у женщин и таким образом, повышает их шансы на победу. Налицо противоречие — если секс «усиливает» женщин, то почему на мужчин он якобы действует противоположным образом? Миф о том, что секс пагубно влияет на спортивные показатели мужчин был развеян ещё в 1995-м году — сотрудники Йельского университета изучили выступления одиннадцати спортсменов, причём в одном случае спортсмены избегали сексуальной активности перед соревнованиями, а в другом вели активную половую жизнь. Выяснилось, что секс практически не влияет на подготовку спортсменов к матчам, а в некоторых случаях показанные после секса результаты были даже лучше, чем при воздержании от него.

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