Прогнозы катастроф, которые могут привести к апокалипсису

Выживание человечества и цивилизации - естественный инстинкт, благодаря которому люди существуют на протяжении тысяч лет.

Тем не менее, в течение последних нескольких десятилетий научное сообщество выдвигает гипотезы, что какие-либо глобальные катастрофические риски могут нанести значительный ущерб человеческой цивилизации или даже полностью уничтожить ее.

1. Эра черных дыр

Нерадужный финал: эра черных дыр.

«Эра черных дыр» – гипотетический возраст Вселенной, во время которого организованная материя останется только в виде черных дыр. Сами черные дыры медленно будут «испаряться» посредством квантово-механического процесса излучения Хокинга. К концу этой эпохи останутся только чрезвычайно низкоэнергетические фотоны, электроны, позитроны и нейтрино. Другими словами, с Землей можно будет попрощаться.

2. Серая слизь

Нерадужный финал: серая слизь.

Подобным термином назвали гипотетический риск «конца света». В соответствии с этим сценарием, в результате развития молекулярной нанотехнологии самовоспроизводящиеся роботы выйдут из-под контроля, убьют людей и покорят планету. Не правда ли, напоминает «Терминатор».

3. Гамма-всплеск

Нерадужный финал: гамма-всплеск.

Некоторые ученые опасаются, что гамма-всплеск, самый мощный вид взрыва, известный во Вселенной (сегодня он наблюдается в далеких галактиках), может вызвать массовое вымирание на Земле буквально за один день.

4. Изменение климата

Эти смертельные взрывы также могут помочь объяснить так называемый парадокс Ферми - кажущееся противоречие между высокой вероятностью существования инопланетной жизни и отсутствием доказательств ее существования.

Нерадужный финал: изменение климата.

Пожалуй самый известный риск во всем мире в течение последних нескольких десятилетий - риск глобального потепления на Земле. Из-за сильного изменения климата могут полностью исчезнуть разные виды, включая человека.

5. Выброс корональной массы

Нерадужный финал: выброс корональной массы.

Корональные выбросы - огромные пузыри газа, которые выбрасываются из Солнца в течение нескольких часов. По мнению некоторых ученых, неконтролируемый выброс корональной массы может однажды стать причиной гибели нашей планеты.

6. Большой разрыв

Нерадужный финал: большой разрыв.

«Большой разрыв» является еще одной спорной космологической гипотезой. Согласно этой гипотезе, материя Вселенной, от звезд и галактик до атомов и субатомных частиц, постепенно «разорвется» из-за расширения Вселенной.

7. Генетическое загрязнение

Нерадужный финал: генетическое загрязнение.

«Генетическое загрязнение» является спорным термином, используемым для описания возможности попадания генетически измененных организмов в дикие популяции. Этот «поток новых генов» является крайне нежелательным по мнению некоторых экологов, потому что новые живые организмы, созданные с помощью генной инженерии, будут взаимодействовать с другими формами жизни, воспроизводиться с ними, передавать свои характеристики и становиться доминирующими.

8. Естественная пандемия

Нерадужный финал: естественная пандемия.

Еще одним риском, который выглядит вполне реалистичным по мнению ученых, является естественная пандемия, которая может передаваться по воздуху и убивать людей в течение нескольких часов, в то время как научное сообщество не будет в состоянии найти эффективное лечение за это время. Стоит только вспомнить про Черную смерть, в результате которой погибла половина населения Европы в средние века.

9. Конец Вселенной

Нерадужный финал: конец Вселенной.

Эта теория утверждает, что есть два возможных пути уничтожения Вселенной. Одни говорят, что мир «закончится в огне», а другие утверждают, что конец всему придет «во льду». Так или иначе, обе стороны согласны с тем, что будет тотальное разрушение.

10. Перенаселенность

Нерадужный финал: перенаселенность.

Сегодня постоянно слышны утверждения об опасности перенаселения. Большинство экспертов предсказывают, что к 2050 году это станет одной из самых больших проблем в мире. Человеческое население будет настолько велико, что ограниченных ресурсов планеты, таких как вода и нефть, не будет хватать на всех. Это приведет к голоду, засухе, болезням и бесконечной войны между странами.

11. Третья мировая война

Нерадужный финал: третья мировая война.

Альберт Эйнштейн был одним из первых, кто описал трагические последствия третьей мировой войны для общества и планеты. Он заявил: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая мировая война будет вестись палками и камнями».

12. Ядерный апокалипсис

Нерадужный финал: ядерный апокалипсис.

Ядерный холокост или апокалипсис - возможное полное или почти полное уничтожение человеческой жизни с помощью большого количества ядерного оружия. В таком случае, полностью вся территория Земли или ее большая часть станет непригодной для жизни.

13. Новый мировой порядок

Нерадужный финал: новый мировой порядок.

Новый мировой порядок — это скорее теория заговора. Она предполагает, что некая мощная группировка (иллюминаты, масоны, сионисты и т.д.) контролирует человеческое общество и будет делать все возможное, чтобы уничтожить большую часть человечества или просто поработить его.

14. Инопланетное вторжение

Нерадужный финал: инопланетное вторжение.

Эта теория существует с древних времен. Большинство людей (если не все) видели фильмы, в которых странно выглядящие пришельцы из космоса вторгаются на нашу планету и пытаются уничтожить всю жизнь на ней. Естественно, этого до сих пор не произошло, да и никто не думает, что подобное произойдет в ближайшее время.

15. Трансгуманизм

Нерадужный финал: трансгуманизм.

«Трансгуманизм» определяется как международное культурное и интеллектуальное движение, возникшее в течение последних нескольких лет. Его основной целью является полная трансформация человеческого состояния путем разработки и широкого распространения технологий, которые значительно повысят интеллектуальные, физические и психологические возможности. Несмотря на то, что это вроде бы звучит вполне «хорошо», по мнению большинства мыслителей, трансгуманизм может положить конец человеческой жизни в нынешней форме.

Источник : https://vseonauke.com/2294371140626024641/

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