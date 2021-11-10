Сергей Буняченко - советский полковник, перешедший на сторону Гитлера

К сожалению, в советских архивах встречаются примеры не только героизма солдат, но и их предательства. Примером этого является дело Сергея Буняченко – полковника, перешедшего на сторону фашистской идеологии.
Военачальник был одним из сторонников революции. В 1918, еще юношей, он добровольно вступает в ряды большевиков, в украинский повстанческий полк. Новая власть, оценив «преданность» Сергея Буняченко и желая продемонстрировать свою благосклонность к некогда ущемленным слоям населения, отправляет солдата на учебные курсы, а по завершению Гражданской войны, в киевскую Высшую военную школу.
Дальше путь будущего перебежчика лежит в Туркестан. Несколько лет, до последующего обучения в академии имени М. В. Фрунзе, пройдут в стычках с противниками советской власти – басмачами.
Начиная с 1937, Сергею Буняченко удастся несколько раз избежать смертной казни. За первую оплошность (высказывания против коллективизации) руководство ограничится выговором. В сорок втором году, за просчет при подрыве моста (часть войск не успела переправиться), командиру заменили расстрел на отбывание в трудовом лагере после окончания войны.
Спустя некоторое время «герой» этой истории, спасая себя от гнева Советского Союза, сдается в плен вражеской дивизии.Он вступает в РОА под командованием Власова- еще одного предателя, только более известного.
Буняченко всеми силами старается выслужиться перед немецким командованием, даже получает награды и повышение в должности, правда уже на финальной стадии войны, когда в этом уже нет смысла. Его посылают на Восточный фронт, не заботясь о техническом оснащении войск и жизнях солдат, с целью уничтожения советского плацдарма. Командир предает немецко-фашистских захватчиков и бежит в Прагу, надеясь на благосклонность чешских, английских или американских войск, желая выступить перед ними обличителем сталинского режима. Бывший сторонник октябрьской и февральской революций участвует в пражском восстании против гитлеровских злодеяний. Чешские коммунисты, по итогу, отказываются прикрывать предателя, из-за избытка собственных «хамелеонов». Сергей Буняченко пытается добиться протектората американских отрядов, но его выдают Советскому Союзу. Удача и в этот раз покинула печально известного военачальника.
Он предстал перед заслуженным судом, вместе с остальными изменниками, включая Власова. Сергей Буняченко уже не смог избежать смерти. В августе сорок шестого года бывшего полковника повесили во дворе Бутырской тюрьмы. Законы военного времени восторжествовали.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
К сожалению , таких примеров очень много и чему тут удивляться, если на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!Вообще же, следует особо отметить , что в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.
Дело дошло до того, что генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».
В этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его?
Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!
Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д. . Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.
Именно этим в первую очередь можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима! Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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