К сожалению, в советских архивах встречаются примеры не только героизма солдат, но и их предательства. Примером этого является дело Сергея Буняченко – полковника, перешедшего на сторону фашистской идеологии.

Военачальник был одним из сторонников революции. В 1918, еще юношей, он добровольно вступает в ряды большевиков, в украинский повстанческий полк. Новая власть, оценив «преданность» Сергея Буняченко и желая продемонстрировать свою благосклонность к некогда ущемленным слоям населения, отправляет солдата на учебные курсы, а по завершению Гражданской войны, в киевскую Высшую военную школу.

Дальше путь будущего перебежчика лежит в Туркестан. Несколько лет, до последующего обучения в академии имени М. В. Фрунзе, пройдут в стычках с противниками советской власти – басмачами.

Начиная с 1937, Сергею Буняченко удастся несколько раз избежать смертной казни. За первую оплошность (высказывания против коллективизации) руководство ограничится выговором. В сорок втором году, за просчет при подрыве моста (часть войск не успела переправиться), командиру заменили расстрел на отбывание в трудовом лагере после окончания войны.

Спустя некоторое время «герой» этой истории, спасая себя от гнева Советского Союза, сдается в плен вражеской дивизии.

Онпод командованием Власова- еще одного предателя, только более известного.

Буняченко всеми силами старается выслужиться перед немецким командованием, даже получает награды и повышение в должности, правда уже на финальной стадии войны, когда в этом уже нет смысла. Его посылают на Восточный фронт, не заботясь о техническом оснащении войск и жизнях солдат, с целью уничтожения советского плацдарма. Командир предает немецко-фашистских захватчиков и бежит в Прагу, надеясь на благосклонность чешских, английских или американских войск, желая выступить перед ними обличителем сталинского режима. Бывший сторонник октябрьской и февральской революций участвует в пражском восстании против гитлеровских злодеяний. Чешские коммунисты, по итогу, отказываются прикрывать предателя, из-за избытка собственных «хамелеонов». Сергей Буняченко пытается добиться протектората американских отрядов, но его выдают Советскому Союзу. Удача и в этот раз покинула печально известного военачальника.

Он предстал перед заслуженным судом, вместе с остальными изменниками, включая Власова. Сергей Буняченко уже не смог избежать смерти. В августе сорок шестого года бывшего полковника повесили во дворе Бутырской тюрьмы. Законы военного времени восторжествовали.