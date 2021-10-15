Как выбрать удачный год для свадьбы

Почему в современном мире так много пар, создавших семью, со временем распадается? Неужели двое взрослых и зрелых людей, решившись на ответственный шаг, не могут приложить максимум усилий для того, чтобы сберечь свою семью? Сейчас принято говорить о том, что молодежь ветреная и не готова к серьезным испытаниям. Но что если дело не только в этом?

Наши предки очень ответственно подходили к свадебному ритуалу. Выбирали правильную дату, этап подготовки состоял из множества обрядов, направленных на счастье будущей семьи. Сейчас же свадьбы играют в любой день, не обращая внимания ни на какие предрассудки или суеверия.

Но что если силы этих обрядов так велика, что игнорировать ее, по меньшей мере, глупо? Чтобы не допустить роковую ошибку, стоит хотя бы ознакомиться с советами по выбору даты бракосочетания. Ведь любые верования никогда не возникают на пустом месте.

Нумерологи убеждены, что не каждый год подойдет для создания семьи.

Чтобы разобраться, какой год сулит удачу либо фиаско конкретно вам, нужно сначала вычислить свое личное число. Делаем это так: плюсуем число и месяц рождения, пока получится цифра от 1 до 9.

Например, ваша дата рождения 9 сентября. Значит, мы имеем дело с таким примером: 09.

Теперь выбираем год, в котором планируется свадебное торжество.

09=0+9+0+9=18=1+8=9. Итак, личное число равно девяти.

Нужно свое личное число приплюсовать к цифрам этого года. Один важный момент: если торжество намечается на период после 1 октября, то считаем уже следующий год. Допустим, жениться вы решили 5 ноября 2019 года, значит считаем 2020 год.

Если личное число 9, а год свадьбы 2020, то мы получаем вот что: 9+2+0+2+0=13=1+3=4. Получается, что у вас 4 личный год.

Осталось прочитать расшифровку.

Заключать браки не рекомендуется в девятом личном году, в пятом, седьмом и четвертом.

9 личный год – это время завершения старых дел, но никак не время для новых начинаний. Не стоит не только жениться или выходить замуж в такой год, но и заключать договора, покупать недвижимость, открывать бизнес.

5 личный год богат на эмоции и безрассудные поступки. Если пожениться в этом году, то брак может разрушиться из-за романов на стороне.

7 личный год тоже неблагоприятный для свадьбы. Супруги будут вместе, но у каждого сложится своя отдельная жизнь. Создать семью в 7 личном году – к одиночеству в браке, когда партнерам нет дела друг к другу.

4 личный год заставит вас сосредоточиться на работе, а семья всегда будет на 2 месте. С другой стороны, вашу семью ждет выгодное материальное положение в обществе.

Самыми удачными для создания семьи нумерологи называют шестой, третий и восьмой личные года.

6 личный год подарит любовь и гармонию, партнеры будут чувствовать заботу и поддержку друг друга, дети в таком браке обычно самые счастливые рядом со спокойными и умиротворенными родителями.

3 личный год поможет супругам не растерять свои чувства, создать крепкую семью – свой маленький уютный мир.

8 личный год – период для создания счастливой семьи, в которой к тому же всегда будет достаток и изобилие.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2322659170750565290/

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