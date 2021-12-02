Сможете ли Вы решить эту головоломку?

Поверьте, это головоломка – одна из тех, над которой действительно придется поломать голову. И неважно, какой у Вас IQ (коэффициент интеллекта). Это здесь не играет никакой роли! Все, что Вам нужно, это абстрагироваться от стандартного образа мышления и задействовать творческий подход. Когда Вы узнаете правильный ответ – обязательно поделитесь этой задачкой со всеми своими друзьями!
Попробуйте! Вы точно не пожалеете!
Задачки в Интернете иногда могут быть по-настоящему сложными!
Результат этого теста покажет, насколько нестандартно Вы способны использовать возможности своего мышления.
Давайте начнем с легкого задания!
Ответ – 54325. Несложно, согласитесь? Пришло время немного поднапрячься.
А теперь попробуйте решить вот это!
Ну что? Мозги уже кипят?
Если Вы назовете ответ, прежде чем назовем его мы, то Вы – настоящий гений!
Вот ответ, ребята!
Правильный ответ – R Это была не математическая задачка! Мы всего лишь представили на схеме автомобильную коробку передач!
Если Вы не догадались вовремя – не волнуйтесь! Пока еще никто не смой решить это прикольную задачку!
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