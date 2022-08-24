 "Я ничего не делал сам. Сталиным давались указания, а я их выполнял" - последние слова генерал-полковника Абакумова

4 июня 46 года началась вторая попытка, уже более жесткая. Были арестованы все люди из ближайшего окружения Жукова. 12 крупных военачальников стали фигурантами "Трофейного дела", сюда же "приплели" маршала Новикова, которого изначально обвиняли вообще в другом, но и кроме этих людей были арестованы многие. На допросах, опять же, с пристрастием, они сознались во всех делах и в том, что маршал Победы Жуков тоже виновен в вывозе из Германии ценностей.

Дальше судьба обвиненных сложилась по разному. Как ни странно, Жукову повезло больше всего - он был дискредитирован, унижен, снят со многих должностей и отправлен командовать округом на Урал, подальше от столицы. А вот с другими обошлись жестче: 4 генералов отправили в лагеря, 3 приговорили к высшей мере наказания, а кто-то не выдержал допросов.

Всех, кто остался жив, выпустили после того, как Сталина не стало. Жуков же вернулся в Москву и отомстил. В марте 53-го года его сделали первым заместителем министра обороны, он приобрел силу и власть, и 4 декабря 54-го года судили уже Абакумова и следователей, допрашивавших генералов по "Трофейному делу". Маршал авиации Новиков был на этом новом суде уже свидетелем, он рассказал многое о том, как из него выбивали показания против Жукова. Естественно, Абакумова приговорили к высшей мере наказания, и последнее, что он сказал на суде, было: "Я ничего не делал сам. Сталиным давались указания, а я их выполнял..."

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Собственно говоря, самый главный миф о Сталине – это сам Сталин. В нашем общественном сознании нет места реальному Сталину. Тот Сталин, который сформировался в общественном сознании, фактически никогда не существовал. Это миф, который усиленно создавался! К сожалению, мифы заслонили реального Сталина, поскольку он был величайшим авантюристом современности , чудовищно и подло манипулирующий людьми !

Авантюризм Сталина был безграничен! Например, только в июля 1941 года были арестованы и расстреляны четыре генерала , которым вначале инкриминировался «антисоветский заговор», то есть измена Родине. Однако перед началом трибунала Сталин решил изменить формулировку обвинения , видимо, побоялся, что известие об «измене Родине» начальниками такого ранга произведёт удручающее впечатление на армию. И поэтому генералы были расстреляны якобы «за трусость» и «бездействие».

В этом отношении еще более авантюристическими и лживыми были сообщения сталинских СМИ, лицемерно скрывающие информацию о реальных размерах поражений советских войск. Из этих сводок часто получалось, что ежедневно на всех направлениях советские войска наносили противнику «поражения» ,но почему-то немцы всё дальше и дальше продвигались вглубь территории Советского Союза.

Чтобы хоть как-то оправдать многочисленные поражения СССР в Великой Отечественной войне советские лживые историки и СМИ были вынуждены обманывать свой народ , заявляя что якобы Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина дезинформировали о реальной ситуации на фронтах, предоставляя ему ложные данные о положении дел у противника. Этим Сталин пытался скрыть, а зачастую свалить вину на своих подчиненных, оправдывая таким образом все свои промахи и преступления перед своим народом, сняв с себя ответственность за многочисленные жертвы. Вместе с тем после войны стало очевидно , что все стратегические решения единолично принимались непосредственно Сталиным, в результате чего он является основным виновником этих фатальных просчетов в стратегическом планировании военных операций !

Кроме того, палач народов Сталин в полной мере возродил византийскую концепцию катехона – защитника народа. Наиболее же излюбленной и коварной была лживая и подлая тактика Сталина сваливать всю свою вину на подчиненных. Например , после ареста Ежова на свободу вышли около 150 тысяч человек. Это не означало, что репрессии закончены, просто большой террор был временно приостановлен, чтобы амнистия имела пропагандистский эффект: демонстрировалось, что якобы Сталин не знал и непричастен преступным деяниям своих кровожадных подчиненных и что якобы правосудие в Советском Союзе все-таки есть и невиновных советских людей не сажают.

Именно поэтому величайший авантюрист современности Сталин тогда громогласно заявил: «Ежов – мерзавец! Много невинных погубил и за это мы его и расстреляли»! А ведь только за время правления Николая Ежова по официальной информации по приказу Сталина были осуждены 1 344 923 человека и расстреляны 681 692.

Как ни странно, но этот кровожадный изверг не щадил ни своих близких друзей, ни боевых товарищей !Например, в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .

Советская пропаганда создала вокруг Сталина ореол непогрешимого вождя , называя его «великий вождь», «отец народов» и т. д.. Культ личности приобрёл чудовищные масштабы, поскольку сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Фактически использую метод пропаганды, предложенный министром пропаганды рейха Гебельсом, согласно которому «Ложь, сказанная сто первый раз становится правдой», лживая советская пропаганда, психологически воздействуя и манипулируя сознанием людей, сделала из Сталина чуть ли не «святого»!Причем, это воздействие было столь мощным, что после смерти тирана рыдали даже люди, близких которых расстреляли по приказу изувера Сталина.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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