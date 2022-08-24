 "Я ничего не делал сам. Сталиным давались указания, а я их выполнял" - последние слова генерал-полковника Абакумова

Власть - это всегда власть, она всегда грызется между собой. И в СССР было абсолютно также. Кто бы мог подумать, что всего спустя год с момента окончания Великой Отечественной войны лидеры Советского Союза начнут строить друг другу какие-то каверзы, которые, между прочим, многим стоили жизни. В пример можно привести знаменитое "Трофейное дело", или, как его еще называют, "Генеральское дело", начатое в июне 46-го года.
Что это за дело? В настоящее время считается, что это дело было инициировано лично Иосифом Сталиным и его ближайшим окружением, а исполнителем был министр государственной безопасности Виктор Абакумов. Против кого было направлено дело? Против маршала Георгия Жукова и его ближайших соратников, как правило генералов. Официально целью расследования было выявить присвоения Жуковым и его людьми трофеев, взятых в Берлине. Но многие считают, что в реальности верхушку СССР беспокоило не это, а то, что маршал и его окружение после великой Победы приобрели огромный вес и влияние в обществе, что для многих партийных руководителей было очень некстати.
Надо отметить роль Абакумова во всей этой истории. По документам, которые стали потом достоянием общественности, в годы Великой Отечественной войны этот человек (тогда еще начальник СМЕРШ), собирал на генералов компромат. Началось это как минимум с 43-го года. При штабах у него были свои люди, которые слушали разговоры военачальников. Военные - люди, часто, простые, и они бывало говорили все прямо, в том числе высказывали недовольство, и эта информация потом попадала к Абакумову, а от него к Сталину. Тогда, конечно, никто этих генералов не трогал, ибо война, а вот потом многим все припомнили.
Итак, война закончилась, и началось... Первым делом Абакумов, ставший уже министром государственной безопасности, арестовал ни много ни мало, а дважды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Новикова. Маршал авиации очень не любил сына Сталина, Василия, и частенько говорил о нем много нелестного (не в открытую, конечно, но все равно все узнали). Кроме того, Новиков отказался подписывать постановление о присвоении Василию Сталину звания генерал-майор в августе 45-го года. И сделано это было не просто так, всем известно, что Василий Сталин в отличие от своего великого отца был человеком, мягко говоря, недисциплинированным. Вот Новиков и отказался, за что и поплатился. Но не только за это, Новиков был еще и в хороших отношения с Жуковым, и Абакумов решил это использовать.
30 апреля 46-го года Новиков был арестован за вредительство, а дальше из него с пристрастием выбивали нужные показания против маршала Жукова. В конце концов он подписал все, что было нужно Абакумову. По материалом его допросов 1 июня 1946 года состоялось заседание Главного Военного Совета, целью которого было обвинить Георгия Константиновича в составлении плана свержения власти, в преувеличении собственной значимости в ходе войны, в преувеличение значимости в разработках операций, в присвоении военных трофеев. Но вот незадача - почти все судьи высказались в поддержку маршала. Первая попытка обвинить Жукова провалилась.
4 июня 46 года началась вторая попытка, уже более жесткая. Были арестованы все люди из ближайшего окружения Жукова. 12 крупных военачальников стали фигурантами "Трофейного дела", сюда же "приплели" маршала Новикова, которого изначально обвиняли вообще в другом, но и кроме этих людей были арестованы многие. На допросах, опять же, с пристрастием, они сознались во всех делах и в том, что маршал Победы Жуков тоже виновен в вывозе из Германии ценностей.
Дальше судьба обвиненных сложилась по разному. Как ни странно, Жукову повезло больше всего - он был дискредитирован, унижен, снят со многих должностей и отправлен командовать округом на Урал, подальше от столицы. А вот с другими обошлись жестче: 4 генералов отправили в лагеря, 3 приговорили к высшей мере наказания, а кто-то не выдержал допросов.
Всех, кто остался жив, выпустили после того, как Сталина не стало. Жуков же вернулся в Москву и отомстил. В марте 53-го года его сделали первым заместителем министра обороны, он приобрел силу и власть, и 4 декабря 54-го года судили уже Абакумова и следователей, допрашивавших генералов по "Трофейному делу". Маршал авиации Новиков был на этом новом суде уже свидетелем, он рассказал многое о том, как из него выбивали показания против Жукова. Естественно, Абакумова приговорили к высшей мере наказания, и последнее, что он сказал на суде, было: "Я ничего не делал сам. Сталиным давались указания, а я их выполнял..."
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Собственно говоря, самый главный миф о Сталине – это сам Сталин. В нашем общественном сознании нет места реальному Сталину. Тот Сталин, который сформировался в общественном сознании, фактически никогда не существовал. Это миф, который усиленно создавался! К сожалению, мифы заслонили реального Сталина, поскольку он был величайшим авантюристом современности , чудовищно и подло манипулирующий людьми !
Авантюризм Сталина был безграничен! Например, только в июля 1941 года были арестованы и расстреляны четыре генерала , которым вначале инкриминировался «антисоветский заговор», то есть измена Родине. Однако перед началом трибунала Сталин решил изменить формулировку обвинения , видимо, побоялся, что известие об «измене Родине» начальниками такого ранга произведёт удручающее впечатление на армию. И поэтому генералы были расстреляны якобы «за трусость» и «бездействие».
В этом отношении еще более авантюристическими и лживыми были сообщения сталинских СМИ, лицемерно скрывающие информацию о реальных размерах поражений советских войск. Из этих сводок часто получалось, что ежедневно на всех направлениях советские войска наносили противнику «поражения» ,но почему-то немцы всё дальше и дальше продвигались вглубь территории Советского Союза.
Чтобы хоть как-то оправдать многочисленные поражения СССР в Великой Отечественной войне советские лживые историки и СМИ были вынуждены обманывать свой народ , заявляя что якобы Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина дезинформировали о реальной ситуации на фронтах, предоставляя ему ложные данные о положении дел у противника. Этим Сталин пытался скрыть, а зачастую свалить вину на своих подчиненных, оправдывая таким образом все свои промахи и преступления перед своим народом, сняв с себя ответственность за многочисленные жертвы. Вместе с тем после войны стало очевидно , что все стратегические решения единолично принимались непосредственно Сталиным, в результате чего он является основным виновником этих фатальных просчетов в стратегическом планировании военных операций !
Кроме того, палач народов Сталин в полной мере возродил византийскую концепцию катехона – защитника народа. Наиболее же излюбленной и коварной была лживая и подлая тактика Сталина сваливать всю свою вину на подчиненных. Например , после ареста Ежова на свободу вышли около 150 тысяч человек. Это не означало, что репрессии закончены, просто большой террор был временно приостановлен, чтобы амнистия имела пропагандистский эффект: демонстрировалось, что якобы Сталин не знал и непричастен преступным деяниям своих кровожадных подчиненных и что якобы правосудие в Советском Союзе все-таки есть и невиновных советских людей не сажают.
Именно поэтому величайший авантюрист современности Сталин тогда громогласно заявил: «Ежов – мерзавец! Много невинных погубил и за это мы его и расстреляли»! А ведь только за время правления Николая Ежова по официальной информации по приказу Сталина были осуждены 1 344 923 человека и расстреляны 681 692.
Как ни странно, но этот кровожадный изверг не щадил ни своих близких друзей, ни боевых товарищей !Например, в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .
Советская пропаганда создала вокруг Сталина ореол непогрешимого вождя , называя его «великий вождь», «отец народов» и т. д.. Культ личности приобрёл чудовищные масштабы, поскольку сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Фактически использую метод пропаганды, предложенный министром пропаганды рейха Гебельсом, согласно которому «Ложь, сказанная сто первый раз становится правдой», лживая советская пропаганда, психологически воздействуя и манипулируя сознанием людей, сделала из Сталина чуть ли не «святого»!Причем, это воздействие было столь мощным, что после смерти тирана рыдали даже люди, близких которых расстреляли по приказу изувера Сталина.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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