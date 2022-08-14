15 интересных загадок на смекалку

Очень просто воспользоваться своим мозгом. Интернет ответы не интересны!!!

1. Это дается человеку трижды: первые два раза бесплатно, а за третий нужно заплатить?

2. Один мой знакомый может начисто сбривать бороду десяток раз в день. И все равно он ходит с бородой. Как это возможно?

3. Однажды за завтраком девушка уронила свое кольцо в чашку, полную кофе. Почему кольцо осталось сухим?

4. В каком случае, смотря на цифру 2, мы говорим «десять»?

5. Человек покупал яблоки по 5 рублей за штуку, а потом продавал их по 3 рубля за штуку. Через какое-то время он стал миллионером. Как ему это удалось?

6. Вы стоите перед двумя одинаковыми дверьми, одна из которых ведет к смерти, другая — к счастью. Двери охраняют два одинаковых стражника, один из которых все время говорит правду, а другой все время лжет. Но вы не знаете — кто есть кто. Вы можете задать только один вопрос любому из стражников.

Какой вопрос нужно задать, чтобы не ошибиться с выбором двери?

7. Вас приглашают на работу финансовым аналитиком в Газпром. Обещают начальную зарплату 100 000 в год и два варианта ее повышения:

1. Раз в год вам увеличивают зарплату на 15 000

2. Раз в полгода — на 5 000

Какой вариант вам кажется выгоднее?

8. В одной комнате — три лампочки. В другой — три выключателя. Нужно определить, какой выключатель от какой лампочки. Заходить в комнату с лампочками можно только один раз.

9. У вас есть пяти — и трехлитровая бутылки и много-много воды. Как набрать в пятилитровую бутылку ровно 4 литра воды?

10. Вы сидите в лодке, которая плавает в бассейне. В лодке лежит тяжелый чугунный якорь, не привязанный к лодке. Что произойдет с уровнем воды в бассейне, если вы сбросите якорь в воду?

11. Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?

12. С борта парохода был спущен стальной трап. Нижние 4 ступеньки трапа погружены в воду. Каждая ступенька имеет толщину в 5 см; расстояние между двумя соседними ступень ками составляет 30 см. Начался прилив, при котором уровень воды стал поднимается со скоростью 40 см в час. Как Вы считаете, сколько ступенек окажется под водой через 2 часа?

13. Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же курей за 12 дней?

14. Петя и Миша играли на грязном и темном чердаке дома. Потом они спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. Почему?

15. Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. Как такое может быть?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2541412836371598268/

А вы знали об этом?

Слово «силуэт» появилось благодаря назначению на должность генерального контролера (министра) финансов Франции Этьена де Силуэта (1709−1767). Министром он стал после Семилетней войны, ввергшей Францию в кризис. Силуэт был вынужден обложить налогами практически все признаки богатства — от дорогих штор до прислуги, и богачи маскировали свои состояния, покупая дешевые вещи. Предметы обихода, маскирующие богатство, стали называться вещами-силуэтами, а в середине XIX века такое название получила самая простая и дешевая разновидность живописи — обвод по контуру.

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