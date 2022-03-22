Интересные особенности племени Сури, в котором можно даже пожить в Африке

Африканское племя Сури является одним из самых отдаленных от цивилизации по местоположению и представляет из себя полностью закрытое от внешнего мира сообщество людей, которые продолжают вести первобытный образ жизни и неукоснительно следуют древним традициям, что неоднократно становилось причиной пресечь отдельные действия, совершаемые членами сообщества, поскольку они противоречат не только правилам жизни в цивилизованном мире, но и идут вразрез с моральными и этическими нормами. Но все предпринятые попытки привести племя к цивилизованному образу жизни оказались тщетными и сообщество по – прежнему продолжает жить только по понятным им правилам.

Какие моменты из жизни племени привлекают иностранцев, которые стремятся его посетить, приезжая в Африку?

фото племени Сури

Стандарты красоты

Понятие о красоте среди жителей Сури существенно отличается от остального мира. Один из обязательных атрибутов – диск в губе у девушек, размер которого определяет ее востребованность у будущих женихов. Чем больше диск, тем большую популярность будет иметь девушка среди мужчин, поэтому процедуру проводят в раннем возрасте, чтобы к моменту замужества успеть увеличить размер диска с помощью постепенного растяжения губы.

Для цивилизованного мира такая традиция не только непонятна, но и ассоциируется с особой жестокостью по отношению к человеку, а для африканцев племени Сури является нормой жизни. Иностранцев же привлекает возможность посмотреть на девушек с такой формой губы, что является одной из основных причин посещения племени.

стандарты красоты племени Сури

Разрисовывание тела и украшение головы

Особое отношение у Сури и к орнаментам, которые наносятся на тело. Разрисовывают себя абсолютно все члены племени без исключения: и мужчины, и женщины, и дети. Рисунки наносятся белой глиной, а значение орнаментов самое разнообразное, и часто даже сами представители племени понятия не имеют о том, что на них изображено, заимствовав тот или иной нарисованный знак у своего соплеменника.

Так же представители Сури часто дополняют нарисованные орнаменты татуировками и рисунками, сделанными при помощи шрамов. Эти процедуры занимают больше времени и требуют тщательной подготовки и минимальных навыков, поэтому в большинстве случаев их делают взрослые африканцы, потому что дети и подростки не смогут самостоятельно выполнить работу такого уровня на своем теле или телах соплеменников.

дети в племени Сури

Головы представители Сури украшают цветами и фруктами, эти элементы вплетаются в прическу и в таком виде члены племени ходят по несколько месяцев, не расплетая вставленные украшения. И те, и другие элементы считаются возможностью идентифицировать себя и донести до соплеменников информацию о своей личности и своем существовании. Часто соплеменников опознают по орнаментам или прическе, если плохо знакомы с ним и не так часто виделись.

Ожесточенные бои

Мужчины племени привыкли сражаться, поэтому между ними регулярно происходят ожесточенные бои. Такая практика привлекает внимание не только иностранных туристов, но и представителей цивилизованного мира, по мнению которых подобной жестокости не должно присутствовать в реальной жизни. Но африканцев мнение о своем образе бытия совсем не волнует, поэтому бои по – прежнему остаются актуальной практикой, как и в самые древние времена.

С помощью боев мужчины не только наглядно демонстрируют женщинам свою силу и способность защитить их, но и дают понять соседним племенам, что они не вправе даже задумываться о том, чтобы посягать на их территории. Межплеменная борьба – до сих одна из самых актуальных жизненных проблем для Сури. К своим соседям представители племени относятся крайне ожесточенно, потому что уверены в том, что те обязательно отнимут у них территории и рогатый скот, как только представится такая возможность, и повода для этого им давать не стоит.

Бои в племени

При всей своей дикости и полной отдаленности от цивилизованной жизни, члены племени Сури очень дружелюбны по отношению к иностранцам, и всегда рады визитам гостей из – за рубежа, поэтому большинство туристов остаются довольными таким путешествием. При этом, осторожность при общении с представителями племени не помешает, потому что их отношение напрямую зависит от мнения духовного лидера, у которого необходимо вызвать симпатию, чтобы стать вхожим в закрытое сообщество и общаться с его членами на равных.

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