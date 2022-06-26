Поцелуй женской руки: откуда взялась эта традиция

Поцелуй, как выражение некоей связи, общности и единства, человек позаимствовал из дикой природы. Аналогичные действия можно наблюдать у птиц, насекомых и млекопитающих: касание клювами и усиками, потирание носами, облизывание мордочки и пр. Даже сейчас эскимосы «целуют» своих возлюбленных, потираясь носами.

Рисунки на скалах

Ладонь с 5 пальцами еще со времен палеолита служила свидетельством присутствия человека. Подобно тому, как звери и птицы оставляют свои следы на снегу или влажной почве, первобытные люди рисовали свои руки на стенах пещер. С тех пор этому символу стало придаваться особое значение.

Сначала ладони просто прикладывали к «холсту» и обводили угольком или другими природными красками. Затем стали изготавливать их увеличенные изображения из камня и глины. Такие своеобразные скульптуры археологи обнаружили на ранненеолитических капищах Малой Азии.

Рука Иштар

Изображение левой ладони человека приобрело особое, сакральное значение в Древнем Египте и Вавилоне. Строители пирамид окрестили его «рукой Исиды», шумеры — «рукой Иштар». Обе эти древние богини плодородия восходят к доисторической Великой богине-праматери времен неолита и являются отражением царившего в те далекие времена матриархата.

Иштар была одним из центральных персонажей шумеро-аккадской мифологии. Она покровительствовала войне, деторождению и сексуальным утехам. С Иштар связаны культ храмовой проституции и жестокий обряд самооскопления. Изображение руки богини считалось символом выражения ее воли и мощнейшим защитным амулетом, аналог которого и сейчас существует в восточных странах. Зовется он «рукой Фатимы».

Целую ручки!

Именно с культом Иштар — а затем и Исиды — связана традиция поцелуя дамской руки. К ладони богини прикасались лбом или губами в знак почтения и смирения перед ее волей. Со временем этот обычай стал совмещать в себе куртуазное ухаживание за женщиной и почитание человека, занимающего высшую ступеньку в обществе.

Так, между равными руку было принято целовать только даме. Мужчине — никогда. Между людьми, находящимися на разных ступенях социальной иерархии, низший — вассал — мог целовать руку высшему — сюзерену. Сейчас эта традиция сохранилась в аристократическом обществе и в церковной традиции.

Источник

А вы знали об этом?

Парфенон переводится с древнегреческого как «место незамужних женщин». Наиболее распространённой является версия, что авторами этого названия стали Девы, участвовавшие в жертвоприношениях богине Афине. в 1460-х годах, то есть в период османского владения территорией Греции, бывший античный храм мусульмане решили использовать в качестве мечети. Так продолжалось в течение почти двух столетий. Причём, чтобы переделать акрополь в мечеть минарет соорудили из обычной башни, которая была частью первоначально постройки. Однако и это не все перипетии бывшего святилища Афины - до прихода османов Парфенон использовался в качестве католической церкви. Далеко не всем известно, что американцы построили себе собственный Парфенон. Речь идёт о полномасштабной, детализированной копии древнегреческого храма, которая находится в Сентенниал-парке города Нэшвилл, штат Теннесси. Реплика была построена в 1897 году в рамках международной выставки, которая тогда проходившей в Нашвилле в честь празднования столетнего юбилея вхождения Теннесси в Соединённые Штаты. А почти век спустя, в 1990 году, местным скульптором Аланом Лекуиром была воссоздана и установлена в американском Парфенона статуя Афины, которая также является копией той, что находилась в оригинальном храме.

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