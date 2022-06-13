Чем занимались на Руси скоморохи?

Гадатели по снам, умелые лекари смехом и музыкой, родоначальники массовой культуры, которых пускали в лучшие дома и даже поддерживали деньгами - скоморохи. Их развернутую характеристику дает В.Даль: «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чудочник, волынщик, гусляр, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут».

Происхождение

Об одаренных певцах и сказителях - скоромохах - сохранилось немало свидетельств в древней письменности. В частности, о них упоминается в Повести временных лет (1068). Княжескую потеху изображают фрески Софийского собора в Киеве (1037). На одной из фресок – три пляшущих скомороха, на другой трое музыкантов – двое играют на рожках, а один – на гуслях. Пришло скоморошество из Византии или с Запада точно до сих пор неизвестно, однако точно можно сказать, что во время своих скитаний по миру «веселые люди» заходили в Киев и другие русские города.

На Руси, как в Византии и на Западе, скоморохи составляли артели, и бродили «ватагами» для своего промысла. Позже по ряду причин скоморахам пришлось «осесть», так появились скоморошечьи деревни. Кстати, до сих пор не выяснено происхождение самого слова «скоморох». Одни исследователи объяснял его глаголом «скомати» – производить шум. Другие считают, что слово «скоморох» происходит от византийского «скоммарх», в переводе – мастер смехотворства.

Чем занимались

Скоморохи были постоянными участниками и главными затейниками на деревенских праздниках, городских ярмарках, выступлениях в боярских хоромах. Столица: вначале кочевые артисты, позже стали вести оседлый образ жизни (преимущественно деревни в Новогородской области).

Особенности

1. Начиная с конца XV века Православная Церковь вела серьёзную борьбу со скоморохами, победой в которой стал указ 1648 года царя Алексей Михайлович. Отныне приказано было сжигать инструменты скоморохов. «Быть тишине» — гласил указ царя.

2. Кроме скоморохов бродячих, были скоморохи оседлые ( боярские и княжеские), считается что им многим обязана народная комедия.

3. Выступления медведя и «козы», которая все время била «ложки» – были гвоздем программы в костюмированных выступлениях скоморохов.

4. О гуслях, главном инструменте скоморохов, упоминается еще в старинных русских песнях и былинах Владимирова цикла.

5. Скоморохи слвились как знатоки народной астрологии, а следовательно могли дать совет когда жать, когда хоронить, когда стричься.

Молва

Немецкий путешественник Адам Олеарий, побывавший в России в 1630-х годах, в своем знаменитом «Описании путешествия в Московию» рассказывает о скоморошьих забавах: «Срамные дела уличные скрипачи воспевают всенародно на улицах, другие же комедианты показывают их в своих кукольных представлениях за деньги простонародной молодежи и даже детям, а вожаки медведей имеют при себе таких комедиантов, которые, между прочим, тотчас же могут представить какую-нибудь шутку или шалость, как... голландцы с помощью кукол. Для этого они обвязывают вокруг тела простыню, поднимают свободную ее сторону вверх и устраивают над головой нечто вроде сцены, с которой они и ходят по улицам и показывают на ней из кукол разные представления».

Есть свидетельства, что Царь Иван Грозный во время своих пиров любил маскироваться и плясать вместе со скоморохами. Считается, что имена с негативным компонентом деревням давали именно скоморохи. Т.е. Козлы, Дешевки, Овнище и Ловки – это их рук дело. Возможно большинство ремесленных деревень ( в первую очередь гончарных) также наследие скоморохов, живущих по правилу «и швец, и жнец, и на дуе игрец».



Источник: https://russian7.ru/post/chem-zanimalis-na-rusi-skomorokhi/

А вы знали об этом?

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов! Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им. Подобное требование было продиктовано тем, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин такой почести!Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который разработал "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной. Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат! Вместе с тем Кутузов был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршал предпочитал разгульную жизнь . Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!… Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. ИзвестныЙ турецкий историк Ахмед Алтынай рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау. Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом. В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости!

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