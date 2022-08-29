Один на один: 4 вопроса, которые нужно задать мужчине, прежде чем заводить с ним ребенка — проверьте его сейчас

Когда рождается малыш, его родителям приходится подстраивать свои жизни под нужды маленького человека, за которого они отныне несут ответственность. Готов ли к этому ваш партнер? Это можно выяснить, задав ему 4 конкретных вопроса.

Появление ребенка — это очень большой стресс для всей внутренней конструкции, на которой строится пара. Если до рождения ребенка в отношениях пары были какие-то неустойчивые моменты, то вы можете быть уверены, что с появлением малыша, они станут еще более шаткими. И больше не будет возможности с головой нырнуть в работу, переключиться на общение с друзьями или уехать на пару дней, чтобы проветриться. Вы останетесь с этими вопросами один на один и будете связаны по рукам и ногам. Именно поэтому женщине очень важно понимать, с кем она собирается проходить этот серьезный и важный этап.

Рождение ребенка абсолютно точно изменит вас обоих. Весь вопрос в том, сделает ли ребенок ваши отношения более крепкими или же обнажит ваши слабые стороны, как пары, что увеличит шансы вашего расставания. Для того чтобы выяснить, стоит ли вам заводить детей с конкретным мужчиной, необходимо задать вашему партнеру важные вопросы. Какие? Отвечает психолог Надежда Ефремова.

«Умеешь ли ты заботиться? »

Есть такие мужчины, которым комфорт в жизни полностью организовывает женщина. Ему все подают «на блюдечке». Рассказывают, где и что лежит. Такой мужчина очень похож на великовозрастного ребенка, который абсолютно не ориентируется в домашнем пространстве.

А теперь представьте, что после рождения младенца вы не сможете обеспечивать ему этот комфорт. И более того, вы будете очень нуждаться в том, чтобы мужчина начал активно включаться и помогать в создании этого комфорта для вас (своими силами или привлекать помощников). Если мужчина не умеет заботиться о себе и тем более о вас, то ожидать от него, что он начнет заботиться о вашем совместном ребенке, не приходится. Максимум, что вы от него сможете получить, — это «залипание» в смартфоне, пока он сидит рядом с детской кроваткой.

«Осознаешь ли ты, что как минимум первый год жизни ребенка будет непростым, и львиная доля моего внимания сместится на дитя?»

В первые несколько лет ребенок особо нуждается в контакте с мамой. Очень важно, чтобы мама чувствовала себя в безопасности. Потому что от того, в каком эмоциональном состоянии находится она, зависит и эмоциональное состояние ребенка. Если мама в постоянном нервном напряжении, то ребенок обязательно будет тревожным и плаксивым. Он не будет слезать с рук, требуя к себе повышенного внимания.

Важно, чтобы ваш мужчина понимал все процессы, которые будут происходить после рождения ребенка, и адекватно на них реагировал, не перетягивая на себя одеяло и не выкатывая вам претензии. Надежда, что ребенок родится, он все поймет по ходу пьесы и включится в процесс — заведомо проигрышная для женщины.

«Готов ли ты финансово обеспечивать семью в первые годы жизни ребенка? Или же ты хочешь взять декретный отпуск, чтобы посвятить себя воспитанию малыша?»

После того как ваш статус изменится, и вы станете мамой, все ваши внутренние инстинкты включатся и внимание целиком и полностью будет сосредоточено на малыше. Так задумала природа. Потому что младенец абсолютно беспомощен, и его жизнь зависит от мамы. Навряд ли вы сможете продолжать эффективно строить карьеру. Женщина, которая выходит из декретного отпуска сразу после рождения ребенка — это женщина, у которой не прикрыт финансовый тыл.

Вы совершенно точно сможете оценить данный факт в будущем. Если ваш мужчина не умеет зарабатывать деньги, ничего с этим не делает и надеется на чудо, то это очень сомнительная перспектива для ваших отношений. Деньги — это атрибут, который есть только у психологически взрослого человека. Инфантильному взрослому деньги не положены. А если это так, то зачем вам рожать ребенка от психологического ребенка?

Конечно, в современных семьях партнеры могут меняться ролями: женщина зарабатывает деньги, а мужчина занимается домашними делами и воспитанием ребенка. Это может быть как осознанный выбор пары, так и вынужденная мера при определенных обстоятельствах. В любом случае, если вы с партнером планируете распределять обязанности таким образом, об этом важно договориться заранее, на берегу. Чтобы потом вам не пришлось тянуть на себе и финансовую составляющую, и все заботы по дому ( читайте также: «„Токсичный мужик не может быть хорошим папой»: честные монологи мужчин о роли отца в семье»).

«Какие у тебя отношения с родителями?» (если родителей нет в живых, то послушайте, что он рассказывает о них)

У большинства взрослых физическое и психологическое взросление происходят в разное время. Если ваш супруг все еще находится в эмоциональном слиянии со своими родителями (советуется с ними по любому поводу, слушает их во всем), то вы должны понимать, что перед вами взрослый ребенок, который еще даже не зашел в фазу бунта с родителями. А значит, надо быть готовой к тому, что в вашей жизни все будет так, как скажут его родители. И если вы не подчинитесь, то скорее всего от вас откажутся.

Если ваш супруг обижен на своих родителей, винит их в том, что они не создали для него лучшего детства, постоянно скандалит с ними, хлопает дверьми и так далее, то это значит, что он продолжает быть в фазе психологического детства, только в стадии бунта.

И первый, и второй случай — дискомфортная ситуация для того, чтобы рожать от такого мужчины ребенка. Такой человек не умеет принимать решения и не умеет нести ответственность за свою жизнь.

У психологически взрослого человека есть благодарность перед своими родителями за то, что они дали ему жизнь. И его приоритеты выстроены так: на первом месте сам мужчина и его потребности, потом его женщина, потом их ребенок и только после родители и все остальные.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553117810809637700/

А вы знали об этом?

Презерватив – пресловутое «изделие № 2», изготовленное из натурального латекса – вообще непрочен по своей структуре. В нем имеются микропоры – маленькие отверстия размером по пять микрон, через которые может проникнуть не только сперматозоид (его размер три микрона), но и любая другая инфекция, особенно СПИД!

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