Тайна жизни Ломоносова. Кем он был на самом деле?                                          

Михайло Ломоносова считают одним из первых, кто вывел науку в России на мировой уровень. Он увлекался химией, физикой, астрономией, изучал минералы и металлы. А ещё писал стихи (в то время очень популярны были оды), рисовал картины и оставил после себя множество научных трудов, хотя профессиональным учёным не являлся. Его тягой к знаниям и невероятной трудоспособностью восхищались все - от Екатерины II до Александра Пушкина, жившего и творившего уже после него.
Александр Сергеевич Пушкин отзывался о Ломоносове так:
Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, даёт законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художественные мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка.
Но самой интересной считается биография Ломоносова. Создатель первого российского университета оставил после себя немало тайн и загадок, многие по сей день гадают, что правда, а что ложь.
Когда родился?Юноша Ломоносов в Москве. А. И. Васильев, 1957 г.
Откуда он взялся никто не знает. Никаких официальных документов о его рождении не сохранилось. По легенде он был сын простого рыбака. Мальчику была не по нраву простая крестьянская жизнь, и он решил изменить всё. Вот и отправился пешком в столицу взяв с собой небольшую котомку. В XX веке отмечали 200-летие Ломоносова, именно тогда понадобилось установить его точную дату рождения. Взяли навскидку 19 ноября 1711 года. Логически это объяснили днем Михаила Архангела – 21 ноября. Детей называли в честь святцев и крестили на 3 день после рождения.
Как он мог так высоко подняться?
Как он мог дойти пешком до Москвы, да ещё иметь капитал, чтобы учиться? В некоторых источниках говорится, что 19 летний Ломоносов начинал учёбу с 9 летними детьми. Проходил 3 класса за один год, а про своё происхождение соврал сказав, что он сын холмогорского дворянина. На самом деле писать и читать Ломоносова научила его мать. Уже с 9 лет юный Миша "проглатывал" книги одну за другой, а в 19 лет просто сбежал из дома, когда отец решил женить его по расчету.
Как продержался в Академии наук имея столько врагов?Пётр Первый создал академию, чтобы русских обучать. В то время там орудовали одни немцы, а русские академики требовались лишь для отчётности. Ломоносов оказался кстати – простой "дурачок" из глубинки, каким его сначала представляли. Но вскоре выяснилось, что образованный и честный Ломоносов был гораздо умнее заморских коллег. Мало того, он уличил крупную коррупционную аферу в данном заведении.
Деньги, которые якобы были нужны для финансирования крупных научных открытий, просто списывались на нужды академиков. Крупного скандала допустить не могли – Ломоносова посадили в темницу в "воспитательных целях". Потом урезали жалованье. В общем справедливость тогда не восторжествовала, но в академию он вернулся и смог продолжить составление первой русской энциклопедии.
Личность Ломоносова и по сей день таит множество тайн и загадок. Доказать, что было, а что нет сегодня невозможно. Он и в Германию уезжал на учёбу, и обратно в Россию возвращался притворившись солдатом другой армии, сбежал оттуда (втеревшись в доверие командирам), переплыл холодную реку и добрался до границы. Ломоносов действительно обладал недюжинным здоровьем и постоянно закалялся и был не дурак выпить. Характером обладал вспыльчивым, но отходчивым, не любил несправедливость и враньё.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целяхю.Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!
Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.
Следующий миф о том, как Ломоносов явился в России основоположником изучения электрических явлений и является автором первой теории атмосферного электричества.Безусловно, это тоже не так, поскольку за два года до Ломоносова американский изобретатель и президент США Бенджамин Франклин провел первый эксперимент по выяснению электрической природы молнии, воздействующей на воздушного змея, запущенного во время грозы.Много нареканий вызывает и литературная деятельность Ломоносова.
О литературных способностях ученого нелестно обзывался и даже открыто насмехался сам Пушкин, который в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербурга" писал: "В Ломоносове нет ни чувства,ни воображения.Оды его утомительны и надуты".Современники Ломоносова писали, что профессорское звание он получил больше как придворный поэт, лакейски восхвалявший сильных мира всего, чем за научную деятельность!
Однозначно Ломоносов при жизни не пользовался особым авторитетом у современников. Когда 15 апреля 1765 года ученый скончался, то в его адрес прозвучало два весьма нелестных некролога.Автор первого некролога — поэт Александр Самороков, выражавший, скорее всего, общее мнение интеллигенции XVIII века,написал: "Угомонился дурак и не будет больше шуметь"! Автор второго — наследник престола Павел, заявил : "Что о дураке жалеть — только казну разорял и ничего не делал"!
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ломоносов был просто популяризатором наук, говоря современным языком был хорошим научным менеджером, за что и навечно вписал свое имя в историю Матушки-России, однако считать его великим ученым, обогатившим науку величайшими открытиями, на мой взгляд, цинично и не разумно!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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