10 фраз, которые выдадут инфантильного человека с головой

В большинстве стран человек считается ребенком до достижения им 18 лет. Однако после 18 не все готовы осознать, что детство, увы, закончилось и пора менять свои интересы, круг общения и мышление. Несомненно, в жизни важно сохранить некоторые «детские» черты: интерес к окружающему миру, искренность и легкую непредсказуемость, ведь это делает нас «живыми». Однако вместо этих качеств люди нередко берут во взрослую жизнь подростковый эгоцентризм и безответственность.

Мы знаем, как с ходу распознать инфантильного человека — просто послушать, что он говорит. Поэтому нам не терпится открыть вам признаки и фразы, которые выдают человека, не желающего взрослеть. А в конце статьи мы приготовили бонус, который ярко продемонстрирует, насколько важную роль играют родители в становлении личности ребенка.

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