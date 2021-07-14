Зачем отец Ленина сменил фамилию

Есть версия, что отец Ленина, Илья Ульянов, при рождении носил фамилию Ульянин, а когда подрос, сменил ее на всем известную. Впрочем, бытует мнение, что первым это сделал еще дед вождя. Как бы то ни было, у Ульяниных были причины для такого поступка.

Ульянин, Ульянинов, Ульянов

По одной из версий, отец Владимира Ильича Ленина, Илья Николаевич Ульянов, действительно носил при рождении другую фамилию. Дело в том, что дед вождя, Николай Васильевич, бывший крепостной крестьянин, перекочевавший в мещанское сословие, значился во многих документах как «Ульянин». Так, в Астраханском архиве хранятся «Списки именные ожидаемых к причислению зашедших беглых из разных губерний помещичьих крестьян», в которых фигурирует дед Ленина. Точно неизвестно, был ли Николай Васильевич беглым или отпущенным на оброк, но под No 233 он указан как: «Николай Васильев сын Ульянин».

Однако Александр Субетто на страницах издания «Владимир Ильич Ленин» утверждает, что в этих же списках отмечалось, что Николай Васильевич назывался и Ульяниновым, и Ульяновым. Да и Мария Ильинична Ульянова, сестра вдохновителя Октябрьской революции, вспоминала, что фамилия ее деда писалась «в то время и Ульянов, и Ульянин, и Ульянинов». Впрочем, чаще всего (и даже в современных биографиях) Николай Васильевич все же фигурирует под фамилией «Ульянин». Правда, существует предположение, что «Ульяниновым» Николай Васильевич начал подписываться после того, как стал свободным человеком. Позже эта фамилия превратилась в «Ульянов».

Какую фамилию носил отец Ленина?

Николай Васильевич и в самом деле начал называться «Ульяновым», когда перестал быть крепостным. Однако его первые дети продолжали именоваться «Ульяниными». По крайней мере, это следует из Ревизской сказки 1816 года, где среди фамилий мещан на 541 странице указано: «Николай Васильев Ульянин — 47 лет. Его сын Александр — 4 месяцев умер 1812 года». Бытует мнение, что успел побывать Ульяниным и сын Николая Васильевича, Илья, отец Владимира Ленина. Читаем в архивах: «Николай Васильев сын Ульянин, 25 лет, Нижнегородской губернии Сергачской округи села ... волосы на голове, усы и борода светло - русые, лицом бел, чист, глаза карие ... у него дети Василий — 14 лет, Илья — 2 лет».

Впрочем, Гелий Клейменов, автор книги «Правда и неправда о семье Ульяновых», придерживается иного мнения. Клейменов считает, что Илья Николаевич уже при рождении получил фамилию Ульянов. И данная точка зрения тоже имеет право на существование, так отец Ленина был далеко не единственным и не первым ребенком в семье. Упомянутый выше брат Ильи, Александр, умер еще в 1812 году. Сам же Илья Ульянов появился на свет лишь спустя 19 лет. Вообще, будущий отец вождя мирового пролетариата родился, когда Николаю Васильевичу Ульянину (Ульянову) было уже за 60, поэтому вскоре он ушел из жизни. Илью же опекал старший брат Василий, носивший фамилию Ульянин.

Порвать с прошлым

Поэтому историки до сих пор не могут сойтись во мнении, сменил ли Илья Ульянов фамилию или носил ее с рождения. Как бы то ни было, фамилию предки Владимира Ильича все-таки переиначили. Дело в том, что «Ульянин» во времена деда вождя не относилась к звучным фамилиям. Скорее наоборот: ее носителей считали своеобразными «наследниками позора». Как уже было сказано выше, Ульянин означет «сын Ульяны». Известный лингвист Борис Унбегаун утверждал, что фамилиями, образованными от женских имен, чаще всего награждали детей, родившихся вне брака. Поэтому их и называли не по отцу («Ульянов» — от имени Ульян), а по матери («Ульянин» — от имени Ульяна).

Однако стоит отметить, что обладателями фамилий, образованных от женских имен, могли быть не только внебрачные дети. Так нередко называли, например, дочерей и сыновей вдовы: «Константин сын Акулины». Тем не менее Николай Васильевич Ульянин (а, может быть, и его сын Илья) от фамилии Ульянин все же предпочел избавиться. Возможно, ему было что скрывать, к примеру, обстоятельства своего рождения. Хотя, вероятнее всего, Николай Васильевич таким образом стремился быстрее порвать со всем, что связывало его с крепостным прошлым. В 1808 году он был приписан к сословию астраханских мещан, а чуть позже женился на дочери мещанского старосты. Может статься, отец Ленина тоже не желал быть Ульяниным именно по этой причине.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161532-zachem-otec-lenina-smen...

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