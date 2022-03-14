15 предметов из прошлого, чей внешний вид может ввести в ступор нынешних обывателей

Современный потребитель довольно привередлив, а потому нередко производителям какой-либо вещи или устройства придают много значения не только функциональности и техническим характеристикам своего продукта, но и его дизайну. Однако даже они порой проигрывают в оригинальности некоторым предметам из прошлого, хотя их внешний вид чаще был продиктован практическими целями, чем эстетическими.

Но и среди них найдутся такие, которые, представляя собой повседневно использующийся предмет, могут выглядеть едва ли не как произведение искусства. Вашему вниманию 15 вещей и гаджетов из прошлого, которые внешним обликом могут поставить в ступор.

1. Ложка для заваривания чая

С такой ложкой и заварочный чайник не нужен.

И сегодня, и пару сотен лет назад мало кто любил пить чай, ожидая, когда вместо душистого напитка «выпиваешь» листочки заварки. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент был изобретен выход из положения. Так, в 1881 году была разработана специальная ложка, в которой можно было заваривать чай. Это было весьма удобно: не нужно было пачкать целый чайник, чтобы выпить одну чашечку, да и напиток получался без плавающих листиков от заварки. Кроме того, конструкция ложки позволяла не только собственно заваривать чай, но и добавлять ею сахар.

2. Форма для пончиков

Назначение этой штуковины смог подсказать только Интернет.

Глядя на это приспособление, далеко не сразу догадаешься, для чего оно нужно. А на самом деле все довольно прозрачно: этот гаджет - ничто иное, как ложка-форма для выпекания пончиков. Причем выяснить данный факт удалось владельцу такой вещицы с помощью номера патента, который сохранился на обратной стороне этого необычного гаджета.

3. Шкатулка для хранения ожерелий

Оригинальная, а главное практичная штуковина.

На первый взгляд эту вещицу можно опознать либо как необычного вида блюдо, либо даже форму для выпечки, но почему-то с замком. В реальности же данный предмет родом из Китая и является шкатулкой для хранения ожерелий. Причем ее форма продиктована исключительно практическими соображениями: такая конструкция не позволить украшениям запутаться.

4. Выключатель в виде уточки

Один из самых оригинальных выключателей.

Тот самый случай, когда обыкновенную вещицу, которой мы пользуемся ежедневно, превратили в объект эстетического удовольствия. Эту статуэтка в виде уточки на самом деле является выключателем для света. Причем механизм ее действия столь же необычен, как и сам внешний вид. Работает она так: чтобы включить или выключить свет, до уточки нужно было дотронуться; тот же алгоритм применялся и в отношении основания статуэтки. Такой выключатель и развеселит всех, кто им пользуется, и станет отличным декором для интерьера квартиры и дома.

5. Письменный набор «Ятате»

Штуковина, которая, оказывается, создана для письма.

На мысль о том, каково назначение этой вещицы, вряд ли сумеет натолкнуть ни ее внешний облик, ни ее название - «ятате». Поэтому многие связывают ее функции с курительными приспособлениями. А в реальности ятате является оригинального вида письменным набором, причем он относится к тем временам, когда единственным гаджетом для написания были перьевые ручки. Вещица была многофункциональная: он состоял из контейнера для чернил, стержня для пера и даже специальной открывалки для писем.

6. Гаджет для сборки крошек со стола

А большинство из нас подумали бы, что это пепельница.

Когда смотришь на это приспособление, первая ассоциация, которая возникает - это пепельница. Это и неудивительно, ведь действительно похоже. Вот только в реальности данный гаджет также предназначен для сбора, однако не пепла от сигарет, а крошек со стола.

7. Флакон для духов

Пожалуй, самый креативный флакончик для духов, который только могли придумать в древности.

О великих архитектурных шедеврах эпохи Античности, пожалуй, слышал каждый, а вот о том, что люди древности, как выяснилось, были большими выдумщиками в вопросе дизайна повседневных вещей, догадаешься не сразу. А это правда, ведь только по-настоящему креативные люди - а древние римляне, оказалось, были именно такими - способны выполнить обыкновенный флакончик для духов в форме обуви, причем уделив внимание даже самым мелким деталям, как для настоящих сандалий.

8. Ложка для усачей

Когда усы были в моде, их владельцам создавали комфорт даже ложкой.

Глядя на эту ложку, даже не сразу поймёшь, чего в ней такого оригинального, а ведь присмотревшись, можно заметить особого вида пластину поверх столового прибора. Назначение у подобного апгрейда оказалось весьма оригинальным: такие ложки создавались специально для мужчин...с усами в 1870-х годах, то есть в период, когда последние были особенно популярны. Защитная пластина не позволяла усам соприкасаться с едой, соответственно, они на верхней губе не намокали, а крошки не застревали между волосками.

9. Браслет-подставка для цветов

Пару столетий назад дамы не ходили без этой вещицы на свидания.

Данная вещица является одновременно оригинальным аксессуаром и практичным гаджетом для любой женщины. Приспособление крепится на руку в качестве оригинального браслета, а вот во время свидания оно превращается в элегантную подставку для цветочного букета от кавалера. Закрепив цветы таким образом, девушка могла без труда идти танцевать, ведь руки будут свободными.

10. Механизм для хранения духов

По красоте практичная вещица близка к яйцам Фаберже.

На первый взгляд этот предмет можно без труда перепутать с одним из шедевров ювелирного дома Фаберже. Но в реальности данное приспособление, хоть и обладает весьма эстетичным внешним видом, в первую очередь несет в себе чисто практическую функцию. Оно представляет собой место для хранения духов, которое обладает механизмом выдвижения флакончиков вверх. Такая вещица позволяла держать парфюмерию в одном месте и одновременно с этим украшала трюмо любой модницы.

11. Носки под сандалии

Необычный отпечаток тех времен, когда носки под сандалии - писк моды.

Само собой, любой, кто посмотрит на эту пару текстиля, то безошибочно определит их как носки 5-6 веков. Однако их оригинальный внешний вид продиктован особенностями обуви, которая бытовала в тот же период. Тогда были популярны сандалии с разделителем для пальцев в виде верёвочки. Именно для такой обуви и были предназначены данные носки.

12. Механизм для работы профессоров

Эта штуковина помогала не зарыться в горах монографий и научных талмудов.

Любой исследователь изучает огромное количество источников, чтобы познавать науку, которой он решил посвятить свою жизнь. Поэтому такое приспособление явно считалось довольно практичным, ведь оно позволяло читать сразу несколько книг, не захламляя при этом стол. А, чтобы добраться до определённого экземпляра, необходимо повернуть ручку.

13. Кольцо-трансформер для астрономов

Оригинальное кольцо эпохи раннего модерна.

Эпоха раннего модерна уже имела некоторые черты только приходящего Просвещения, поэтому нет ничего удивительного в том, что и повседневные вещи, и даже аксессуары имели в себе элементы, связанные с наукой. Так, кольцо XVI века трансформируется в армиллярную сферу - приспособление, которое применялось для определения расположения объектов в небе.

14. Римский пешеходный переход

Кажется, римлянам приходилось учиться метко прыгать и метко управлять повозками.

Когда археологи впервые столкнулись с этими странными камнями прямо посреди дороги на улицах Древнего Рима, они не могли понять их назначения. Однако со временем всё-таки догадались об их смысле. Оказывается, повозки двигались между лежащим камнями, а сами они выполняли роль...пешеходного перехода. Именно по ним римляне пересекали проезжую часть.

15. Ножик-молитвенник

Такой нож был у каждого истинного католика.

Еще лет пятьсот назад многие европейцы были очень религиозными и старались не отходить от ритуалов и традиций. Поэтому многие из них не пропускали в том числе молитву перед едой. А для тех, кто мог запамятовать текст или мотив, был придуман оригинальный апгрейд для столового ножа. На нем выгравировали слова молитвы и даже ноты, поэтому такой прибор сегодня может стать оригинальным сувенирами для верующего.

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