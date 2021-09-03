Загадки легендарного библейского города

Сегодня до Ура Халдейского, расположенного в Южном Ираке, не доехать. Но это было бы настоящим паломничеством: увидеть своими глазами то небо, те холмы и тот город, которые почти четыре тысячи лет назад видел Авраам — человек, первым уверовавший в исторические времена в Единого Бога и названный апостолом Павлом отцом всех верующих (Рим 4:11).

Город Авраама был оставлен жителями в V веке до нашей эры. Археологи «открыли» его вновь чуть больше века назад. В результате археологических раскопок, которые велись на этом месте несколько десятилетий, мы знаем, как выглядел город Авраама и чем и как жили населявшие его люди.

Телль аль-Мукайяр (древний Ур): чем знаменит этот город

Древний месопотамский город Ур находится в юго-западной пойме рек Тигр и Евфрат в нижней Месопотамии, на территории современного Ирака в провинции Ди-Кар. В свое время он был крупнейшим мегаполисом Древнего мира и до сих пор по праву считается одной из колыбелей человеческой цивилизации.

Ур упоминается в книге Бытие как родина Авраама — библейского патриарха и родоначальника израильского народа. В то время как остальные жители Ура были язычниками, в семье Авраама жила вера в единого Бога. Ради укрепления этой веры, а также возобновления истинного богопочитания Господь обратился к Аврааму со следующим призывом и обещанием: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные (Быт 12:1–3).



Переселение Авраама. Йожеф Мольнар. 1850

Принадлежа к одному из семитских племен, веривших во множество богов, Авраам был убежден, что есть единый Бог-Творец. Его Бог — это «творец неба и земли, всего видимого и невидимого», как это и сегодня говорится в самом начале христианского Символа веры. Он верил в такого Бога и Бог, видя его веру, открылся ему. Возможно, один из смыслов Божьего повеления был в том, чтобы первые зерна монотеизма не проросли в привычном языческом мире, а истинное богопочитание было возобновлено на новой, обетованной земле, вдали от прежних нравов и пороков.

Услышав зов Божий, Авраам вместе со своей женой и племянником, а также многочисленными слугами и домочадцами отправился в землю обетованную. И в каком-то смысле все мы — сохранившие веру в единого Бога — плод этого зова и этого путешествия, начавшегося в Уре.

Ур сохранял свою значимость на протяжении долгого времени. Однако из-за изменившихся климатических условий в IV в. до н.э. он был покинут жителями, пришел в запустение и в конце XIX века, на момент начала археологических раскопок, совсем не выглядел как город. Это был невысокий холм (всего 20 метров в высоту) овальной формы — то, что археологи называют телль, совершенно заброшенный. На северо-западном конце холма его высота чуть увеличивалась — здесь, как выяснилось позже, находился знаменитый зиккурат. К северо-востоку от холма тянулась длинная ломаная линия небольших курганов, а к востоку от него тек Евфрат — одна из двух главных рек Междуречья.

Как археологи нашли древний Ур



Зиккурат Ура. Фото: Чарльз Вулли, 1920-е

В 1854 году Британский музей поручил английскому вице-консулу в Басре Джону Тейлору обследовать некоторые районы Южной Месопотамии. Джон Тейлор не имел никакого отношения к археологии, однако тогда это было в порядке вещей — «археологи» того времени охотились за артефактами, которые могли бы украсить частные коллекции и музеи. Покопавшись у основания холма, рабочие Тейлора взялись за его вершину, где обнаружили гробницы, развалины храмов и клинописные таблички. После прочтения части надписей научное сообщество решило, что этот город был не чем иным, как Уром Халдейским, родиной Авраама. Однако в ту пору внимание британских ученых было направлено в сторону Северной Месопотамии — там за несколько десятилетий до этого нашли великолепные дворцы ассирийских царей. Британский музей поблагодарил Тейлора за усердие и решил вернуться к городу Уру в другое время. Четверть века спустя Британский музей наконец отправил на родину Авраама еще одну экспедицию. На этот раз ее возглавил настоящий археолог — Леонард Вулли.

Человек, который мечтал «оживить Ветхий Завет»

Вулли был сыном священника и очень интересовался Ветхим Заветом. Его коллега, археолог Макс Маллован (муж Агаты Кристи) так описал это его увлечение: «Вулли мечтал продолжить работу в Уре, так как этот древний город был тесно связан с Ветхим Заветом. В то время Библия для многих еще служила настольной книгой. Вулли и сам учился на теолога и одно время планировал присоединиться к Церкви. Он считал, что, отправившись в Ур, сможет оживить Ветхий Завет, и действительно блестяще справился с этой задачей. Вулли опирался на 27-й стих 11-й главы книги Бытие, гласивший, что дед Авраама умер в земле рождения своего, в Уре Халдейском. В стихе 31-м говорится, что отец Авраама Фарра покинул Ур со своей семьей и отправился в землю Ханаанскую, а по пути остановился в Харране (на юго-востоке Малой Азии). Раскопки помогли объяснить, почему он выбрал именно такой путь: выяснилось, что Харран, как и Ур, являлся центром почитания Луны. Вулли не терял надежды найти упоминание об Аврааме, и хотя само это имя так и не обнаружили в клинописных источниках, ему удалось заглянуть в историю родного города ветхозаветного пророка — города, где тот жил перед тем, как перебраться из Шумера (позже названного Вавилонией) в Палестину».

Вулли сделал несколько сенсационных открытий: он нашел богатые гробницы, штандарт мира и войны, на котором были изображены первые в истории человечества боевые колесницы, и арфы — первые музыкальные инструменты. Он же обнаружил дворцы и храмы, гавань и жилые кварталы и очистил огромный зиккурат, ныне самую известную достопримечательность города Ура, — трехступенчатый храм бога Луны.



Штандарт войны и мира (сторона с изображением мира), обнаруженный Леонардом Вулли

Так что, говоря о городе Авраама, историки обычно опираются на раскопки Вулли. Давайте посмотрим на то, как выглядел город в XIX-XVIII веках до нашей эры, когда здесь, согласно библейской традиции, жил Авраам.

Как выглядел город во времена Авраама

Первое поселение на месте города появилось около 3800 года до н. э. Ко времени Авраама он был чуть больше километра в длину и 685 м в ширину — все вместе около 230 гектаров. Из них 54 га занимал священный участок. Жилые дома были выстроены из сырцовых кирпичей, которые придумали в этих местах за пару тысяч лет до этого: глина, которой в Месопотамии много, укладывалась в деревянные формы — сейчас для производства самодельных кирпичей используют ту же древнюю технологию. Иногда первый этаж дома облицовывался обожженными кирпичами, но такое могли себе позволить только богачи. Если хозяин дома почему-то покидал город, он вез с собой ценный материал — потолочные балки и двери: дерево стоило очень дорого. Можно подумать, что именно такую ношу взял с собой отец Авраама — Фарра. В домах были «туалеты» — они устраивались под лестницей на второй этаж. Нечистоты оттуда по трубам выводились на улицу.

Крыши домов были плоскими, у каждого был внутренний дворик без всякого сада и зелени — из-за недостатка воды. Дома плотно теснились друг к другу. Улицы между ними были узкими и кривыми. На колеснице по улицам города Ура проехать было нельзя — только пешком, и то сложно разойтись в узком переулке. Внутри города жило около 35–50 тысяч человек, хотя, конечно, это очень примерная цифра. Но по тем временам — речь ведь идет о первой половине 2 тысячелетия до нашей эры — это был огромный город. С запада и севера Ур обтекала река Евфрат. Здесь были гавань и рынок.

Где и кому поклонялись жители Ура

В городе было несколько храмов, где на праздники собиралась большая часть населения. Главным из них был храм бога Луны Нанны — божества-покровителя Ура. Позади него возвышалась громада зиккурата — архитектурного прообраза библейской вавилонской башни.

В верхний храм, на последнем этаже зиккурата, как верили тогда люди, бог Луны иногда спускался с небес. Зиккурат был построен из сырцовых кирпичей и облицован обожженными. Ярусы зиккурата были черного, красного и белого цветов. На вершину зиккурата, в «небо», вели три лестницы — спереди и с боков. Очевидно Авраам бывал здесь до того, как услышал призыв Единого Бога, и позже рассказывал об этом величественном сооружении своим детям, а те — своим. Если это так, то можно предположить, что сон Иакова — внука Авраама — в котором он видел лестницу до неба, по которой восходили и нисходили ангелы Божии, имеет в своей образной основе именно эти архитектурные детали. Рядом с зиккуратом находилось Великое хранилище глиняных табличек, где содержался хозяйственный архив. В юго-восточной части священного участка стоял царский дворец и мавзолей царей Ура. Здесь же были обнаружены надписи с именем Сеннарского царя Амрафела, который упоминается в четырнадцатой главе книги Бытие.

«Самый толстый слой каменных осколков мы нашли вблизи святилища, — писал Леонард Вулли, — а также на главном дворе… Здесь возвышалось массивное кирпичное основание, а на нем и вокруг него лежали осколки мелкозернистого черного камня с надписями. Совершенно очевидно, что этот камень раньше стоял на кирпичном постаменте. От текста сохранилось ровно столько, чтобы установить, что надпись перечисляет победы знаменитого законодателя, вавилонского царя Хаммурапи. Возможно, это и есть Амрафел времен Авраама, который упоминается в четырнадцатой главе книги Бытия; Хаммурапи покорил Ур и, очевидно, в память о своей победе поставил эту стелу в одном из главных храмов города».

Как учились в Уре

Некоторые жители Ура умели писать — в городе было несколько школ. Возможно, в одной из них учился Авраам. Ученики писали на глиняных табличках, которые изготавливали так, чтобы их легко было держать в левой ладони. Столов и стульев в школах не было. Археологи нашли даже глиняные «прописи».

Что ели жители Ура

Одни разводили скот, другие обрабатывали шерсть и ткали полотно, в городе были плотники, золотых, серебряных и медных дел мастера, ювелиры и кожевники, рыбаки и строители лодок, купцы и служители храмов. Археологи обнаружили не только остатки домов, школ и архивов, но и смогли определить, чем питались жители города Ура в то время. Из мяса в пищу шли телята, овцы и волы, лепешки пекли из ячменя, из него же варили пиво, в качестве десерта использовали финики. Пили молоко, готовили из него сыр, из фиников делали сладкую патоку. Из овощей в ходу были чеснок и лук, других овощей не было. Из муки также варили похлебку. Рыбу жарили на углях. Лепешки пекли на раскаленных стенках глиняной печки — типа современного тандыра. Ели их, конечно, руками.

Сохранился ли дом самого Авраама?

Вулли был уверен, что нашел дом Авраама. Конечно, как мы уже сказали, он ехал в Месопотамию с надеждой его найти. Так что, возможно, он выдавал желаемое за действительное. Так или иначе, обнаружив в одном из домов цилиндрическую печать с надписью, которую он прочел как «Авраам», он сразу поверил в то, что этот дом был домом Авраама.

Агата Кристи, посетившая Ур во время раскопок, видела этот дом и оставила такую запись в своем дневнике: «Леонард Вулли, со свойственной ему любезностью, стал моим гидом… У Леонарда Вулли было прекрасно развито воображение: он видел место таким, каким оно было в 1500 году до Рождества Христова, а то и на несколько тысяч лет раньше. Любое прошлое он умел воссоздать силой воображения. Пока он говорил, у меня не было и тени сомнения, что вот этот дом на углу — дом Авраама. Он оживлял прошлое и верил в него, и всякий, кто его слушал, верил вместе с ним».



Предполагаемый дом Авраама.

Археолог Макс Маллован, будущий муж Агаты Кристи, участвовал в раскопках квартала частных домов, где по мнению Вулли, жила семья Авраама, и оставил об этом такую запись: «Вулли с удовольствием подчеркивал, что именно в этом квартале частных домов, должно быть, жил пророк Авраам до того, как перебраться из города Луны Ура в город Луны Харран, расположенный далеко на севере, вблизи Сирии и Малой Азии. О самом Аврааме, состоятельном главе рода, довольно зажиточном человеке, но не очень важной фигуре в Уре, мы не нашли ни одного упоминания. В наши дни, когда Библия перешла в разряд малопопулярной беллетристики, сложно представить себе, как заинтересована была общественность в находках, связанных со Священным Писанием. В какой-то степени решение начать раскопки в Уре было продиктовано именно этим соображением. Вулли как сын священника сам воспитывался на Священном Писании. Он превосходно помнил Старый и Новый Завет. Однажды нашему эпиграфисту ошибочно показалось, что он прочел имя Авраама на глиняной табличке. Я необдуманно упомянул об этом открытии в письме старому другу. Узнав о моем поступке, Вулли устроил мне серьезный выговор и заставил меня отправить другу телеграмму с настоятельной просьбой хранить наше открытие в тайне, пока не придет время рассказать о нем общественности. Время так и не пришло»”.



На фото: Макс Маллован, Агата Кристи и Леонард Вулли.

После Леонарда Вулли серьезных раскопок на месте города Ура больше не проводилось — это и понятно, учитывая политические события в этом регионе. Разве что знаменитый диктатор Саддам Хуссейн, вопреки всем правилам научной реставрации и консервации памятников архитектуры, попросту «достроил» знаменитый зиккурат Ура, чем вызвал лавину критики со стороны современных археологов и историков.

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