Во что верили наши предки

В наше время очень много скептики по поводу любых примет, а вот наши предки очень доверяли и верили подобным знакам судьбы.

Лавровый лист

В случае с лавровым листом – это даже не примета, а по большей части некое магическое действие, привлекающее деньги.

Лавровый лист в кошельке или под половиком на пороге дома является талисманом – приманкой для достатка, а вот случайно рассыпать данную пряность действительно обещает солидный куш из любых доступных источников, хотя в это верят единицы суеверных людей.

Кроме этого, окуривание жилища лавровым дымом очищает от негатива и защищает от бедности.

Левая рука

В прибыльную силу зуда левой ладони многие верят до сих пор и как ни странно данная примета почти всегда приводит к пополнению кошелька.

Считается так же, что сдачу при покупках тоже надо брать левой рукой, а расплачиваться правой, и такие действия тоже гарантируют финансовую стабильность. Если левую ладонь чесать именно об волосы, то есть шанс получить достойное денежное поступление.

Птички

Многие знают одну не совсем приятную примету – это если пролетающая птица пометила человека неприличным способом, то прибыль гарантирована.

Такой знак тоже действенный, но только в случае если подобное произошло случайно, а не специально искать места обитания птичьих стай и провоцировать сомнительный способ дохода посредством пернатых.

Кошелек

Порядок в кошельке является практически залогом регулярного поступления купюр в бюджет, и в такую примету верят даже те, у кого прибыль уже отрегулирована.

Помимо этого, банкноты должны быть сложены в правильном порядке и кроме финансов в денежном домике ничего больше не должно присутствовать, иначе можно заблокировать поток достатка.

Сахар

Рассыпать сахар – считается отличным знаком, обещающим солидное поступление денег, даже когда для ожидания прибыли нет причин и предпосылок.

Предки верили, что сахаром можно даже привлечь благосостояние, если периодически посыпать им рано утром около порога дома, и есть даже ритуалы с заговорами на этот сладкий продукт, которые помогают материальным ценностям найти дорогу в дом человека.

Ведра

Встретить человека с полными ведрами на своем пути, особенно когда направляешься по важным делам – это залог успеха и положительных событий, но примета касается непосредственно денежных поступлений.

Такой благоприятный знак подразумевает не только ведра, а любую наполненную чем-либо тару, главное, чтобы она не была пустой иначе весь день пройдет в такой же безрезультатной пустоте и любые продуманные заранее планы по странным причинам не смогут реализоваться.



Бабочка

Бабочки – это прямые вестники отличных событий и счастливых перемен. Зачастую бабочки предвещали налаживание личной жизни и встречу настоящей любви для одиноких сердец, но залетевшее случайно в жилище крылатое насекомое считалось хорошим знаком, несущим благополучие и достаток в дом.

Особенно хорошее значение имели яркие бабочки, потому как подобная расцветка крыльев обещала наступление счастливого периода в жизни.

Кошки

Кошки вообще являются мистическими животными, способными предугадывать погоду и чувствовать паранормальное, поэтому вполне естественно, что должна быть примета финансовой прибыли, связанная с этими животными.

Наиболее многообещающим знаком благополучия и богатства является событие, когда к вам или к вашему дому пришла трехцветная кошка. Прогонять животное в таких случаях нельзя, потому что это наоборот может отпугнуть надолго удачу от человека.

Исочник : https://mistika.temaretik.com/2245042284490394410/

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