Во что верили наши предки

В наше время очень много скептики по поводу любых примет, а вот наши предки очень доверяли и верили подобным знакам судьбы.
Лавровый лист
В случае с лавровым листом – это даже не примета, а по большей части некое магическое действие, привлекающее деньги.
Лавровый лист в кошельке или под половиком на пороге дома является талисманом – приманкой для достатка, а вот случайно рассыпать данную пряность действительно обещает солидный куш из любых доступных источников, хотя в это верят единицы суеверных людей.
Кроме этого, окуривание жилища лавровым дымом очищает от негатива и защищает от бедности.
Левая рука
В прибыльную силу зуда левой ладони многие верят до сих пор и как ни странно данная примета почти всегда приводит к пополнению кошелька.
Считается так же, что сдачу при покупках тоже надо брать левой рукой, а расплачиваться правой, и такие действия тоже гарантируют финансовую стабильность. Если левую ладонь чесать именно об волосы, то есть шанс получить достойное денежное поступление.
Птички
Многие знают одну не совсем приятную примету – это если пролетающая птица пометила человека неприличным способом, то прибыль гарантирована.
Такой знак тоже действенный, но только в случае если подобное произошло случайно, а не специально искать места обитания птичьих стай и провоцировать сомнительный способ дохода посредством пернатых.
Кошелек
Порядок в кошельке является практически залогом регулярного поступления купюр в бюджет, и в такую примету верят даже те, у кого прибыль уже отрегулирована.
Помимо этого, банкноты должны быть сложены в правильном порядке и кроме финансов в денежном домике ничего больше не должно присутствовать, иначе можно заблокировать поток достатка.
Сахар
Рассыпать сахар – считается отличным знаком, обещающим солидное поступление денег, даже когда для ожидания прибыли нет причин и предпосылок.
Предки верили, что сахаром можно даже привлечь благосостояние, если периодически посыпать им рано утром около порога дома, и есть даже ритуалы с заговорами на этот сладкий продукт, которые помогают материальным ценностям найти дорогу в дом человека.
Ведра
Встретить человека с полными ведрами на своем пути, особенно когда направляешься по важным делам – это залог успеха и положительных событий, но примета касается непосредственно денежных поступлений.
Такой благоприятный знак подразумевает не только ведра, а любую наполненную чем-либо тару, главное, чтобы она не была пустой иначе весь день пройдет в такой же безрезультатной пустоте и любые продуманные заранее планы по странным причинам не смогут реализоваться.
Бабочка
Бабочки – это прямые вестники отличных событий и счастливых перемен. Зачастую бабочки предвещали налаживание личной жизни и встречу настоящей любви для одиноких сердец, но залетевшее случайно в жилище крылатое насекомое считалось хорошим знаком, несущим благополучие и достаток в дом.
Особенно хорошее значение имели яркие бабочки, потому как подобная расцветка крыльев обещала наступление счастливого периода в жизни.
Кошки
Кошки вообще являются мистическими животными, способными предугадывать погоду и чувствовать паранормальное, поэтому вполне естественно, что должна быть примета финансовой прибыли, связанная с этими животными.
Наиболее многообещающим знаком благополучия и богатства является событие, когда к вам или к вашему дому пришла трехцветная кошка. Прогонять животное в таких случаях нельзя, потому что это наоборот может отпугнуть надолго удачу от человека.
Исочник : https://mistika.temaretik.com/2245042284490394410/
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