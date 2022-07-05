Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Согласитесь, очень неприятно однажды вернуться домой и с ужасом увидеть, что в квартире кто-то побывал. И если пропали ценные вещи, то без хорошего сыщика уж точно нельзя обойтись!

Для вас головоломка, для решения которой вам пригодится вся ваша внимательность и, конечно же, логика!

Зайдя утром в свой офис, месье Дюфрик увидел, что его сейф взломан, а ценные бумаги пропали. Он тот час же вызвал своего знакомого детектива Людовика.

Детектив внимательно осмотрел сейф и увидел, что внутри лежит записка. Такая манера ограбления показалась Людовику очень знакомой.

Людовик выяснил, где сейчас находится этот самый Виктор, и направился к нему. При встрече детектив Виктор указал ему на свою сломанную руку и заверил, что не имеет к этому ограблению никакой причастности.

Но детектив не был удовлетворен таким ответом и решил остаться на дежурство около дома Виктора. Через несколько часов тот вышел из дома с незнакомым мужчиной.

Они оба сели в автомобиль. Детектив Людовик подбежал к ним с твёрдым намерением разобраться в происходящем.

Так почему же детектив усомнился в правдивости слов Виктора?

Ответ

Обратите внимание, что при первой встрече детектива с Виктором, у того была перевязана правая рука.

А когда он вышел из дома с незнакомцем, то повязка была на левой руке. Это и послужило поводом для обвинения Виктора в краже ценных бумаг из сейфа месье Дюфрика.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2497958731073456255/

А вы знали об этом?

Изначальный смысл слова «иудей» — израильтянин из колена Иуды. После того, как вавилоняне захватили в плен десять колен Израилевых, племя Иуды осталось единственным представителем этого народа, и приняло на себя название «евреи». С течением времени их верования переняли и другие племена, не имевшие общих корней с евреями. Нееврейским народам , исповедующих иудаизм относятся — караимы, хазары,буртасы. Один из наиболее известных нееврейских народов, исповедующих иудаизм — это фалаша — этнолингвистическая группа эфиопского народа амхара. Во второй половине XX века большинство их переселилось в Израиль, где сейчас проживает 130 тысяч фалаша. Вне Израиля осталось только около 6000 представителей данного народа.

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