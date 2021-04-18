Откуда деньги? 3 главных спонсора русской революции

В народе до сих пор бытует мнение, что русская революция обязана своим успехом ряду зарубежных спонсоров. Естественно, нельзя сказать, что народные волнения, экономический кризис и смена власти были инициированы посторонними людьми. Однако очевидно, что конкуренты Российской империи видели в революции свою выгоду и пытались влиять на положение сил. Я решил осветить этот вопрос и кратко рассказать, кто, кому, и почему платил.

Немецкий Генштаб

Наверняка вы что-то слышали о том, как Ленин творил революцию на немецкие деньги. Ключевой фигурой здесь является небезызвестный немецкий социалист Александр Парвус. Он поддерживал отношения и с Лениным, и с Троцким. Именно он сформулировал идею вооруженного захвата власти с привлечением армии.

Александр Парвус

Что касается денег, то Парвус предложил немецкому генштабу спонсировать революционеров и всяческих сепаратистов. Якобы для того, чтобы ускорить победу Германии на Восточном фронте.

Система была такой: на немецкие деньги Парвус закупал в Европе дефицитные в России товары, ввозил их в империю и продавал через подставное лицо. Ну а прибыль с продажи отправлялась большевикам. В такой форме Германия переправила в Россию порядка 10 млн марок.

Уолл-стрит

Как ни странно, но по части денежных вливаний первое место держит не Германия, а США. Все потому, что у Троцкого были хорошие связи в среде американских банкиров. До революции он жил в Нью-Йорке, а его родственники были миллионерами и работали на крупнейшие банки мира. Поэтому, когда Троцкий поехал в Россию творить революцию, Вудро Вильсон выделил ему порядка $10 000 в качестве поддержки (около 200 000 современных долларов).

Уолл-стрит, 1915-1920 гг.

В 1918 году вовсе была образована Американская лига для помощи и сотрудничества с Россией. Однако по оценкам она принесла стране больше вреда, чем пользы. Вместе с гуманитарной помощью лига отправляла в Россию американских бизнесменов, которые налаживали торговые связи с большевиками и провоцировали колоссальный отток финансов из страны. Здесь речь уже шла не о поддержке революции, а о попытке на ней нажиться.

Староверы

Нет, говоря о староверах, я не имею в виду дремучих крестьян, которые устраивают в лесах свои странные обряды. Речь идет о весьма состоятельных людях, которые имели тесные деловые связи с иностранными фирмами и точили зуб на царскую власть из-за своей веры.

Самым видным из них был известный промышленник Савва Морозов, который финансировал партию большевиков. И он был такой не один. Например, староверы занимали ключевые посты на текстильных фабриках англичанина Кноппа. Среди рабочих старообрядцев тоже хватало. Подбить их на забастовку было не сложно: они легко поддерживали протест против империи и вливались в ряды революционеров.

Фабрика Саввы Морозова

Конечно, это далеко не все источники финансирования революции, но я постарался рассказать об основных. В итоге стоит сказать, что причиной смены власти стали вовсе не деньги со стороны других государств. Да, спонсоры сильно помогли большевикам, но причиной перелома были объективные социальные проблемы, с которыми старая власть уже не могла справляться.

А как вы думаете, кто еще был заинтересован в русской революции?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/otkuda-dengi-3-glavnyh-sponsor...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России.

Действительно, наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам, таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д., принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот.

Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад, большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию! Да,именно псевдорусскую интеллигенцию,которая всегда являлась «ахиллесовой пятой» России и которую всегда отличала абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям !

Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну западных провокаторов Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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