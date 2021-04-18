Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Откуда деньги? 3 главных спонсора русской революции

В народе до сих пор бытует мнение, что русская революция обязана своим успехом ряду зарубежных спонсоров. Естественно, нельзя сказать, что народные волнения, экономический кризис и смена власти были инициированы посторонними людьми. Однако очевидно, что конкуренты Российской империи видели в революции свою выгоду и пытались влиять на положение сил. Я решил осветить этот вопрос и кратко рассказать, кто, кому, и почему платил.

Откуда деньги? 3 главных спонсора русской революции

 

Немецкий Генштаб

Наверняка вы что-то слышали о том, как Ленин творил революцию на немецкие деньги. Ключевой фигурой здесь является небезызвестный немецкий социалист Александр Парвус. Он поддерживал отношения и с Лениным, и с Троцким. Именно он сформулировал идею вооруженного захвата власти с привлечением армии.

Александр Парвус

Что касается денег, то Парвус предложил немецкому генштабу спонсировать революционеров и всяческих сепаратистов. Якобы для того, чтобы ускорить победу Германии на Восточном фронте.

Система была такой: на немецкие деньги Парвус закупал в Европе дефицитные в России товары, ввозил их в империю и продавал через подставное лицо. Ну а прибыль с продажи отправлялась большевикам. В такой форме Германия переправила в Россию порядка 10 млн марок.

Уолл-стрит

Как ни странно, но по части денежных вливаний первое место держит не Германия, а США. Все потому, что у Троцкого были хорошие связи в среде американских банкиров. До революции он жил в Нью-Йорке, а его родственники были миллионерами и работали на крупнейшие банки мира. Поэтому, когда Троцкий поехал в Россию творить революцию, Вудро Вильсон выделил ему порядка $10 000 в качестве поддержки (около 200 000 современных долларов).

Откуда деньги? 3 главных спонсора русской революции

 

Уолл-стрит, 1915-1920 гг.

В 1918 году вовсе была образована Американская лига для помощи и сотрудничества с Россией. Однако по оценкам она принесла стране больше вреда, чем пользы. Вместе с гуманитарной помощью лига отправляла в Россию американских бизнесменов, которые налаживали торговые связи с большевиками и провоцировали колоссальный отток финансов из страны. Здесь речь уже шла не о поддержке революции, а о попытке на ней нажиться.

Староверы

Нет, говоря о староверах, я не имею в виду дремучих крестьян, которые устраивают в лесах свои странные обряды. Речь идет о весьма состоятельных людях, которые имели тесные деловые связи с иностранными фирмами и точили зуб на царскую власть из-за своей веры.

Самым видным из них был известный промышленник Савва Морозов, который финансировал партию большевиков. И он был такой не один. Например, староверы занимали ключевые посты на текстильных фабриках англичанина Кноппа. Среди рабочих старообрядцев тоже хватало. Подбить их на забастовку было не сложно: они легко поддерживали протест против империи и вливались в ряды революционеров.

Откуда деньги? 3 главных спонсора русской революции

Фабрика Саввы Морозова

Конечно, это далеко не все источники финансирования революции, но я постарался рассказать об основных. В итоге стоит сказать, что причиной смены власти стали вовсе не деньги со стороны других государств. Да, спонсоры сильно помогли большевикам, но причиной перелома были объективные социальные проблемы, с которыми старая власть уже не могла справляться.

А как вы думаете, кто еще был заинтересован в русской революции?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/otkuda-dengi-3-glavnyh-sponsor...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России.

Действительно, наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам, таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д., принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот.

Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад, большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию! Да,именно псевдорусскую интеллигенцию,которая всегда являлась «ахиллесовой пятой» России и которую всегда отличала абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям !

Вместе с тем  нельзя особо  не отметить, что октябрьские события  1917 года были на самом деле  иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну западных провокаторов Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой  сионистский  синдикат осуществил «великую  иудейскую  революция»!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Тайна «Завещания Ленина» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43637416219/)

Октябрьский переворот или революция ?(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)         

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсяко - разно

Горбачев 2.0: Вместо Навального Байдену сватают Кудрина

Читать
Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».
Материал, выбранный редакторами МиртесенВзгляд

Откровения российского либерала живущего «там», о жизни здесь: «... интеллигенция в России составляет меньшинство».

Молдавия — очередной очаг напряженности
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Молдавия — очередной очаг напряженности

Саммит глав МИД G7 обозначил возвращение Британии на роль лидера Запада вместо США
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Саммит глав МИД G7 обозначил возвращение Британии на роль лидера Запада вместо США

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Украине придётся отдать русскую землю, когда часть Донбасса станет Россией?

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России
Материал, выбранный редакторами МиртесенУтро.ru

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России

Опасная правда столкновения коммунизма с фашизмом
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Опасная правда столкновения коммунизма с фашизмом

Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудни мужчин. Все что нам интересно

Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпички - не игрушка

Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Официальный представитель НАТО: альянс поддержал Болгарию в связи с «дестабилизирующим поведением РФ»

Челябинские власти сняли ограничения по качеству питьевой воды
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Челябинские власти сняли ограничения по качеству питьевой воды

Суд в Петербурге запретил несколько роликов про селфхарм, зацепинг и руфинг
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Суд в Петербурге запретил несколько роликов про селфхарм, зацепинг и руфинг

Блогер-предприниматель назвала три условия для открытия бизнеса в декрете
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Блогер-предприниматель назвала три условия для открытия бизнеса в декрете

Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Дзермант рассказал, к чему должны готовиться госслужащие в Белоруссии

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Совместная операция США — России в Антарктиде в 1946/47

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Когда Россия откроет границы? Наш президент в этом крайне заинтересован

Хорватия разместит в Косово свою военную базу
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Хорватия разместит в Косово свою военную базу

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Крупные игроки проявляют интерес к арктическому маршруту РФ в обход Суэца

Голикова назвала число вакцинированных россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Голикова назвала число вакцинированных россиян

Лето во Франции может стать кошмаром — парижский эпидемиолог
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Лето во Франции может стать кошмаром — парижский эпидемиолог

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в московской гостинице «Вечный зов»

Стал известен самый «богатый» депутат парламента Карелии
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Стал известен самый «богатый» депутат парламента Карелии

Загадочная смерть: Тело известной бьюти-блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

Загадочная смерть: Тело известной бьюти-блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента

В Корюковке горел деревообрабатывающий цех
Материал, выбранный редакторами МиртесенКриминал нет

В Корюковке горел деревообрабатывающий цех

Зеленский на брифинге с Блинкеном рассказал про вездесущих русских
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Зеленский на брифинге с Блинкеном рассказал про вездесущих русских

Зеленский признал отвод войск РФ от Украины, но назвал его медленным
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Зеленский признал отвод войск РФ от Украины, но назвал его медленным

Британия отправила военных к месту спора с французами о рыболовстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Британия отправила военных к месту спора с французами о рыболовстве

Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

В набсовете «Нафтогаза» пожаловались на недопуск к выполнению обязанностей

После смертельной аварии под Омском пропал водитель
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

После смертельной аварии под Омском пропал водитель

Картина дня

наверх