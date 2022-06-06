9 типов пар, которые не продержатся вместе

Опытные психологи и эксперты в области отношений уже на первой встрече отмечают то, что поможет паре не сойти с дистанции или, наоборот, повышает риск развода. Прислушаемся к их наблюдениям.

Правила хороши тем, что для каждого из них найдется исключение. Вам предрекали, что по всем параметрам вы не продержитесь вместе и года, а у вас уже дети и внуки. Тогда у вас тем более есть повод посмеяться над списками и прогнозами. Но в них есть доля истины, и для многих других они окажутся полезными.

1. Пара, в которой нарушен эмоциональный баланс

Если в эмоциональном плане один из партнеров берет всю работу на себя, через некоторое время баланс пары нарушается. А это в свою очередь изменяет динамику развития отношений. Отношения требуют усилий и заботы: поливать, обрезать засохшие ветки, рвать сорняки или подкармливать.

Случается, что один из партнеров все время первым просит прощения, улаживает конфликты с внешним миром или «разгоняет тучи» и утирает слезы, а второй все больше и больше капризничает: так приятно чувствовать, что тебя балуют... Но в ваших же интересах не закреплять за вашим партнером окончательную роль борца-тяжеловеса или штангиста. Когда-нибудь он придет к мысли, что отношения с вами больше похожи на тяжелую работу.

2. Те, кто надеется перевоспитать друг друга

Вы не можете выйти замуж за того, кем станет ваш избранник, – вы выходите за того, кто есть сейчас. Если в партнере вас что-то раздражает, привыкните к мысли, что эта его черта никуда не денется. Сможете ли вы ужиться со всеми его недостатками? Кстати, не все из них такие уж непереносимые.

Бережлив? Когда-нибудь это качество поможет пережить трудные времена. У него множество родственников и ваши двери не закрываются ни в будни, ни в выходные? Значит, ваши дети будут расти в шумной компании и не будет проблем, с кем оставить ребенка, пока он маленький...

3. Те, кто выбирает партнера со списком требований в руке

Нет ничего плохого в том, чтобы выйти замуж за высокого спортивного финансиста, который в свободное время пишет стихи. Есть пары, которые выглядят идеальными по всем параметрам. А потом спустя время обнаруживается, что они по-разному смотрят на какие-то прозаические жизненные вещи, о которых речь и не заходила, – вроде того, должен ли брак быть моногамным и кто вынесет мусор.

Существует такой термин – «решающий неблагоприятный фактор». Нельзя игнорировать конфликт интересов, если он касается базовых ценностей, верований и образа жизни

Прагматичные американцы употребляют в контексте брака термин deal breaker – «условие, препятствующее заключению сделки», или «решающий неблагоприятный фактор». Есть условия, при которых психологи не рекомендуют заключать брак, и они связаны с конфликтом интересов. Нельзя их игнорировать, если этот конфликт касается базовых ценностей, верований и образа жизни.

Например, если один из вас решительно заявляет, что не любит детей, вряд ли он изменит свое отношение к ним.

4. Любители давать сдачи

Она изменила, он сравнял счет, отправившись на отдых с коллегой. Он не захотел поехать в воскресенье на обед к ее родителям, и теперь они из принципа больше не ездят навестить его семью.

Совместимость в сексе не всегда гарантирует полной совместимости в длительных отношениях

Это очень плохая привычка. Игра будет продолжаться до тех пор, пока один из вас не вырастет и не перестанет играть в нее, чтобы оставить все споры позади, вместе с умершими отношениями.

5. Секс и ничего кроме секса: на ужин, завтрак и обед

Жаркий, как кофейные зерна с жаровни, умопомрачительный секс – мечта многих. Но в длительных отношениях придется иногда разговаривать. И тогда начинаются сюрпризы. Как жаль, что идеальная совместимость в сексе не всегда гарантирует полной совместимости в длительных отношениях.

6. Пара нарциссов

Те, кто подходят под описание нарциссической личности, очень непросты в отношениях. Они настолько поглощены самими собой, что «забывают» проявить эмпатию и сочувствие к своему супругу, а ведь это одна из самых важных составляющих долгого и успешного брака. И сами нарциссы в ней весьма нуждаются.

7. Пара, которая никогда не говорила о деньгах

Разговор о деньгах определенно не самый сексуальный, но начать его до свадьбы и время от времени возвращаться к нему, когда вы уже женаты, просто необходимо. Кто будет работать и на полный ли день, сколько времени вы будете сидеть с детьми, откуда вы будете брать финансы в это время.

Споры о деньгах считаются предсказателями грядущего развода

Ваш избранник говорит, что женщина должна заботиться о детях и ждать мужа с работы?

Не умиляйтесь и не проглатывайте фразу «Хватит ли нам на это денег, сможешь ли ты взять дополнительную работу?», – задайте ему этот вопрос. Споры о деньгах и о тратах специалисты в области семейных отношений считают предсказателями грядущего развода.

8. Май с декабрем

Разница в 30 лет существенна, когда это 25 и 55 лет, но и в возрасте 45 и 75 она лишь усилится. Конечно же, хочется прожить свою молодость еще раз, глядя на юное создание, и хочется иметь рядом серьезного состоявшегося мужчину. Исключения бывают, и мы желаем вам стать таким исключением.

9. «Уйдите – ах нет, вернитесь! Ступайте прочь, несносный мальчишка…»

Есть артистические пары, которые не могут дня прожить без драм, но это скорее исключение, чем правило. Обычно это люди демонстративного типа, которым необходимо внимание публики, необходим постоянный зритель, хотя бы и один, сидящий в темном зале.

Они и уходят так, как будто закончился последний акт пьесы и вслед за этим последуют аплодисменты. Но чаще за этим следует лишь облегченный вздох партнера и всей семьи.

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А вы знали об этом?

Как пишет доктор Филипп Комте в своей книге "Последние дни диктаторов", в течение нескольких месяцев агенты КГБ , работавшие в окружении Брежнева, по поручению Андропова поставляли правителю "поддельные снотворные, которые и стали причиной смерти Брежнева !

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