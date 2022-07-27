Свою первую награду легендарный адмирал Ушаков получил не за военные подвиги

О легендарном российском адмирале Фёдоре Ушакове мы как-то писали, рассказав, за что он был канонизирован. Большинству он известен за свои ратные подвиги, а также как флотоводец, не проигравший ни одной битве. Однако, что интересно, свою первую награду Ушаков получил вовсе не за успехи на военном поприще. А за что? Об этом мы сегодня расскажем.

Свою карьеру Ушаков начинал в 21-летнем возрасте как мичман в Балтийском флоте. Через пару лет его перебросят на юг, в Азовскую флотилию. Примерно в это же время началась русско-турецкая война, по итогам которой в 1774 году Россия получила большие территории, и империя начала присоединять к себе земли Северного Причерноморья и Кубани. Известно, что в 1772 году Ушакова отметил вице-президент Адмиралтейств-коллегии Иван Чернышёв за спасение припасов с утонувших речных судов на Дону.

Во время своих первых лет службы будущий адмирал плавал на кораблях в составе разных экипажей: в 1770 году принял командование фрегатом «Святой Павел»; в 1773 году командовал двухмачтовым кораблём «Морея», который в конце июля выбыл из строя; затем чуть менее повреждённым «Модон»; с 1775 года выходил в плавание на фрегате «Северный орёл»; в 1780-1782 годах командовал линейным кораблём «Виктор».

А в 1783 году Ушаков участвовал в постройке судов в Херсоне. Во время этого периода он и получил свою первую награду.

Известно, что весной в этот причерноморский город «нагрянула» чума, завезённая турецкими кораблями. По одним оценкам, с мая по октябрь 1783 года от чумы умерло примерно 12 тысяч человек. Для морского офицерства первоочерёдной задачей стала борьба с заразой, поскольку строительство флота и само существование города оказалось под угрозой.

«Погасить» эпидемию удалось в относительно краткие сроки. Фёдор Ушаков отличился именно во время этой кампании. Источники сообщают, что будущий адмирал воздвиг карантинный лагерь в черте города и приказал вырыть для заболевших землянки. Местность непрестанно окуривалась, был дан наказ не гасить костры. Если всё-таки какой-то рабочий заболевал – на карантинный «отпуск» отправляли всю его группу.

Благодаря таким чрезвычайным мерам, в команде Ушакова ни один человек от чумы не умер. Впоследствии в 1785 году Фёдора Фёдоровича наградили орденом Святого Владимира IV степени.

Таким образом, свою первую награду он получил не за отличие в бою – за большой вклад в борьбу с эпидемией в Херсоне и за то, что свою команду Ушаков сохранил в полной целостности. И именно тогда Ушакова заметил Григорий Потёмкин, разглядев энергию, необходимую для побед в бою.

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А вы знали об этом?

В 1971 году 17-летняя Юлиана Кепке упала с высоты 3000 метров после того, как в самолёт, в котором она летела, ударила молния. Невероятно, но Кепке не только пережила падение, но и сумела выжить в полном одиночестве в перуанских тропических лесах, пока её, наконец, не спасли местные жители одиннадцать дней спустя.

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