5 главных ошибок, мешающих вам завести новые отношения

Вас ведь не нужно учить жизни, верно? Вы взрослый, опытный человек и читать всю эту чепуху о «построении отношений» вам ни к чему. Тем не менее, признайтесь — порой, пытаясь начать новый роман, вы совершали ошибки, из-за которых отношения завершались, даже не начавшись.

«Конечно, такое бывает у всех» — скажете вы и будете правы. Но это значит, что вы не застрахованы от подобных ошибок в будущем, даже если вы их осознали — ведь как известно, влюблённые меньше всего на свете склонны думать головой.

1. «Тем, кто мне симпатичен, я не нравлюсь»

Бескомпромиссность хороша при выборе автомобиля или материала для постройки дома, однако во время поиска партнёра она зачастую только мешает

И обратная сторона этой ошибки: «Те, кого я привлекаю, меня не достойны». Конечно, разные свидания заканчиваются по-разному — бывает и так, что люди просто не подходят друг другу, однако если вы живёте с подобной установкой, ваши романтические встречи обречены на фиаско. Зацикливаясь на недостижимом «идеале», вы попадаетесь в ловушку собственных переживаний, полагая, что интересующиеся вами не стоят внимания, если они хоть в чём-то отличаются от воображаемого вами «совершенства».

Бескомпромиссность хороша при выборе автомобиля или материала для постройки дома, однако во время поиска партнёра она зачастую только мешает.

Человек — не модный гаджет, который можно сдать обратно в магазин, потому что «всё в целом устраивает, но вот разрешение камеры не очень».

Это не значит, что нужно пытаться затащить в постель каждого встречного, но если вы будете чуть более снисходительными и перестанете скрупулёзно выискивать недостатки потенциального партнёра, ваши шансы на развитие отношений с ним значительно возрастут. Поймите — идеальных людей нет, а ваш «мужчина мечты» (или «женщина мечты») существует только у вас в голове. Просто наслаждайтесь общением с человеком и вполне вероятно, у вас всё получится.

2. «Мне нужны хоть какие-нибудь отношения»

Существуют люди, для которых завязать знакомство с противоположным полом — не проблема. Началу «одноразовых» отношений отлично способствуют онлайн-сервисы знакомств, алкоголь или скажем, караоке-бары — если вы принадлежите к числу подобных ловеласов, то знаете: есть уйма способов провести ночь с едва знакомым человеком. Другое дело, что «Казанова» зачастую уже не может жить без такой «романтики» — если ему предстоит провести ночь наедине со своими мыслями, начинается паника и судорожные попытки найти хоть какую-нибудь возлюбленную (или возлюбленного).

Определитесь, что для вас важнее — ответить на недвусмысленный флирт первого встречного, не слишком щепетильного в выборе партнёров, или побороть страх и подойти к тому (или к той), кто пряча стеснительную улыбку и не сводя с вас глаз, никак не решается заговорить.

3. «Мы столько времени вместе — пусть всё остаётся, как раньше»

В эту ловушку попадают очень многие пары, типичный ход мыслей у партнёров примерно такой: «Да, нам нравятся разные вещи, у нас разный круг общения и разное отношение к жизни, зато мы не ссоримся, так что всё не так уж плохо». Жизнь — не голливудская мелодрама и реальные разрывы отношений чаще всего не похожи на расставания в фильмах, когда бывшие супруги театрально высказывают другу все накопившиеся претензии, а затем один из них (как правило — муж) уходит и вслед ему из окна летят вещи.

Если каждый из партнёров терпимо относится к другому и предпочитает не обсуждать острые вопросы отношений, есть риск, что прожив вместе долгие годы, внешне (но не внутренне!) счастливая пара разойдётся. Без скандалов, угроз и драматических жестов — просто одному из супругов надоест «тихое семейное несчастье».

4. «Всегда быть на связи»

Сейчас достаточно пару раз кликнуть по экрану гаджета, чтобы напомнить человеку о себе, так что многие, сами того не желая, бередят старые душевные раны

Если описанные выше ошибки отношений существуют практически столько же, сколько сами романтические чувства людей друг к другу, то привычка постоянно поддерживать общение появилась относительно недавно — с развитием интернета и мобильной связи.

Скажем, в эпоху Ромео и Джульетты влюблённым приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы связаться друг с другом, целыми неделями ждать писем друг от друга и ценить каждое сказанное или написанное слово. Сейчас достаточно пару раз кликнуть по экрану гаджета, чтобы напомнить человеку о себе, так что многие, сами того не желая, бередят старые душевные раны.

Лайкая фото бывшего партнёра в социальных сетях или строча ему сообщения в «минуты душевной слабости» (как правило — подшофе), мы заставляемся себя раз за разом окунаться в прошедшие чувства. Чаще всего, от подобных «сеансов связи» не выходит ничего хорошего, только трата времени, нервов и лишние подозрения со стороны нынешней «второй половинки», так что старайтесь избегать близкого общения с «бывшими» — это давно пройденный этап.

5. «Я не хочу разрушать нашу дружбу»

Вспомните одну из ключевых сюжетных линий сериала «Друзья»: Росс (Дэвид Швиммер) хочет переспать с Рейчел (Дженнифер Энистон), причём она об этом не знает, а он боится признаться ей в своих чувствах. Можно считать Рейчел стервой, которая не дала парню шансов, сразу записав его в «друзья», однако проблема, скорее, кроется в самом Россе. Он не уважает себя, потому что не стремится следовать своим желаниям и не уважает объект этих желаний, потому что не хочет говорить ей правду. Иными словами, он ведёт себя, как полный идиот — пытается затащить женщину в постель, не говоря ей, что она ему нравится, в итоге между ними и наблюдается та самая «дружба, которую хочется сохранить».

Не ищите оправданий для бездействия, прикрываясь мнимой «ценностью дружеских отношений», если человек вам действительно нравится, рискните поднять дружбу на новый уровень! Даже если вы потом будете об этом сожалеть, это лучше, чем всю жизнь терзаться сомнениями: «А что, если бы я тогда…?».

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/new-relationships

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