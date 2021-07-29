Надолго отлучать от причастия священник не может

Разговор на тему отлучения от причастия продолжает протоиерей Максим Первозванский, главный редактор журнала «Наследник».

Бывает чисто техническое недопущение до причащения, если человек действительно не подготовился. То есть это одна ситуация, когда человеку в принципе не возбраняется причащаться по его духовному состоянию и по каким-то каноническим причинам, и священник может сказать: «Слушай, ты сейчас не готов и поэтому не причащайся».

А собственно недопущение до причастия, запрет на причастие – это уже ситуация, когда человек находится в состоянии греха или совершил какой-то серьезный грех, который возбраняет ему причащаться определенное время.

С точки зрения применения канонов, священнику не разрешается надолго, более чем на год, отлучать человека от причащения. Хотя канонические нормы предписывают иногда очень продолжительное отлучение от причастия.

Протоиерей Максим Первозванский.

Изменить ситуацию

Чаще всего в современной практике отлучать от причастия приходится либо за блуд или прелюбодеяние, либо за аборт.

Нужно различать: если человек продолжает пребывать в грехе, то речь не идет об отлучении от причастия на какой-то срок. Если, допустим, человек живет в блуде и понимает, что это неправильно, приходит на исповедь, кается в этом, но ситуации не меняет.

То есть покаяния как изменения не только ума, но и ситуации, не происходит. Такого человека священник, как правило, до причастия не допускает. И это не отлучение от причастия на какой-то срок, а до совершения покаяния. И это может быть продолжительно – человек может в грехе пребывать годами.

Бывают и сложные ситуации, когда, например, люди живут не расписанными много лет, возможно, уже есть ребенок, и вот, допустим, жена пришла к вере, готова вступить в официальный брак, а супруг не желает. Понятно, что в целом ситуация ненормальная, не случайно же, согласно переписи, замужних женщин гораздо больше, чем мужчин.

Но как будет действовать священник в каждой конкретной такой ситуации, зависит от нюансов. А их очень много – нюансов чувств, отношений. Очень часто люди совершенно неправильно понимают и себя, и свои чувства, и ту ситуацию, в которой они сами находятся. По большому счету, задача священника – не отлучить их от причастия, а попытаться помочь людям выбраться из этих неправильных обстоятельств.

Но если не получается, мне кажется, что в большинстве случаев для стороны, которая готова и расписаться, и обвенчаться, отлучения от причастия не будет. Хотя всё возможно. Иногда и в этой ситуации возможно отлучение от причастия.

В целом же действующего блудника или прелюбодея отлучают от причастия не на какой-то срок, а до исправления. Хотя возможно назначить испытательный срок. Например, два месяца. Если человек не выдержал, то не выдержал, значит, не будет пока причащаться. Если он срывается регулярно, он не будет причащаться.

Если грех давний

Если немолодая женщина делает первые шаги в Церкви и кается, что когда-то в молодости сделала аборт, ее не будут отлучать от причастия. Мне даже сложно себе представить это. Если факт прихода в Церковь говорит сам по себе о понесенном раскаянии, не только в этих грехах, а вообще по жизни, то никто ее не будет отлучать от причастия.

Самая распространенная епитимья в этой ситуации – чтение Покаянного канона или поклоны с молитвой: «Боже, милостив буди мне, грешной». И поклонов – тоже не триста и не три тысячи, а пять или десять. То есть сейчас настолько щадящие епитимьи назначают… Но такого рода епитимья может быть пожизненной, а не на какой-то срок. Священник говорит: «Знаешь, матушка, поскольку ты сделала пять абортов, вот тебе на всю жизнь по три поклона в день».

Средство вразумления

Отлучение от причастия как епитимью священник часто выбирает в качестве меры не наказания, а именно прочувствования, вразумления, что человек совершил тяжелый грех.

Например, приходит женщина и говорит, что сделала аборт недавно. К сожалению, часто женщины не понимают, что они совершили серьезный грех, и очень удивляются, когда их за это отлучают от причастия. Такое бывает. Чтобы человек это понял, прочувствовал, ему может быть предписано воздержание от причастия и что-то еще дополнительно. Например, чтение Покаянного канона или дополнительное пощение, или еще что-то, земные поклоны, может быть, дополнительные молитвы.

Никаких формальных «способов» отлучения от причастия нет. Человек исповедуется, на исповеди священник ему говорит: «Знаешь что, брат, я тебе запрещаю причащаться в течение ближайшего месяца». В некоторых ситуациях, если нет покаяния человека, то священник и не читает разрешительных молитв.

Чтобы запрещение было снято, человек должен снова прийти на исповедь и получить это разрешение к причастию. Чтобы снять запрещение, прочитывается специальная молитва.

Кто снимет епитимью?

Если человек на исповеди получил запрещение причащаться, никакой другой священник не имеет права этого человека до причастия допустить, пока епитимья не будет снята. Запрещение может снять только тот, кто его наложил. Или архиерей.

Иногда здесь возникают трудности другого рода. Например, человек поехал в паломническую поездку, исповедовался в другом городе, священник ему сказал: «Давай ты сейчас покайся, не причащайся, а через полгодика ко мне приезжай, я молитву прочитаю, снимающую запрещение на причастие». Через полгода человек приезжает, а этого священника там уже в помине нет. Тогда – или священника этого разыскивать, или к архиерею обращаться. Потому что просто так нельзя – один священник запретил, другой разрешил, – это вообще бред с точки зрения устроения нормальной духовной жизни.

Так что правильнее исповедоваться у одного священника. Даже если у человека нет каких-то серьезных грехов, духовник так или иначе помогает ему выстроить духовную жизнь определенным образом. И серьезное вмешательство другого священника, который будет предлагать другие пути, другие лекарства, другие методы, может осложнить духовную жизнь человека. Поэтому всегда говорю, что если ты не едешь специально посоветоваться со старцем, а просто отправляешься в паломническую поездку, то исповедоваться там нужно так: «Прости, Господи, согрешил делом, словом, помышлением». А на вопрос священника: «Какие у вас еще серьезные грехи?» – мягко и аккуратно, чтобы не обидеть вопрошающего, сказать: «Знаете, я всё своему духовнику уже давно рассказал».

А то, бывает, человек приезжает куда-то и получает по голове так, что потом не знает, как ему жить дальше. И дома духовнику стоит больших и серьезных трудов вернуть человека в нормальное духовное русло.

Посмотрим документ

Сейчас как раз идет работа над документом Межсоборного присутствия о духовничестве. По епархиям разослали соответствующий опросник, который должен зафиксировать существующую духовническую практику в этом вопросе. И потом определить в том числе и по поводу отлучения от причастия – что, как и когда, в каких ситуациях.

Тем более сейчас какие-то новые грехи появились, которых нет в традиционных опросниках. И как раз мне кажется, что там могут быть определены нюансы, связанные с «гражданским браком».

Про колдунов

Итак, от причастия могут отлучить такие грехи – убийство, блуд или прелюбодеяние, обращение к колдунам, экстрасенсам, колдовство, всякая ворожба и прочее. Человек, опять же, может не понять, насколько плохо то, что он был у «бабушки». Отлучение от причастия на какое-то время дает возможность почувствовать это.

За то, что мы называем страстями, вроде сребролюбия, чревоугодия и гордыни, – только в каких-то очень редких индивидуальных случаях пастырской практики, когда какой-нибудь многоопытный священник, хорошо знающий человека, может такую хирургическую меру какому-то своему пасомому, наверное, применить.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зачем Сталин распродал сокровища Эрмитажа в 1929 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43822489981/

Скауты Российской империи https://otari.mirtesen.ru/blog/43094722444/

Почему художника Мунка охраняли чёрные ангелы и другие малоизвестные факты из жизни «нервного гения» https://otari.mirtesen.ru/blog/43343410366