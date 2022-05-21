  ГРУЗИЯ – РОССИЯ: СОЮЗ, ИЛИ НЕЙТРАЛИТЕТ? - АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ

3 марта 2022 года, в четверг, грузинскому еженедельнику «Асавал-Дасавали» исполняется 30 лет. Столько же - 30 лет - исполняется грузинско-американским дипотношениям. Все невзгоды, которые выпали на долю нашей многострадальной родины за эти годы, сполна разделила эта газета, которую по праву можно назвать летописцем новейшей истории Грузии. Но сейчас, как бывший 1-ый зам. главреда «Асавал-Дасавали», хочу вспомнить лишь один эпизод:

10 августа 2007 года, в 4 часа ночи, власть Саакашвили, без объявления войны, вероломно вторглась в здание издательства «Самшобло» по ул. Костава №14 («Самшобло» - груз. «родина», сегодня – «Rooms Hotel Tbilisi») и изгнала на улицу редакцию «Асавал-Дасавали» и всё редакционное имущество. Выкидывали грубо, из окон и дверей, демонстративно ломая на лестничных пролетах дорогостоящую цифровую множительную технику, компьютеры, телевизоры, мебель, разбрасывали архив и библиотеку, упиваясь своей силой и безнаказанностью. Вооружённые спецназовцы в чёрном с низким уровнем общей культуры лишь исполняли приказ, но мы помним каждого чиновника Саакашвили – настоящих полицаев, руководивших этой карательной операцией и отпускавших в наш адрес циничные замечания! Нацисты Саакашвили не понесли наказание за унижение сотрудников «Асавал-Дасавали», по иронии судьбы ставших беженцами на своей родине – в «Самшобло», на грузинской земле, в центре Тбилиси!

Они больше никогда не увидят взятую под усиленную охрану свою благоустроенную редакцию – родной дом, где осталась частичка их жизни, но посол США в Грузии не пришёл на защиту грузинских журналистов самой популярной по сей день в Грузии газеты! Не было заявления в защиту свободы слова ни от одного, аккредитованного в Грузии, европейского посольства, или от Госдепа США, которые сегодня мгновенно поднимают «возмущённые» голоса в защиту рупора нацистской пропаганды - партийной телекомпании Саакашвили(дочерние телеканалы - «Пирвели», «Формула», «Кавкассия»)как называют подобные СМИ в США. Ничего удивительного -

ЦРУ и Пентагон поддерживают нацистов – террористов по всему миру, будь то Сирия, Афганистан, Кавказ или Украина, лишь бы навредить России! Вот почему президент Саакашвили в 2012 году спровоцировал Лапанкурскую операцию и сам уничтожил уходящих в Чечню боевиков ­­- чтобы не дать повод Вооружённым силам России войти в Панкисское ущелье перед парламентскими выборами (которые он всё равно проиграет миллиардеру Иванишвили) на основании Военной доктрины РФ, предусматривающей их применение за пределами России в случае террористической угрозы.

Да, 10 августа 2007 года грузинские журналисты в первый раз столкнулись с неонацистами лицом к лицу, но нападение на «Асавал-Давасали», как оказалось впоследствии, было экспериментом, который прошёл успешно: окрылённые фактом, что лишь прохожие бесстрашно выражали возмущение репрессиями против любимой в народе газеты – единственного источника правды, бесстрашно обличавшего преступления правящего в Грузии режима - через три месяца, 7 ноября 2007 года, нацисты провели карательную операцию в телекомпании «Имеди», а спустя ровно год, 10 августа 2008 года, когда диктаторский режим Саакашвили бросил на поедание воронам и диким свиньям тела погибших грузинских солдат в окрестностях Цхинвали, беженцами на своей родине стали уже не журналисты, а десятки тысяч мирных жителей! Без дома, как грузинских журналистов – без «Самшобло», их оставили те же самые неонацисты, обязавшиеся сдать своим заокеанским хозяевам территорию Грузии, очищенную от неподатливых лживой пропаганде граждан – колонию без гордости, без культуры, без прессы, но с зомбированными «Империей лжи» рабами! Бесхозно пустующая год редакция «Асавал-Дасавали» стала пристанищем бомжей, алкоголиков и проституток, зато - без пишущих правду грузинских журналистов, но американская «демократия» молчала, позабыв про «западные ценности» - права человека, защиту журналистской деятельности и свободу слова! Никогда не забуду глаза беженцев из Цхинвальского региона - выходя из автобусов, на которых их привезли в столицу прямо из эпицентра боевых действий, они с недоумением смотрели на обшарпанные, словно побывавшие под бомбёжкой, стены издательства «Самшобло», которые, по воле нацистов, должны были заменить им родные дома…

Кто, скажите на милость, мог предположить, что нацизм, разгромленный в 1945 году Сталиным в Германии, опять поднимет голову, да ещё – на родине Верховного Главнокомандующего?! Ладно, на Украине, где живут потомки недобитых полицаев и бандеровцев, это понятно, но откуда появились неофашисты в Грузии?! Где корни националистов Саакашвили, которые по сей день держат в страхе грузинское общество, срывают Георгиевские ленточки с туристов, сносят и обливают краской мемориалы героев ВОВ и памятники грузину – генералиссимусу, оскорбляют гостей из России и всех, уважаемых в обществе, заслуженных людей?! Какая мать родила этих недоносков, у которых нет национальности?! Кто бы мог предположить, что усатым грузинским тамадам всучат знамя гомосексуалов всех цветов радуги вместо красного рабоче-крестьянского, водружённого Кантария над Рейхстагом?! «До последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри… которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Этому не бывать, никогда и ни у кого этого не получалось», - скажет Путин утром 24 февраля, начав РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ С НАЦИЗМОМ с освобождения Украины, откуда в 41-ом нацисты вступили на советскую землю!

А разве грузинский народ не борется все эти годы с гомосексуальными ценностями, которые хотят сделать общепринятыми в Грузии – Первом и главном Уделе Пресвятой Богородицы?! Гей-парады, Антидискриминационный закон мудилы Усупашвили, ЛГБТ-пропаганда на вышеперечисленных телеканалах Саакашвили - если бы премьер Гарибашвили не настоял на Законе о браке, как о союзе мужчины и женщины, то в Грузии сегодня было бы уже много зарегистрированных однополых пар, как требуют западные кураторы! Не случайно в последние дни на телеэкраны «Империи лжи» со своих политических гробов опять повылезали лоббисты сексуальных меньшинств - «республиканская» пара Усупашвили&Хидашели, ссученные братья Бердзенишвили, которых не зря называют сёстрами, и другие зомби!

Но за 30 лет, которые Запад тащил Грузию назад, заставив прервать дипотношения с Россией, как сегодня спровоцировал и Украину, соседний Азербайджан, выставив из страны Фонд Сороса, IRI, NDI и отказавшись от НАТО и ЕС, шаг за шагом шёл вперёд: 22 февраля 2022 года, в день признания Россией независимости Донецкой и Луганской республик, в Москву, к Путину, прилетел Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который подписал с Президентом России Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Тем самым, от стратегического партнёрства двух прикаспийских стран, Азербайджан поднял планку взаимоотношений с Россией на более высокий уровень – союзнического взаимодействия, которому не хватает только военного компонента (ОДКБ), чтобы встать вровень со странами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). «Весьма символично, что Декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном», - отметил на совместной пресс-конференции по итогам российско-азербайджанских переговоров Владимир Путин.

Прилетит ли в Москву, вслед за Ильхамом Алиевым, его грузинский коллега и друг - Ираклий Гарибашвили, о чём давно мечтает грузинский народ? Не мне решать, однако замечу, что отныне в Тбилиси вряд ли должны рассматривать Азербайджан в качестве альтернативного России поставщика энергоносителей, в частности – газа, ведь союзническое взаимодействие с Россией в сфере экономики несомненно подразумевают гармонизацию политики, в частности – ценообразования на энергоносители для стран, не входящих в формат «3+3» и в ЕАЭС.

Вступление Азербайджана в ЕАЭС в дальнейшем не исключено, а сегодня форма «союзнического взаимодействия» была эксклюзивно разработана для Азербайджана, учитывая его отношения с членом НАТО - Турцией, которая осудила признание Россией ДНР и ЛНР и объявила 10 регионов Российской Федерации «тюркскими республиками» (очередная «благодарность» Эрдогана «брату» Путину, спасшего президента Турции от смерти в 2016 году от рук турецких военных, первая «благодарность» выразилось в сбитом турецким F-16C в 2015 году российского Су-24М и расстреле российского лётчика).

Подписав Декларацию с Россией, Азербайджан подтвердил статус независимого государства Южного Кавказа и развенчал спекуляции, что является вечным должником Турции «за победу в Карабахской войне» и частью «Пантюркистского проекта» президента Эрдогана: «Мы благодарны России и лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию. Считаю, что для такого многолетнего противостояния, около 30 лет, и при таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по прошествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в двух, как минимум, международных форматах, а именно - рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа «3+3», куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, - это уже показатель наших намерений», - заявил на той же пресс-конференции выпускник МГИМО Ильхам Алиев, в очередной раз доказав, сегодня среди руководителей всех республик постсоветского пространства он является безусловным лидером.

Блестящий дипломат и достойный сын своего отца, Ильхам Алиев тактично не упомянул Грузию, но разве грузины и русские стреляли в друг друга «около 30 лет», как армяне и азербайджанцы, которых помирила Россия?! Нет! Так почему же сегодня Армения и Азербайджан работают вместе, на одной платформе, в грузины – нет?! Почему за последние 30 лет, в отличие от Грузии, население богатого нефтью и газом Азербайджана, где сотни русских школ и ВУЗов, российских предприятий и инвесторов, увеличилось вдвое, а Баку вернул свои территории? Товарооборот Азербайджана с Россией – более 3 млрд долларов, Грузии – вдвое меньше: где обещанные Грузии Вашингтоном процветающая экономика и членство в НАТО? За 30 лет действительно процветающие грузинская промышленность и сельское хозяйство были уничтожены, а «приданое, полученное не только от советской эпохи, но ещё и от Российской Империи, промотали и растащили по карманам», как точно заметил Путин. Точно также произошло и на Украине, зато в несколько раз увеличились тарифы на электроэнергию, газ, водоснабжение, втрое подорожало горючее и доллар. Вот почему грузинский народ связывает последнюю надежду на достойную жизнь с восстановлением отношений с Россией!

И Грузии, и Украине США за 30 лет оказали помощь по 5 млрд долларов «с хвостиком», которые вернулись в США, потому что Грузию и Украину обязали купить устаревшее американское вооружение и снаряжение! А Россия с 1991 по 2013 год, то есть – после развала СССР и до прихода власти нациста Ющенко, помогла Украине более 250 млрд долларами, если не считать 100 млрд долларов союзного долга, которые, вместе с Россией, должны были выплачивать все союзные республики, в том числе – Украина и Грузия, но Россия полностью взяла внешний долг СССР на себя!

Так неужели Грузия после всего этого не поступит «сomme il faut» только в страхе перед нацистами?! Даже если Россия – «враг Грузии №1», как внушают грузинам США, неужели непонятно, что если врага нельзя победить, то с ним надо подружиться?! Да, в США есть своя «Империя Лжи», «бидоны» со псаками, но есть и Трамп, который назвал решение президента России о признании ДНР и ЛНР «гениальным»: «Это гениально! Путин объявил большую часть Украины независимой! Это прекрасно! – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart. «Путин намерен войти на территорию республик и быть там миротворцем. Это будут самые сильные миротворческие силы! США могли бы использовать нечто подобное на наших южных границах», - добавил Трамп.

23 февраля 2022 года, в День Советской Армии, Россия послала Грузии два месседжа: телеканал «Россия 24» напомнил грузинам о преступлении нацистов Саакашвили в августе 2008 года, которые точно также спровоцировали Россию в Цхинвали, как украинские нацисты – на Донбассе. (Удивительно, что сегодня президент Зурабишвили, которая раньше заявляла правду – что войну начал Саакашвили, сегодня запела в унисон с нацистами! Хотя, чего ждать от потомка меньшевиков, укравших золотой запас Грузии и оставивших её на растерзание Германии и Турции?!). А вторым месседжем был фильм «Отец солдата», показанный 23 февраля по российскому «Первому каналу». Выбор теперь - за Грузией: или встать рядом с Россией, как Махарашвили и 700 тысяч наших родных в 1941 году; или встать рядом с клоунами и наркоманами - гражданином Украины Саакашвили, Зеленским, исполняющим гимн Украины на рояле половым членом, с полицаями-нацистами-бандеровцами, которые пишут на снарядах – «Детям Донбасса». Если «Грузинская мечта» сегодня не уничтожит эту заразу - грузинских националистов, которых обличил ещё Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос», если не запретит их нацистские партии и не отключит телеэфир «Империи лжи», то партия власти подпишет смертный приговор не только себе, но и Грузии! Денацификация - дезинфекция Грузии также необходимы, как Украине! C лидерами «Грузинской мечты» не станут возиться до следующих выборов – им просто «пожмут руку», как Жвания и Патаркацишвили, для которых это рукопожатие стало последним… Грузины должны выбрать – или украинские нацисты-раскольники, которых обязательно посадят на «томос» Варфоломея, или Грузинская Православная Церковь и её Патриарх, не признавший лже-томос несмотря на огромное давление США. «Добро предполагает возможность себя защищать», - сказал Путин журналистам, а добро – это Бог, который сурово наказывает за страшные грехи!

Поэтому речи о толерантности, то есть - терпимости по отношению к России, или коабитации, то есть - сожительстве с ней, неуместны. Что касается политики нейтралитета: грузины со ещё со времён Российской Империи привыкли быть на видных активных позициях в России, а не просто «помилованными гастарбайтерами»; грузины по сей день пользуются заслуженным уважением российского общества – имена прославленных грузинских полководцев и учёных, врачей, художников, музыкантов и артистов известны всем! Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО. Но если Грузия хочет убрать внутренние границы, чего достиг Азербайджан, то она должна войти с Россией в союз, как 22 февраля сделал Президент Алиев. Тем более, что у Грузии в соседях – не только дружественные Армения и Азербайджан, но и агрессивная Турция с сильнейшей армией и открытыми территориальными притязаниями ( присоединение Аджарии к переданным Турции в 1921 году Лениным грузинским землям Артвина, Ардагана и части Эрзерума). От турецкой экспансии никакой нейтралитет не спасёт!

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

А вы знали об этом?

Последний раз Турция поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР в конце 70-х годов. Тогда министр иностранных дел Громыко сказал на коктейле в Белом доме, что для прохода в Средиземное море Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате этого появится кроме Босфора ещё два прохода, но, увы, не будет Стамбула. Этого предупреждения Анкаре хватило больше чем на 30 лет!

После того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница".

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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