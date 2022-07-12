Сейчас сложно себе представить, что раньше для замужней женщины было немыслимо демонстрировать свои волосы посторонним людям. Головному убору предавали огромное значение.

Это сейчас, надев какую-нибудь вычурную дамскую шляпку в повседневной жизни, подавляющее большинство будет выглядеть нелепо.

А вот в стародавние времена головной убор был непременным атрибутом замужних женщин. И носили его в самых разных социальных слоях.

Самый популярный головной убор назывался кокошником. Он до сих пор считается обязательным атрибутом русского национального костюма.

Иван Петрович Аргунов.Портрет неизвестной в русском костюме. 1784

Многие ошибочно думают, что кокошники надевали прямо на волосы. Так его могли носить разве что незамужние девушки, но, как правило, они предпочитали заплетать в волосы ленты, либо носили обруч («корун»).

Художник Константин Маковский (1839-1915). Чарка мёду

Поэтому изображение кокошника, надетого прямо на косу – романтизированная версия, которая красиво выглядит, но не соответствует действительности.

Так как же носили кокошник русские красавицы?

Под него надевали специальные шапочки, которые так и назывались: «волосники»

Волосник из раскопок в Московском Кремле

Вот так выглядел волосник, который носила под кокошником знатная женщина.

Он сшит их шёлка, а узоры на нём искусно расшиты золотыми нитями. У остальных волосники были попроще. Он должен был плотно прилегать к голове, для этого его затягивали ленточкой, чтобы не соскользнул.

Этот предмет посторонние люди не должны были видеть. В крайнем случае, нижний край очелья мог немного выглядывать, обрамляя лицо.

Маковский Константин Егорович Боярыня

Несмотря на том, что этот предмет гардероба почти не выставлялся на всеобщее обозрение, его все равно старались украсить, ярким шелком, интересным плетением, плоской вышивкой, а богатые дамы – ещё и золотым и серебряным шитьем.

Как правило, впервые кокошник надевался на свадьбу. Невесте расчесывали косу в знак ее прощания с девичеством и прятали ей волосы под головной убор.

Константин Егорович Маковский – Под венец(1890)

Взрослые замужние женщины носили множество видов головных уборов, таких, например, как кика или сорока, но только кокошник пережил своё время, и стал обязательной частью русского национального костюма.

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А вы знали об этом?

Прав ли был Адам Смит, когда говорил «Правительство – на самом деле институт, призванный защищать богатых от бедных или тех, кто имеет какую-то собственность, от тех, кто ее не имеет»?И в этой связи, я совершенно согласен с Владимиром Путиным в том, что в самом начале катастрофы именно Владимир Ленин «заложил бомбу под историческую Россию». Император Николай II по толерантности и культуре правления обогнал свое время. Он стал святым мучеником, а должен был быть жестким и решительным конструктором будущего своей страны.

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