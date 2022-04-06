Почему незамужней девушке нельзя крестить первой девочку

Крещение ребёнка – событие, которое случается с каждой религиозной семьёй. Однако мало кто знает, что подобный православный ритуал может повлиять на дальнейшую судьбу как родителей, так и их чада. Чтобы понять, как избежать негативных последствий и не накликать беды, необходимо обратиться к народной мудрости.

В дошедших до нас суевериях остались указания на то, как правильно нужно готовиться и проводить крещение. Так, например, актуальны приметы, объясняющие, можно ли крестить девочку незамужней или расставшейся девушке.

Причины, по которым нельзя крестить девочку незамужней девушке

По приметам, крещение девочки незамужней женщиной – это дурной знак, он указывает на негативные события ближайшего будущего.

Крестить первую дочь незамужней девушке – к неудачам в личной жизни. У ребёнка не получится завести отношения с представителем противоположного пола. У молодых людей не будет интереса к девочке, из-за чего она разочаруется в своей внешности. Это повлечёт за собой низкую самооценку и желание кардинально изменить данные. Попытки сделать тело идеальным прекратятся только после появления в жизни молодого человека.

Крещение второго ребёнка – предвестие неожиданного изменения поведения. Ребёнок перестанет слушать родителей, будет завидовать сверстникам и старшему брату или сестре. Это выльется в длительное противостояние между детьми, которое закончится лишь в зрелом возрасте.

Ребёнок перестанет слушать родителей, будет завидовать сверстникам и старшему брату или сестре. Это выльется в длительное противостояние между детьми, которое закончится лишь в зрелом возрасте. Если ребёнок, которого крестила незамужняя девушка, родился 3 или 4 по счёту в семье, то стоит ожидать разочарования в близких друзьях. Девочке придётся неоднократно убеждаться в том, что её приятели не всегда будут откликаться на просьбы и помогать в трудных ситуациях.

Крестить незамужней девушке единственного ребёнка в семье – дурное предзнаменование. Родители будут регулярно ссориться между собой. Выяснение отношений и непрекращающиеся конфликты приведут к разрыву.

Могут ли муж и жена быть крестными ребенку

Желание брать в крестные семейную пару появляется, когда у родителей мало друзей и знакомых, или они не отказываются принять на себя такую ответственность, или приятели далеки от праведного образа жизни. В этом случае нужно помнить, что по церковным канонам можно выбрать одного крестного, который будет одного пола с ребенком.

Супругам нельзя быть крестными одного ребенка. Зато можно крестить разных детей в одной семье. Если очень хочется породниться парами, муж может крестить мальчика, а жена – девочку.

При наличии индивидуальных вопросов у родителей относительно причин запрета, быть крестными мужу и жене, нужно обращаться к священнику в период подготовки к ритуалу. Иногда вопрос о выборе восприемниками семейной пары решается положительно (при наличии исключительных обстоятельств).

Другими словами, гороскоп – это астрологическая карта, составленная с учетом места и времени, учитывающая расположение планет относительно линии горизонта. Для построения индивидуального натального гороскопа необходимо с максимальной точностью знать время и место рождения человека. Это требуется для того, чтобы узнать, как располагались небесные тела в данное время и в данном месте. Эклиптика в гороскопе изображена в виде окружности, разделенной на 12 секторов (знаки зодиака . Обратившись к натальной астрологии, вы сможете лучше понять себя и других. Гороскоп – это инструмент самопознании. С его помощью можно не только исследовать собственный потенциал, но и разобраться в отношениях с окружающими и даже принять некоторые важные решения.»

С их помощью узнают ответы на конкретные вопросы и предсказывают будущее.Узнать грядущее можно по домино, это один из очень редких типов гадания. Гадают и на чайной и кофейной гуще, по ладони, и по китайской Книге Перемен. Каждый из этих способов направлен на предсказание будущего.Если вы желаете знать, что ожидает вас в ближайшее время, выберите то гадание, которое вам больше всего по душе. Но помните: какие бы события ни были вам предсказаны, принимайте их не как непреложную истину, а как предупреждение. Используя гадания, вы предугадаете свою судьбу, но, приложив определенные усилия, сможете её изменить.» Одно из самых важных событий в жизни ребенка – крестины девочки. О правилах для родителей и крестных расскажет священник перед совершением обряда. Крещение ребенка – великое таинство, после которого малыш получает покровительство и защиту Бога. У него появляется ангел-хранитель, спасающий от несчастий и бед.

Многие не знают, в каком возрасте крестить дочку. Священники советуют это делать в первый год жизни, но ограничений не существует. Можно крестить и младенцев, и подростков. Единственная разница в проведении церемонии заключается в том, что маленьких детей окунают в купель, а старших поливают водой из нее на голову.

После 40 дней с момента родов матери уже разрешается присутствовать при ритуале. Церковь советует не затягивать с таинством, поскольку до его проведения у малыша нет защитника и покровителя. Для этого есть и практические объяснения: младенцы легко переносят погружение в воду, спокойно реагируют и не пугаются, когда их берет на руки незнакомый человек. Ребенку старшего возраста сложно выстоять все время совершения обряда.

Существует славянский обычай проводить крещение на 8 или 40 дней. В первую дату было принято нарекать новорожденного, а ко второй мать уже может посещать храм, так как закончилось естественное очищение после появления младенца. Если ребенок родился слабенький и больной, желательно окрестить его сразу.

До семилетнего возраста решение принимают родители. До 14 лет дети должны дать согласие на проведение обряда. Подростки старшего возраста крестятся только при наличии собственного желания. Если ребенок находится в больнице, есть угроза его жизни или нет возможности привезти его из дома в церковь, то следует обратиться к батюшке и попросить провести ритуал вне храма. Как правило, врачи и священнослужители не отказывают людям в подобной ситуации.

Почему нельзя крестить девочку женщине, которая развелась

Также до нас дошли приметы, объясняющие, почему нельзя крестить первую или единственную девочку женщине, которая развелась со своим мужем. Это может повлиять на отношения ребёнка с родителями.

По суевериям, если женщина развелась с мужчиной в первые 3 года после свадьбы, то крестницу ждёт общение со сверстниками, которое негативно скажется на поведении. В скором времени появятся ссоры с родителями и отдаление от них, при этом вырастет роль приятелей в жизни. Девочка сохранит пренебрежительное отношение к старшим и во взрослой жизни, что станет причиной карьерных неудач. Крещение девочки одинокой женщиной, которая разошлась с мужем после 4 или более лет совместной жизни, – предвестие меланхолии у ребёнка. Грустное настроение и нежелание приступать к каким-либо заданиям приведут к отставанию на фоне сверстников. В дальнейшем это также отразиться на профессиональном самоопределении и выборе жизненного пути. Девочку, чья крёстная мать развелась и вновь вышла замуж, ожидают мелкие неприятности каждые крестины. Ей придётся сталкиваться с грубым отношением, неприятными подарками и ссорами с друзьями именно в этот день. Череда некрупных несчастий будет регулярно портить праздник, что станет причиной негативного отношения к дате крещения. Если причиной развода стала измена, то женщине ни в коем случае нельзя становиться крёстной матерью девочки. Это может привести к длительному непониманию между ребёнком и окружающими молодыми людьми. В более осознанном возрасте крестница попытается найти своё счастье с одним из знакомых мужчин, однако это приведёт только к разбитому сердцу и понижению самооценки. В дальнейшем у девушки также не получится построить семейные отношения с представителями противоположного пола.



Крестить мальчика в понедельник – значит в скором времени один из родителей получит возможность продвинуться по карьерной лестнице

Крестные родители: кому категорически не стоит быть крестными у ребенка

Правильный выбор крестных очень важен. Рассмотрим, какие требования для этого выдвигает православная церковь.

Кого можно выбирать в крестные

Появление на свет ребенка – это физическое рождение. Таинство крещения принято считать духовным рождением. Право принимать ребенка в этот момент доверяют восприемникам – вторым (крестным) родителям.

Они берут на себя ответственность за веру своего крестника, которого приняли от купели. Прежде всего, крестными родителями могут стать только православные христиане, глубоко верующие люди.

Им предстоит обучить кроху основам веры, приобщить к церкви.

Вопрос о выборе духовных родителей актуален во все времена. Потому что крестные мама и папа даются одни на всю жизнь. При выборе церковных родителей одним из важных критериев является то, какое участие они будут принимать в христианском воспитании малыша. Духовные наставники должны направлять малыша на праведный путь. Им предстоит отвечать за крестника перед Богом.

Поэтому выбирая восприемников, нужно опираться не только на собственные размышления. Необходимо придерживаться религиозных заповедей. Они проповедуют, что крестить кроху могут:

незамужние девушки, у которых нет детей;

беременные женщины;

родственники: бабушка, дедушка, тетя, дядя тоже могут стать крестными. Разрешается крестить сестру или брата детям старше 14 лет. Считается, что к этому возрасту созревает духовный мир человека, он может показать пример крестнику;

крестные родители первенца;

батюшка, который совершает обряд крещения;

кумовья. Люди, у которых вы стали восприемником их чада. Допускается крещение детей друг друга;

друзья семьи.

Восприемники должны быть крещеными людьми, иметь одну веру с ребенком. Согласно традиции у мальчика в обязательном порядке должен быть крестный отец, а у девочки – крестная мать. По церковным канонам, ребенка может крестить один духовный родитель. Главное, чтобы они были одного пола с малышом.

Иногда встречается несовпадение полов. Такая ситуация рассматривается индивидуально. Решение принимает батюшка. Важно, чтобы духовные родители являлись настоящими членами православной церкви, были готовы духовно воспитывать крестника и знали основы православия.

Маме и папе следует понимать, что они выбирают своему чаду наставника в духовной сфере на всю жизнь. Поменять или взять новых крестных нельзя. Необходимо, чтобы восприемники обладали следующими качествами:

сильным чувством ответственности;

сознательной любовью к крестнику;

верили в Бога.

Люди, имеющие такие качества, будут достойными крестными родителями. Прежде всего, Господь воспринимает их молитвы о крестнике.

Кто не может стать крестным

Бытует поверье, что незамужней девушке нельзя крестить первой девочку. Крестница лишит потенциального счастья в семейной жизни крестную маму. Возможно, она никогда не выйдет замуж.

Незамужняя девушка должна первым крестить мальчика. Если верить приметам, это принесет ей счастье в будущей семье.

Существует другое народное поверье. Согласно ему, крестница позаимствует долю одинокой девушки. Поэтому для девочки лучше выбрать духовную маму, которая счастлива и замужем.

Еще одна примета – у восприемника и крестника не должны быть одинаковыми имена.

По церковным правилам духовными наставниками не могут быть:

супруги, состоящие в браке. Им запрещается быть крестными одного малыша.

кровные родители;

дети, которым еще не исполнилось 14 лет;

атеисты и некрещеные люди;

представители других вероисповеданий;

монахини или монахи;

душевнобольные люди;

приемные родители;

женщины в период критических дней;

человек, который не имеет желания быть восприемником;

безнравственные личности;

лучше не брать крестными малознакомых или незнакомых людей;

отчим или мачеха.

Если у семьи появились индивидуальные вопросы относительно причин запрета при подготовке к таинству крещения, нужно обратиться к священнику.

Могут ли муж и жена быть крестными ребенку

Духовные наставники не должны состоять в законном браке. Это противоречит законам церкви. Они не должны иметь физическую связь между собой. Обязательно учитывайте это при их выборе. Запрет накладывается также на пару, состоящую в гражданском браке и на тех, кто только собирается пожениться.

Крестный отец и крестная мать после таинства, становятся духовными родственниками друг для друга и для родителей крохи. Такую связь принято считать порочной.

Супругам запрещается быть крестными для одного ребенка. Но разрешается крестить в одной семье разных детей. Например, жена может крестить девочку, а муж – мальчика.

Важно со всей серьезностью подойти к выбору духовных наставников для своего чада. В этих людях нужно быть полностью уверенным. Ведь таинство крещения проводится один раз.

Мнение православной церкви о крещение детей незамужними девушками

Есть несколько мнений о том, можно ли незамужней женщине крестить ребёнка. По мнению представителей православной церкви, ответить на этот вопрос необходимо, опираясь на возраст дочери. В зависимости от того, сколько лет девочке, становится ясно, можно ли её крестить незамужней женщине.

До 1 года – ребёнка в это время ещё можно крестить незамужней женщине. Событие не повлияет на дальнейшую жизнь ни девочки, ни крёстной.

С 2 до 3 лет – период, когда подобное событие может сказаться на здоровье родных. Они будут часто болеть, пока мелкие недуги не выльются в серьёзные недомогания. Придётся потратить немало сил и денег на то, чтобы избавиться от заболевания.

С 4 до 7 лет – уже нельзя крестить ребёнка незамужней девушке. Это может повлиять на увлечения девочки. Она будет интересоваться маловажным или бессмысленным, из-за чего не будет времени на более значимое. Это негативно скажется на её кругозоре.

С 8 до 10 лет – также не рекомендуется выбирать крёстную среди незамужних. Девочка в скором времени поймёт, что не разделяет мнения окружающих, в том числе её родителей. В дальнейшем это приведёт к отдалению от друзей и семьи.

С 11 до 15 – нельзя крестить девочку незамужней девушке. Позиция одинокой и самодостаточной личности может отпугнуть подростка, из-за чего та постарается быстрее вступить в отношения.

Старше 16 – уже можно выбрать в крёстные незамужнюю даму. Личность девочки уже сформировалась, поэтому подобное событие не повлияет на её жизнь.

Как приготовиться

О том, как правильно подготовиться к будущей крёстной маме, лучше всего спросить у священника, который будет это Таинство совершать. В большинстве храмов проводятся специальные беседы о том, как подготовиться самим и подготовить ребёнка для родителей и будущих восприемников. Если в храме, где будет происходить Крещение, нет такой возможности, а священник по каким-либо причинам не смог уделить времени будущим крёстным, то можно приобрести соответствующую литературу. Во всяком случае крёстной маме желательно в день совершения Таинства или накануне причаститься, проведя перед этим необходимую подготовку. Хорошо, если удастся в течение недели до крещения найти время для чтения Евангелия. Обязательно всю неделю до и вовремя совершения самого Таинства нужно от всего сердца молиться Богу и Богородице о благословении для себя и крестницы, просить помощи в том, чтобы выполнить возлагаемые на себя обязательства. Можно ли крестить незамужним девушкам девочек? Крестить девочку может любая девушка или женщина, которая серьёзно, ответственно, с благоговением подойдёт к своей роли в Таинстве и всей будущей жизни ребёнка.

Мало кто знает, что всего 30 лет назад в нашей стране крещение старались не афишировать. Родители всегда пытались крестить своих деток тайно, иногда даже решались пригласить домой представителя святой церкви. Но это все в прошлом, в наше же время все стало намного проще. Теперь большинство родителей крестят своих деток в людных храмах, а сам факт крещения становятся праздником.

За это время появилось очень много мифов и заблуждений, связанных с крещением детей. Вот, для наглядности, наиболее популярные из них:

1. Для девочки мамой должна быть избрана только замужняя женщина. Иначе на девочке будет своеобразный «венец безбрачия».

Мы ведь цивилизованные люди — это предрассудок. Тут важнее, чтобы крестная была истинно верующий, не той, что бегает в храм по первому поводу, а той, что живет по божьим законом и передаст этот принцип крестнице. И тут не важно, какое у мамы положение в обществе.

Вот вы считаете себя верующим человеком? Но при этом верите в приметы?

Это нормально, что незамужняя девушка будет крестить вашу девочку. Она ведь становится крестной мамой, и она понимает, что ответственность чистоты души ее крестницы перед богом лежит на ней. Хорошая крестная всегда будет участвовать в воспитании доверенного ей ребенка, а также вместе станет опорой по жизни. И что еще более важно, в случае несчастного случая с родителями, она навсегда станет для малыша самым надежным родителем.

Самое важное, чтобы она осознавала всю величину ответственности за доверенного ей ребенка и некогда доверяла слухам и суевериям.

2. После совершения обряда, крестным мамам и папам нельзя заключать брак между собой? Эта примета переросла в поговорку: «Кум с кумою, как брат с сестрою».

Тут важно понять, что святая церковь действительно запрещает браки: а) крестного папы и крестницы, б) крестной и крестного сына, в) крестных родителей и родных родителей ребенка.

А вот брак крестных родителей напрямую не запрещен. Католики, например, вполне лояльно относятся к таким бракам. Как собственно и православные, в их понимании нет нечего плохого, если влюбленные решили пожениться, но перед этим стали крестными родителями. Это лишь на руку малыша. Сами посудите, если крестные родители семья, то им будет намного легче участвовать в жизни ребенка.

3. Крестные обязаны быть того же вероисповедания, в которое крестят ребенка.

Католикам достаточно и одного из крестных в их вере. А вот православные убедительно стоят на том, чтобы оба родителя были православными. Крестные родители — это преподаватели веры, а если их вера отлична от веры ребенка, то противоречия неизбежны.

4. Они обязательно должны быть готовы к крещению ребенка.

Взять, к примеру, католиков, у них принято проводить разъяснительные беседы с родителями о вере. А вот в православии все намного требовательней, крестные должны пройти ряд собеседований у священника, а также исповедаться, причаститься и все оставшиеся до крестин время посветить молитвам.

5. Все совершенные ребенком грехи оставляют отпечаток на крестных родителях.

Мнение католиков на этот вопрос: «послушайте, церковь ведь не атомная станция, а крещение не обряд цепной реакции». Человек- индивидуальность как для человека, так и для бога.

А вот православные считают: крещение это не переход грехов с одного человека на другого, а безвозвратно очищение силой данной Святым Духом.

И все-таки, религия и суеверия это разные вещи, и их надо различать. Если вы считаете себя истинно верующим, то суеверия для вас пустой звук. Просто нужно прислушиваться к сердцу и Богу.

Крестная не в браке может стать хорошей опорой и отличным наставником веры.

Для родителей ребенка, решивших совершить таинство крещения малыша, пожалуй, главной задачей становится выбор поверенной мамы и папы. До самого дня проведения обряда -девочки часто встает вопрос, должна ли ее быть замужней женщиной или нет.