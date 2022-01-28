Кто отправил Ленина в «пломбированном вагоне» в Россию?                                                                                                                                                      

Операцию по заброске Ленина со товарищи из Швейцарии в Россию после Февральской революции обычно приписывают немцам, снабдившим также лидера большевиков большими деньгами, а тот расплатился с ними «похабным» Брестским миром, выведя уничтоженную революцией Россию из Великой войны. А как всё было в действительности?

9 апреля 1917 года с Цюрихского вокзала в сторону Германии отправился поезд. На нём уезжали из эмиграции через вражескую территорию в Россию, новое правительство которой заявляло о войне до победного конца, 29 революционеров во главе с Владимиром Лениным и ещё несколько детей. Ленин и его спутники желали поражения России в Великой войне и этого не скрывали. Они жаждали этого от всей души, чтобы потом построить на развалинах огромной страны «свой новый мир», в котором те, кто был ничем, станут всем. Создать коммунистическую химеру в мирное время не было никаких шансов. Их могла дать только «империалистическая» война, превращённая в гражданскую, а потом – кровавая диктатура и уничтожение миллионов тех, кто не желал жить в этом «новом мире», распространение его на всю планету.

Кто такой Ленин на самом деле?

Ленин находился в состоянии экзальтации. Он сотрудничал с британскими спецслужбами с 1895 года, но провалился в революцию 1905-1907 годов.

Она сошла на нет не только благодаря уступкам самодержавия, «столыпинским галстукам» и тому, что армия осталась верна трону, но во многом потому, что после завершения Русско-японской войны в 1905 году и внешнего урегулирования противоречий между Англией и Россией в 1907-м революционерам резко сократили внешнее финансирование. На членские взносы мизерных по численности революционных партий, если они у них предусматривались, на «реквизиции» (грабежи банков), а также финансовые дотации средней руки парочки оригиналов-капиталистов вроде Саввы Морозова революцию было не совершить. Так Ленин и другие «перспективные» революционеры оказались «на сохранении» у «союзников» России – англичан и французов. Они жили в Европе, где исправно получали щедрое содержание, ничего не делали, разве что писали брошюрки да занимались внутрипартийными склоками. Жили в достатке, ни в чём не нуждаясь. Это потом, после большевистской революции, русским эмигрантам – князьям, графам, гвардейским офицерам – пришлось в Европе работать таксистами, шахтёрами, стоять у станка или батрачить на фермах.

Англичане вместе с американцами, к которым присоединились французы, готовили мировую войну. Её целью было сокрушение – на первом этапе – их «союзника», России, руками Германии и её союзников, а потом, вместе с США, – Центральных держав. Чтобы ликвидировать во имя «свободы и прогресса», а на самом деле торжества чистогана, три великие империи – Российскую, Германскую и Австро-Венгерскую.

Революционеров оттуда и держали про запас, под рукой, в нейтральных странах, чтобы пустить в ход в нужный момент, когда эти империи будут надорваны войной, патриотизм пошатнётся и возникнет недовольство, обострятся межнациональные отношения.

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НА ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПРОЖИВАЛИ В ЕВРОПЕ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, С БОЛЬШИМ КОМФОРТОМ, ОЖИДАЯ СВОЕГО ЧАСА. ФОТО: WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM

Мечтания «вождя»

9 января 1917 года, выступая в Швейцарии с «Докладом о революции 1905 года», прижившийся там Ленин сказал:

Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодёжь, которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции.

Ленин не имел никакого отношения к Февральской революции. Её совершили думцы, генералитет, великие князья, не желавшая отправляться на фронт солдатня, после того как британское посольство в Петрограде щедро проспонсировало не имевшие никакого реального повода уличные протесты столичного плебса под предлогом нехватки определённых сортов хлеба. Хотя положение с продовольствием в России было намного лучше, чем в других воюющих странах. Но Ленину, несколько дней не верившему газетам, что в России произошла революция, быстро стало понятно: наступает наконец его час, всё, на него потраченное за долгие годы, он должен будет отработать сполна. Тем более что его собственные цели и цели его спонсоров совпадают – сокрушение России…

Кто ехал в «пломбированном вагоне»?

Из известных сегодня личностей в первой группе отправлявшихся в Россию революционеров были также супруга вождя Надежда Крупская, его любовница Инесса Арманд, будущий глава Коминтерна Григорий Зиновьев, главный советский номенклатурный шутник Карл Радек. Другие еврейские и несколько грузинских фамилий-псевдонимов ничего современнику уже не говорят, даже – Григорий Сокольников (Бриллиант). Несмотря на то что отъезд этих лиц не афишировался, на цюрихском вокзале собралась большая толпа патриотически настроенных русских эмигрантов. Они громко обвиняли запевших Интернационал отъезжающих в предательстве и предсказывали, что те будут казнены по возвращении в Россию как провокаторы. Эти предсказания сбылись… через 20 лет. Об этом позаботился Иосиф Сталин, сидевший, пока эти господа-товарищи шиковали на деньги иностранных спецслужб в Европе, в сибирской ссылке. Однако тогда у них получилось.

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ В РОССИЮ ЗАВОЗИЛИ И ЕЁ «СОЮЗНИКИ», И ПРОТИВНИКИ В ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ ПОСЛЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ПО СВОИМ ПРИЧИНАМ В ТОМ, ЧТОБЫ ЕЁ НА СТАЛО. ФОТО: WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM

Как возвращались в Россию революционеры и кто им это позволил?

Долгое время бытовала не вызывавшая никаких сомнений версия, откуда появился «пломбированный вагон», в который пересели спутники Ленина, когда достигли немецкой границы. О том, что таких вагонов было несколько, что таким же образом в Россию въехали сотни желавших её окончательной погибели революционеров и что был также «пломбированный пароход», на котором в обход Германии плыл уничтожать Россию с американским паспортом в кармане, огромными деньгами, мощной радиостанцией и целым сонмом местечковых соратников-революционеров «дублёр» Ленина Лев Троцкий, широкая публика не знала. Особенно последнее не укладывалось в общепринятую версию, что операцией по погружению в хаос и обнулению России руководили немцы. Эту версию вроде бы подкрепляет тот факт, что в ленинском вагоне ехали также ещё два «товарища» – «Рубаков» и «Егоров». Это русскоговорящие майоры немецкого генштаба Андерс и Эрих, прибывшие вместе с вождём в революционный Петроград, в то время как Радека и швейцарского социал-демократа Фрица Платтена, организатора технической стороны вояжа (тоже казнён впоследствии Сталиным), из-за проблем с документами завернули на русско-шведской границе.

Это они, немцы, гласит официальная версия, оказавшись в безвыходном положении, решили уничтожить Россию с помощью революционного яда и большевиков, снабдили их большими деньгами (3 миллиона марок). А те, взяв власть, расплатились с ними «похабным» Брестским миром, вывели уничтоженную революцией Россию из Великой войны, снабдили голодающую Германию продовольствием, позволили перебросить основную часть войск с Восточного фронта на Западный и едва не взять Париж в 1918 году. Выиграть Великую войну у немцев всё равно не получилось, хотя они очень старались…

Эпопея с отъездом

Весьма показательно, что немцы ответили изначально отказом на предложение Ленина добраться в Россию через Германию.

Через Германию не выходит,

– с горечью писал Ленин Арманд. Если бы он был немецким агентом, у него и его людей не было бы с этим никаких проблем. Целые две недели немцы отказывались обсуждать проезд Ленина со товарищи в Россию через свою территорию. 25 марта вождь снова писал Арманд:

В Россию, должно быть, не попадём! Англия не пустит. Через Германию не выходит.

Кстати, Ленин первоначально и сам не рассматривал такую возможность, рассчитывая проехать в Россию через страны Антанты, используя свои старые связи. 18 марта он попросил телеграммой Арманд именно о такой услуге: «Я бы очень хотел дать Вам поручение в Англии узнать тихонечко и верно, смог ли бы я проехать»… Однако российские «союзники» ему отказали, чтобы их связь с будущими разрушителями России не была столь очевидной. Ленин некоторое время находился в отчаянии, продумывая пути, как бы ему получше загримироваться, чтобы попытаться въехать в Россию по подложным документам или даже вернуться туда на самолёте. Он также предлагал своим европейским подельникам («это единственная надежда»), работавшим сразу на несколько спецслужб, «послать кого-нибудь в Петроград, добиться через Совет рабочих депутатов обмена на интернированных немцев». Своего сверхценного агента, отправляющегося в Россию, чтобы взорвать её новой революцией и вывести из войны, немцы, повторим, пропустили бы без всяких разговоров и обменов и не тянули бы время.

Между 30 и 31 марта ситуация кардинально изменилась. Ленину сообщили, что немцы его пропустят.

1 апреля преисполнившийся радости и надежд «вождь» пишет своей возлюбленной Арманд: «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте держать пари, что дадут!» После того как немцы отказались сначала иметь дело с Лениным и указали ему на дверь, теперь он торгуется с ними с позиции силы, требуя проезда не только для себя и небольшой группки единомышленников, но для большой компании революционеров. Потому что боится, что его одного политическим противникам будет легче записать в немецкие шпионы, чем целый вагон революционеров с жёнами и детьми.

4 апреля ленинские требования переданы в немецкое посольство в Берне. Из его условий самые важные следующие: вагон пользуется правом экстерриториальности, при въезде и выезде из Германии никакого контроля пассажиров и паспортов не должно проводиться, никто не должен по собственному желанию и по приказу покидать вагон. Немцы приняли эти и другие требования, а Ленин взял на себя «политическую ответственность» за вояж, который находившийся в контакте с немцами Платтен гарантировал только до Стокгольма. Запомним это.

ЕСЛИ ЛЕНИН КОГО-ТО И ЛЮБИЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ЭТО БЫЛА ИНЕССА АРМАНД. ФОТО: WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM

«Пломбированный вагон», двери которого охраняли немецкие часовые, направился от швейцарской границы по маршруту Штутгарт – Франкфурт-на-Майне – Берлин – Засниц. В этом немецком порту Ленин и его спутники, получившие от немецкого казначейства (запомним и этот факт) 3 миллиона марок на антивоенную пропаганду в России, сели на шведский паром, следовавший в порт Треллеборг, откуда через Мальмё добрались до Стокгольма. Там они получили в… российском генеральном консульстве заранее подготовленную групповую въездную визу для проезда в Россию и оплаченные билеты до Петрограда, по прибытии в который 16 апреля на Финляндском вокзале Ленину и его спутникам организовали торжественную встречу. Там практически не известный тогда никому в России «вождь» взобрался на броневик и призвал солдат и матросов к «социалистической революции во всём мире». Через семь месяцев Ленин – действуя заодно и под руководством одних и тех же кураторов с другом детства Александром Керенским – добьётся того, что России не станет.

Что это было?

Итак, давайте наконец ответим на вопрос, что же это был за вояж, кто его организовал и почему всё прошло так гладко, почему Ленин поехал в Россию именно через Германию. Следует признать, что эта операция, как видим, была беспрецедентным «совместным предприятием», организованным против России её «союзниками» и врагами в Первой мировой войне. Причём «контрольный пакет акций» был у «союзников». И это неудивительно, потому что целью Англии в Великой войне, повторим, было избавление от двух своих геополитических конкурентов – вначале России, потом Германии. Запуск Ленина в Россию, чего не поняли немцы, был бомбой и в их собственную империю, уничтоженную через год по той же самой технологии, что и российская. Англичане не могли пропустить главного революционера – Ленина через свою территорию, чтобы избежать впоследствии упрёков, что они погубили своего «союзника». Тем более что им пришлось пойти на это в отношении его «дублёра» Троцкого и дать возможность попасть из ссылки в Россию, проливавшую кровь за «союзников», лидеру эсеров Виктору Чернову. Зато по проторённому Лениным пути проехали вслед за ним в Россию через Германию в других «пломбированных вагонах» меньшевики, бундовцы и другие революционеры, в том числе Юлий Мартов, Павел Аксельрод. В общей сложности – три поезда, несколько сот человек. Как же всё это мерзко, господа.

Источник : https://tsargrad.tv/articles/kto-otpravil-lenina-v-plombirov...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно, двумя самыми видными деятелями и организаторами переворота 1917 года, бесспорно, можно назвать В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота . После чего он тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями.

Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России. И тут Ленин с его кровожадными интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати. В связи с этим хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира ,пожалуй, не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями, как Ленин.

Теперь поговорим ещё об одном «вожде революции» – Лейбе Давидовиче Бронштейне (Льве Троцком). Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.

Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу.

К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО! Мало кто знает, что восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III.

Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Октябрьский переворот или революция ?( https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)

Сдержал ли Владимир Ленин свои громкие обещания перед русским народом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43348149937/)

Ленинские миллионы: откуда у «вождя революции» было столько денег (https://otari.mirtesen.ru/blog/43665612284/)