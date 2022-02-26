Самые страшные леса в мире

Леса, которых вселяют страх даже в наше время. Тут происходят аномалии, встречаются опасные обитатели.
Лес самоубийц.
Аокигахара – страшное место в Японии. Находится оно на острове Хонсю, у подножья горы Фудзи. Это место привлекает к себе самоубийц уже больше, чем полвека. Каждый год стражи порядка обнаруживают от 70 до 100 трупов. В этом лесу находят либо повешенных, либо тех, кто ушел из жизни медикаментозным способом. Администрация делает все возможное: при входе в лес висит табличка, которая гласит: «Жизнь – бесценный дар, полученный вами от родителей». Далее Вы можете найти номера телефонов служб доверия. Но, к сожалению, такие методы особых результатов не приносят и трупы продолжают появляться. Статистика гласит, что в 2014 году, в Японии, было зарегистрировано 25 374 смерти от суицида. Для сравнения: в 2003 году эта цифра составляла 34 427 человека. Это место вдохновляет писателей и режиссеров, поэтому множество книг и фильмов расскажут Вам жуткие истории.
Некоторые даже утверждают, что встречали невиданных ранее животных.
Проклятый лес.
В Соединенных Штатах Америки, в штате Вермонт, находится этот лес. Жители называют это место проклятым, поскольку в нем часто исчезают люди. Очевидцы говорят, что нередко оттуда доносятся странные звуки, происходят различные аномальные явления.
В конце XIX века начали сочиняться легенды местными жителями о проклятом лесе. Говорят, что в этом лесу бесследно исчезло 10 человек. Документально подтверждено только 5 случаев исчезновения. Люди пропадали с 1945 по 1950 год. Вот список пропавших: мальчик 8 лет; мужчина 74-х лет, охотник, который хорошо знал эти места; 53-х летняя женщина, любившая бывать в походах; студентка 18 лет; ветеран. Как полиция не старалась, тела 4 из них обнаружить так и не удалось. Но тело походницы нашли спустя 7 месяцев поисков.
Радиоактивный лес.
Его называют либо Рыжим, либо Красным лесом. Данная территория расположена возле Чернобыля. Причиной изменения цвета стал выброс радиоактивной пыли. Огромное количество деревьев и другой растительности было уничтожено взрывной волной. Долгое время после катастрофы можно было наблюдать в стволах свечение. Авария произошла в 1986 году, но специалисты уверяют, что до сих пор лес является радиоактивным. Ученые из Франции и США проводили исследования экосистемы данной территории. Как оказалось, поваленные взрывной волной деревья не поддаются разложению, они будто законсервировались. Даже был проведен следующий эксперимент: собрали в мешок листья, не задетые радиацией, и поместили в разные участки Рыжего леса. В тех местах, где уровень радиации был выше, листья гнили на 40% медленнее. Это означает, что бактерии, способствующие гниению, в местах радиации менее активны. Ученые также пришли к выводу, что если в этом лесу вспыхнет пожар, то радиус радиации значительно расширится.
Лес кричащих призраков.
В Англии, неподалеку деревни Плакли графства Кент, располагается Кричащий лес. Его считают местом обитания призраков. В тех краях ходит легенда, что в XVIII веке местные жители поймали разбойника и свершили над ним расправу. Теперь дух этого разбойника бродит по лесу и мечтает о мести. Жители уверяют, что в Кричащем лесу обитает полтергейст и духи умерших, в том числе и двоих, которых обнаружили повешенными: один из них был учителем, а второй – полковником. Очевидцы говорят, что по утрам из леса доносятся крики. Надо сказать, что многие в это верят: туристы специально приезжают и блуждают по лесу в ночное время в попытках услышать зловещие крики.
Пьяный лес.
В Рязанской области, вблизи села Тырново, у берега Оки расположен Пьяный лес. Территория его прямоугольной формы и деревья растут криво. Надо сказать, что такой деформации подверглись только хвойные деревья. Лиственные же растут совершенно прямо. Несмотря на попытки разгадать эту тайну, ученые так и не могут найти ответа. Единственное объяснение – это геомагнитная аномалия. Надо сказать, что кривые деревья растут не только в Пьяном лесу: подобное было замечено и в районе Куршской косы, побережье Балтийского моря. Этот лес имеет название Танцующий. Еще одно место: провинция Нове Царново, Польша. Примерно 4 сотни деревьев с кривыми стволами повернулись на север. Их посадили в 1930 году. Ученые предположили, что из кривой древесины немцы хотели изготавливать мебель. Но как именно им удалось деформировать стволы остается неизвестным.
Место НЛО.
Хойя-Бачу – лес в Румынии. Он считается зоной паранормальных явлений. Многие утверждают, что в этом лесу видели неопознанные летающие объекты. Говорят, что часто слышатся странные голоса и видно необычные фигуры. По возможности, местные жители избегают ходить в этот лес, а те, кто все же нарушает эту традицию, жалуются на общее недомогание. В Румынии о Хойя-Бачу ходят легенды. Тут пропал пастух с двумя сотнями овец, а еще девочка пяти лет. Спустя пять лет, она нашлась, при этом нисколько не изменилась с момента исчезновения.
Заповедник сатанистов.
Снова США. Заповедник Фритаун-Фолл-Ривер. Его еще называют Бриджуотерским треугольником. Местные обходят этот лес стороной, поскольку считают его местом сборища бандитов, сатанистов и суицидников. Поверья гласят, что с давних времен тут совершались жертвоприношения и культовые обряды. Считается, что ранее теперешний заповедник прокляли индейцы, которые разгневались на колонистов. До сих пор лес таит в себе их могилы. Теперь духи аборигенов не знают покоя и ищут возмездия. Полиция тоже заинтересована происходящим: В 1998 году были обнаружены изуродованные тела коровы и телят. Возможно, они были принесены в жертву.
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