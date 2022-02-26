Самые страшные леса в мире

Леса, которых вселяют страх даже в наше время. Тут происходят аномалии, встречаются опасные обитатели.

Лес самоубийц.

Аокигахара – страшное место в Японии. Находится оно на острове Хонсю, у подножья горы Фудзи. Это место привлекает к себе самоубийц уже больше, чем полвека. Каждый год стражи порядка обнаруживают от 70 до 100 трупов. В этом лесу находят либо повешенных, либо тех, кто ушел из жизни медикаментозным способом. Администрация делает все возможное: при входе в лес висит табличка, которая гласит: «Жизнь – бесценный дар, полученный вами от родителей». Далее Вы можете найти номера телефонов служб доверия. Но, к сожалению, такие методы особых результатов не приносят и трупы продолжают появляться. Статистика гласит, что в 2014 году, в Японии, было зарегистрировано 25 374 смерти от суицида. Для сравнения: в 2003 году эта цифра составляла 34 427 человека. Это место вдохновляет писателей и режиссеров, поэтому множество книг и фильмов расскажут Вам жуткие истории.



Проклятый лес.

В Соединенных Штатах Америки, в штате Вермонт, находится этот лес. Жители называют это место проклятым, поскольку в нем часто исчезают люди. Очевидцы говорят, что нередко оттуда доносятся странные звуки, происходят различные аномальные явления.

Некоторые даже утверждают, что встречали невиданных ранее животных.В конце XIX века начали сочиняться легенды местными жителями о проклятом лесе. Говорят, что в этом лесу бесследно исчезло 10 человек. Документально подтверждено только 5 случаев исчезновения. Люди пропадали с 1945 по 1950 год. Вот список пропавших: мальчик 8 лет; мужчина 74-х лет, охотник, который хорошо знал эти места; 53-х летняя женщина, любившая бывать в походах; студентка 18 лет; ветеран. Как полиция не старалась, тела 4 из них обнаружить так и не удалось. Но тело походницы нашли спустя 7 месяцев поисков.







Радиоактивный лес.

Его называют либо Рыжим, либо Красным лесом. Данная территория расположена возле Чернобыля. Причиной изменения цвета стал выброс радиоактивной пыли. Огромное количество деревьев и другой растительности было уничтожено взрывной волной. Долгое время после катастрофы можно было наблюдать в стволах свечение. Авария произошла в 1986 году, но специалисты уверяют, что до сих пор лес является радиоактивным. Ученые из Франции и США проводили исследования экосистемы данной территории. Как оказалось, поваленные взрывной волной деревья не поддаются разложению, они будто законсервировались. Даже был проведен следующий эксперимент: собрали в мешок листья, не задетые радиацией, и поместили в разные участки Рыжего леса. В тех местах, где уровень радиации был выше, листья гнили на 40% медленнее. Это означает, что бактерии, способствующие гниению, в местах радиации менее активны. Ученые также пришли к выводу, что если в этом лесу вспыхнет пожар, то радиус радиации значительно расширится.





Лес кричащих призраков.

В Англии, неподалеку деревни Плакли графства Кент, располагается Кричащий лес. Его считают местом обитания призраков. В тех краях ходит легенда, что в XVIII веке местные жители поймали разбойника и свершили над ним расправу. Теперь дух этого разбойника бродит по лесу и мечтает о мести. Жители уверяют, что в Кричащем лесу обитает полтергейст и духи умерших, в том числе и двоих, которых обнаружили повешенными: один из них был учителем, а второй – полковником. Очевидцы говорят, что по утрам из леса доносятся крики. Надо сказать, что многие в это верят: туристы специально приезжают и блуждают по лесу в ночное время в попытках услышать зловещие крики.



Пьяный лес.

В Рязанской области, вблизи села Тырново, у берега Оки расположен Пьяный лес. Территория его прямоугольной формы и деревья растут криво. Надо сказать, что такой деформации подверглись только хвойные деревья. Лиственные же растут совершенно прямо. Несмотря на попытки разгадать эту тайну, ученые так и не могут найти ответа. Единственное объяснение – это геомагнитная аномалия. Надо сказать, что кривые деревья растут не только в Пьяном лесу: подобное было замечено и в районе Куршской косы, побережье Балтийского моря. Этот лес имеет название Танцующий. Еще одно место: провинция Нове Царново, Польша. Примерно 4 сотни деревьев с кривыми стволами повернулись на север. Их посадили в 1930 году. Ученые предположили, что из кривой древесины немцы хотели изготавливать мебель. Но как именно им удалось деформировать стволы остается неизвестным.





Место НЛО.

Хойя-Бачу – лес в Румынии. Он считается зоной паранормальных явлений. Многие утверждают, что в этом лесу видели неопознанные летающие объекты. Говорят, что часто слышатся странные голоса и видно необычные фигуры. По возможности, местные жители избегают ходить в этот лес, а те, кто все же нарушает эту традицию, жалуются на общее недомогание. В Румынии о Хойя-Бачу ходят легенды. Тут пропал пастух с двумя сотнями овец, а еще девочка пяти лет. Спустя пять лет, она нашлась, при этом нисколько не изменилась с момента исчезновения.



Заповедник сатанистов.

Снова США. Заповедник Фритаун-Фолл-Ривер. Его еще называют Бриджуотерским треугольником. Местные обходят этот лес стороной, поскольку считают его местом сборища бандитов, сатанистов и суицидников. Поверья гласят, что с давних времен тут совершались жертвоприношения и культовые обряды. Считается, что ранее теперешний заповедник прокляли индейцы, которые разгневались на колонистов. До сих пор лес таит в себе их могилы. Теперь духи аборигенов не знают покоя и ищут возмездия. Полиция тоже заинтересована происходящим: В 1998 году были обнаружены изуродованные тела коровы и телят. Возможно, они были принесены в жертву.