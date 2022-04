Безумные имена, которые родители пытались дать своим детям

Нет ничего плохого в том, чтобы дать ребёнку уникальное и интересное имя. Но будущим родителям нужно принять к сведению: не соглашайтесь на, казалось бы, очевидно блестящий выбор, который осенил вашу голову в 2:30 ночи — через полчаса после родов. Найдите время, чтобы убедиться в том, что вы на самом деле не ненавидите своего ребёнка и не собираетесь обременить его прозвищем, которое ему дадут в школе и институте, и над которым будут издеваться до конца его жизни.



При выборе имени для своего ребёнка не нужно быть настолько же безответственными (если не сказать странными), как родители, которые пытались дать своим детям следующие безумные имена!



10. Проповедник (Preacher) и Цианид (Cyanide)





В 2016 году мать-одиночка из Уэльса оказалась в суде после того, как социальным работникам стало известно о чрезвычайно неудачном выборе имени для ребёнка, который она сделала недавно. У женщины родились близняшки, мальчик и девочка, и есть ещё три старших ребёнка от разных мужчин. Женщина также имела долгую и неприятную историю, связанную с наркотиками, психическим заболеванием и бытовым насилием. Однако всё это было не до такой степени, чтобы социальные работники вызвали её в суд. То, что побудило их это сделать, это факт того, что она дала своему новорождённому сыну имя "Проповедник" ("Preacher"), а дочке — "Цианид" ("Cyanide").





"Проповедник" — это, конечно, очень странный выбор. Но что на самом деле ошарашило судей, так это имя "Цианид". Они заставили женщину объяснить, почему она решила назвать свою дочь наименованием одного из самых печально известных ядов в мире. Она объяснила свой выбор тем, что оно красиво звучало, а также потому, что с помощью цианида убили Гитлера и Геббельса, что, по её мнению, было круто.



Судьи постановили, что это, должно быть, самое нелепое из всего, что они когда-либо слышали в суде, и что имена близнецам должны придумать её старшие дети. В то время как имя "Проповедник" не вызывало каких-то особых возражений, кроме как то, что это довольно странное имя для человека, судья отобрал у женщины право называть каких-либо ещё детей или заботиться о них. Все пятеро её детей в настоящее время воспитываются в чужих семьях.



9. Мессия (Messiah)





фото: Time

В штате Теннесси в 2013 году семейная пара во время бракоразводного процесса спорила о том, какую фамилию должен иметь их ребёнок. Это был единственный предмет спора, поскольку пара уже договорилась о первом и втором имени. Однако у судьи появились другие идеи, когда она услышала, что имя, которое они выбрали — Мессия.



Сказав, что слово "Мессия" — это не имя, а "звание, которое может носить только Иисус Христос", судья продолжила: "Имя "Мессия" возлагает на этого ребёнка непомерное бремя, как на человека, которое он не может выполнить". Она постановила, что со вторым именем ребёнка всё в порядке, но первое должно быть изменено на "Мартин" (фамилия матери), а фамилию отца он сохраняет как свою собственную.





Наверное, к сожалению для ребёнка, недолго известного как Мартин, это изменение к нему не прижилось. Апелляционный суд счёл, что судья вынесла решение, руководствуясь своими собственными религиозными убеждениями. В результате, родители, которые настаивали на том, что им просто понравилось, как оно звучит, добились того, чтобы ребёнок, в конце концов, остался Малышом Мессией (Baby Messiah).



8. Нутелла (Nutella)



За последнее время во Франции произошёл ряд интересных случаев, связанных с именами детей. Французские суды могут оспаривать любое вновь зарегистрированное имя, которое они сочтут непригодным, и именно это они и сделали в январе 2015 года, когда одна пара непонятно почему решила назвать свою девочку "Нутеллой".



Если вы не видите в этом ничего смешного, тогда вы, наверное, не знаете, что "Нутелла" — это вкусная шоколадно-ореховая паста, очень популярная повсеместно, в том числе и во Франции.



Судья объявил, что "носить имя, которое может привести лишь к поддразниванию или негативным высказываниям, противоречит интересам ребёнка". Он постановил в отсутствии родителей, которые не пришли на слушание дела, что имя ребёнка должно быть изменено на "Элла", которое кажется вполне разумным.



7. Клубника (Fraise)





В аналогичном французском случае в январе 2015 года, что заставляет нас прийти к заключению, что эти две пары родителей определённо являются друзьями, одна пара была юридически предупреждена о невозможности дать своей дочери имя "Fraise" (французский перевод слова "клубника"). Вместо этого судья выбрал созвучное ему имя "Фрези́н" (Fraisine). Это популярное имя XIX века, которое считается элегантным и культурным, а не названием продукта питания, который, кстати, очень хорошо идёт под "Нутеллу".





Интересно, что судья отступил от правил, указав на то, что не только ассоциация с продуктом была единственной причиной для отказа от этого имени. Он особенно боялся, что девочка рано или поздно будет подвергаться унижению из-за сленговой фразы "ramene ta fraise", что примерно переводится как "тащи сюда свою задницу".



6. Принц Уильям (Prince William)





фото: hellomagazine.com

В одном случае, произошедшем во Франции в 2015 году (уже прослеживается какая-то "эпидемия" в этой стране, правда?), судья отказал одной паре в выборе имени "Принц Уильям" для своего ребёнка. Судья сказал, что оно принесёт ребёнку "жизнь, полную издевательств", и предписал родителям выбрать другое имя. Они смиренно согласились и выбрали вместо этого имя "Минни Купер" ("Minnie Cooper"). Судья отказал им в этом тоже.



Как вы уже могли сделать вывод, в течение какого-то времени это было проблемой во Франции, особенно, начиная с 1933 года. Именно тогда, благодаря изменившемуся закону, родителям больше не пришлось выбирать из огромного списка имён, одобренных правительством.



Среди всех странных вариантов, которые были у родителей с тех пор, многие необычные имена всё же попали в этот список. У имён персонажей телесериала "Игра престолов", кажется, в этом смысле нет проблем. Кроме того, в этом списке также встречаются имена "Тарзан" и "Маугли".



5. Адольф Гитлер (Adolf Hitler)





фото: theonion.com

Одна пара из Нью-Джерси (США) попала в 2008 году во все национальные газеты после того, как настояла на том, чтобы в кондитерской местного магазина ShopRite на торте по случаю дня рождения их сына написали его полное имя: "Адольф Гитлер Кэмпбелл" (Adolf Hitler Campbell). История семьи Кэмпбеллов получила не менее странное продолжение в последующие годы.



Вскоре после фиаско с тортом остальные восемь детей пары, с такими именами как Хенрих Хонс (Heinrich Hons) и Джойслин Арийская Нация (JoyceLynn Aryan Nation), были увезены работниками социальной службы. Пара развелась, миссис Кэмпбелл арестовали за драку с новой подругой мистера Кэмпбелла, а в 2013 году мистер Кэмпбелл пришёл на слушание дела, полностью обмундировавшись в нацистскую форму, чтобы просить права посещения детей. (Ему было отказано.)



Позже он был обвинён в нападении на свою новую подругу, которая, как теперь выясняется, была лишь увлечением, и бегал от правосудия до тех пор, пока его не арестовали в Пенсильвании в 2016 году. В июне того же года мужчина, нежно окрещённый прессой "нацистским папой", был приговорён к 6 месяцам тюремного заключения.



4. 4Real ("Серьёзно")





Во время УЗИ пара из Новой Зеландии Пат (Pat) и Шина Уитон (Sheena Wheaton) обрадовались тому, что скоро станут родителями. Возможно, этот радостный момент произошёл, пока в приёмной выступал Принс (Prince), или, вероятно, Уитоны являются просто его огромными фанатами. В любом случае, именно в эту минуту они решили назвать ещё не рождённого мальчика "4Real" (сленговое выражение "серьёзно", которое обычно употребляют в качестве вопроса, чтобы убедиться, что собеседник говорит серьёзно — прим. перев.).



Их планам помешал не судья, а правительственный реестр. Их проинформировали о том, что поскольку в имени содержится цифра, то его нельзя использовать.



Непоколебимые родители рассказали прессе, что хотели бы обращаться к своему ребёнку по выбранному ими имени, и, скорее всего, поднимут этот вопрос в суде. Между тем они пошли дальше и предложили гораздо более традиционный второй вариант — "Супермэн" (Superman).



3. @





Ранее, в 2007 году, одной паре правительственные чиновники отказали в выборе имени, которое, по их словам, отражает их бесконечную любовь к своему сыну — "@". Как вы, наверное, знаете, этот символ используется в адресах электронной почты.



Это ещё более странно, чем звучит, потому что всё дело происходило в Китае, где не используется западный алфавит. С другой стороны, китайские пользователи электронной почты обычно произносят этот символ ("at" — "эт") по-английски с продолжительным звуком "t".



Если вы находитесь на людной улице или плохо слышите, это звучит немного похоже на китайское слово "ai ta", что примерно переводится как "люблю его". Так что объяснение родителей имеет странную логику. Тем не менее, правительство не разрешило им оставить это имя.



2. Brfxxccxxmnpcccclll-mmnprxvclmnckssqlbb11116





фото: dailypicksandflicks.com

В 1996 году шведская пара пыталась представить на рассмотрение суду чудовищность в высшей форме в качестве имени для своего сына. Произносимое "аль бин" ("al bin"), имя Brfxxccxxmnpcccclll-mmnprxvclmnckssqlbb11116 означает "имеющее важное значение, экспрессионистическое развитие, которое мы рассматриваем, как художественное творение".



Пара протестовала перед судом против штрафа в размере $682 за регистрацию этого имени накануне пятого дня рождения ребёнка. Их компромиссное решение выбрать противоположный путь и изменить имя малыша на "А" было также встречено отказом. Штраф был оставлен в силе.



1. Талула танцует гавайскую хулу (Talula Does The Hula From Hawaii)





И наконец, другая новозеландская пара в середине 2008 года в битве за сохранение имени своей 9-летней дочери столкнулась с гневом судьи, ознакомленного с аргументами, которые оказались спорными. Которые, опять-таки, кажутся разумными. Любой аргумент, исходящий из уст родителя, который хочет назвать своего ребёнка "Талула танцует гавайскую хулу", должен немедленно вызвать подозрение.



В своём решении судья отметил, что девочка отказалась называть своё имя друзьям и просит их звать её "K" — буква, которая, как вы можете заметить, ни разу не встречается во фразе "Talula Does the Hula From Hawai". Судья в пух и прах разнёс решение пары и решения всех подобных родителей, которые калечат своих детей "неминуемой социальной инвалидностью и расстройством".



Но на этом он не остановился. Судья забрал девочку из-под опеки обоих родителей и передал её органам опеки, где ей дали новое имя, которое было не самым глупым из всех, когда-либо даваемых детям.

