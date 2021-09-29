Тёмные тайны Анны Болейн: Какие новые подробности удалось выяснить историкам

Имя Анны Болейн в истории стало нарицательным. Ради того, чтобы жениться на ней, Генрих VIII отвернулся от Ватикана и создал новую Англиканскую церковь. Несмотря на всю дурную славу, Анна — одна из самых известных британских королев.

Её фигура довольно неоднозначна, мнения о ней слишком противоречивы: кто-то считает её ведьмой, кто-то святой. Так кто же она, ещё одна из рода Болейн? Какие тайны о второй жене Генриха VIII до сих пор не могут разгадать историки?

Кто она — ещё одна из рода Болейн?

История отношений Генриха VIII и Анны Болейн — это нечто во сто крат большее, чем банальная любовная драма. В конце концов этот роман стал причиной радикальной религиозной реформы в Англии. Отвергнув власть папы и католицизм, король Генрих основал новую церковь. Для Анны в итоге всё закончилось очень плохо.

Первая встреча Генриха VIII и Анны Болейн, 1835 год.

После скандального развода с первой законной женой, Екатериной Арагонской, король просто уже не видел берегов. Чтобы избавиться от надоевшей супруги, теперь он готов был на всё. Даже убить. Анна Болейн стала первой королевой Англии, казнённой по приговору суда. Несчастной женщине не помог никто: ни семья, ни церковь, ни народ, ни закон.

После её смерти король окончательно превратился в тирана, мучимого манией преследования. Ему везде мерещились измены. Остальных его жён тоже постигла не самая лучшая участь.

Об Анне историки очень сильно расходятся в своих мнениях. Некоторые считают её подлой расчётливой соблазнительницей, жадной до власти и денег особой, не просто ведьмой, а чуть ли не дьяволом в юбке. Другие утверждают, что это католики изо всех сил пытались очернить королеву. Точно известно то, что Болейн была если и не красива, то миловидна и безумно харизматична. Девушка обладала острым умом, была прекрасно образована. Серой мышкой её было не назвать.

Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII.

История этой яркой женщины полна тайн и пробелов. Сейчас исследователи активно стараются их заполнить, вскрывая всё новые и новые подробности о ней.

Никто точно не знает, когда будущая королева родилась

Например, первая жена короля Генриха VIII, Екатерина Арагонская, родилась 16 декабря 1485 года. Она была испанской принцессой и её рождение, естественно, было точно задокументировано и должным образом отпраздновано.

Анна Болейн, 1935. Анна, маркиза Пембрук.

Совсем иначе обстоят дела с Анной Болейн. При рождении она была никем. Отец — Томас Болейн, стал графом лишь когда Анна стала фавориткой короля. Мать, Элизабет Ховард, была дочерью 2-го герцога Норфолкского. Записей в приходе округа Норфолк, где родились Анна, её брат и сестра, не было сделано. Это значит, что точные даты рождения Анны, Марии и Джорджа неизвестны. Историки на протяжении многих лет выдвигали различные версии. Большинство сходится во мнении, что Анна родилась около 1501 года.

Генрих VIII и Анна Болейн у королевы Екатерины.

Её настоящее имя Нэн Буллен?

Конечно, имя женщины, перевернувшей веру нации с ног на голову, не запомнить весьма проблематично. Однако, что касается Анны Болейн, во многих письменных источниках её называют «Нэн Буллен» или «Энн Буллен».

Относительно этого у историков есть две теории. Во-первых, она действительно была Энн Буллен, но французы считали её имя невероятно сложным для произношения. Ведь Анна провела несколько лет во Франции, при дворе. Сначала, когда её сестра Мария служила фрейлиной Марии Тюдор, жены Людовика XII, потом, когда стала фрейлиной сама, при королеве Клод, жене Франциска I. Так «Буллен» превратилось в «Болейн». Самой Анне такое произношение показалось более благородным и она так и стала себя называть.

Когда Анну обвинили в колдовстве, в народе её опять стали называть «Буллен». Это был способ унизить её, заставить походить на простолюдинку, а не на королеву. Имя «Нэн» - это домашнее сокращённое от Анны. Добавляя его, имя опальной королевы звучало ещё менее грандиозно.

Генрих и Анна Болейн.

Вторая теория утверждает, что эти два имени отличаются просто потому, что в то время не было какого-то стандартизированного написания. Даже личные письма Анны показывают, что она сама часто подписывалась по-разному. В письме к Генриху 1526 года она подписалась как «Энн Буллен», а письмо, которое она написала кардиналу Вулси два года спустя, было подписано «Энн Болейн».

Генрих добивается внимания Анны Болейн.

Никто точно не знает, как она выглядела

После смерти Анны Генрих хотел уничтожить даже память о ней. Он сжёг все её портреты, которые только смог найти. Всё, что осталось было написано уже после смерти Анны. Историкам удалось найти лишь одно прижизненное изображение казнённой королевы — маленький медальон. Там трудно в подробностях что-либо разглядеть, но ясно одно — самые известные портреты Анны не очень похожи на оригинал. Сейчас исследователи стараются определить, какой из них наиболее точен.

У королевы был шестой палец?

Многие считают, что Анна была сказочной красавицей. Ведь она не просто соблазнила Генриха. Ради того, чтобы жениться на ней, он перевернул всё государство и развёлся с законной женой. Это и сыграло с девушкой в конце концов злую шутку. Её фигура оказалась в центре разрыва между католицизмом и протестантизмом. Поэтому большинство католиков старались изо всех сил демонизировать образ женщины. Они утверждали, что у неё был землистый цвет лица и множество бородавок по всему телу. Некоторые даже говорили, что у королевы был шестой палец. Ну чем не ведьма?

Генрих VIII и Анна Болейн в доме кардинала Вулси.

Историки по крупицам собирали обрывочные сведения об Анне Болейн. Им удалось выяснить, что она обладала оливковым цветом кожи, что тогда было не в моде. У девушки были длинные волосы цвета воронова крыла и огромные чёрные глаза, глубокие и пленительные, как лесные озёра. Она была стройной и статной. Если она и не была красавицей, то уж привлекательности было точно не занимать.

Было ли обвинение ложным?

История утверждает, что Анна была виновна в колдовстве, супружеской неверности и инцесте со своим родным братом. Многие исследователи отвергают все эти обвинения. Они говорят, что на самом деле королеву оклеветали и подставили враги.

Анну признали виновной в том, что она спала с пятью разными мужчинами 21 раз в течение трёх лет. Только вот предполагаемое время этих встреч говорит о том, что это было невозможно. Историки досконально выяснили, что Анна и её «любовники» находились в это время в разных местах. Основными свидетелями были люди, которые поддерживали Екатерину Арагонскую. Кроме того, все даже более поздние записи были сделаны мужчинами. Они все склонялись к тому, что женщина может получить власть только постель, обман и колдовство.

Королева вмешивалась в политику страны, поэтому нажила могущественных врагов.

Но зачем кому-то подставлять королеву? Теорий на этот счёт огромное множество. Основная из них — это месть Томаса Кромвеля. Королева слишком сильно вмешивалась в политические дела страны. Кромвеля она считала алчным подлецом, который думает только о личной наживе, а не о благе государства. Анна постоянно старалась очернить Томаса перед Генрихом.

Кроме того, у королевы и Кромвеля кардинально расходились взгляды на имущество и деньги, конфискованные у католических монастырей. Королева желала потратить их на благотворительность и образование. Томас же этого не хотел. Его власть и благополучие были под угрозой, пока была жива Анна. Именно поэтому он и решил с ней покончить. С этой целью и было сфабриковано бредовое обвинение. Королю же тоже не терпелось избавиться от опостылевшей жены, которая, к тому же, так и не родила ему столь долгожданного наследника.

Портрет Анны Болейн.

Наиболее убедительным фактом, свидетельствующим о том, что Анну подставили, является наверное то, что для неё из Франции вызвали палача. Он прибыл настолько быстро, что становится ясно — его вызвали ещё до суда. Участь королевы была заранее решена. Суд был всего лишь фарсом.

Как она встретила свой конец

Анну обезглавили 19 мая 1536 года. Первоначально считалось, что она была казнена на Тауэр-Грин, но недавние исследования показывают, что она могла умереть напротив блока Ватерлоо, где сегодня хранятся драгоценности короны. Было записано несколько свидетельств очевидцев, но все они расходятся во мнениях по поводу деталей.

Некоторые писали, что казнь была публичной и на ней присутствовало более двух тысяч человек. Другие утверждают, что это было более скромно и туда не допускали иностранцев. В одно и то же время одни источники утверждают, что Анна взошла на эшафот, выглядя «сломленной и несчастной». Другие говорят что королева была бодрой, уверенной в себе и гордой. Свою вину она отрицала до последнего вздоха.

Казнь Анны Болейн, 15 мая 1536 года. Гравюра на меди.

По поводу последних слов королевы мнения тоже расходятся. Одни пишут, что её последняя речь включала слова «основная причина, по которой я должна умереть - это Джейн Сеймур». Эти слова попытались заглушить окружающие Анну мужчины. Большинство историков считают, что наиболее точно описал последние слова Болейн лондонский чиновник Эдвард Холл. Он утверждал, что последние слова женщины были о её любви к Генриху и своей невиновности.

Ланселот де Карль, тогдашний секретарь французского посла, написал в честь опальной королевы стихотворение. Оно датируется 2 июня 1536 года. В нём поэт красочно живописал, как Анна красива, безмятежна и какое у неё невозмутимое лицо. Также де Карль писал, что последняя мольба Анны довела зрителей казни до слёз. Правда это или нет — истории неведомо.

Анна Болейн в Башне, фрагмент, 1835 год.

Споры ведутся и по поводу того, как выглядела Анна во время казни. Кто-то говорит, что она спокойно опустилась на колени и смело встретила смерть, отказавшись даже опустить взгляд. Другие говорят, что королева выглядела растерянной и ошеломлённой, в конце закрыв глаза.

Возможно, тот шлейф тайны, окружающий Анну Болейн, является одной из причин, почему её история рассказывалась и будет рассказываться на протяжении веков.

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