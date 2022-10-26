«Договорняков» больше не будет: Зеленский раскулачивает Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 256 россиян, среди которых предприниматели Роман Абрамович, Михаил Прохоров и Елена Батурина.

Кроме того, под рестрикции попали сенатор Сулейман Керимов, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и др., телеведущие и руководители телеканалов: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналисты Наиля Аскер-Заде, телеведущие Ольга Скабеева, Сергей Брилев и Тина Канделаки, олимпийская чемпионка и глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева, деятели эстрады и шоу-бизнеса: Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юлия Чичерина, Тимати, Ольга Бузова, Николай Басков и другие.

Ограничительные меры также введены против Управления делами президента России и 1,3 тыс. организаций, среди которых Российский фонд прямых инвестиций, «Яндекс», Альфа-банк, Транскапиталбанк, Уральский банк реконструкции и развития, «Ростелеком», «РусГидро», АЛРОСА, Московский кредитный банк, специальный летный отряд «Россия», «Росгосстрах», Казанский вертолетный завод, КАМАЗ, «Гражданские самолеты Сухого», ряд российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Сибирь», а также другие организации.

Ранее в Киеве заявляли, что в санкционный список войдут «неожиданные фамилии олигархов», при этом санкции против одного человека из списка будут отложены на определенный срок.

«Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств», — пояснил тогда секретарь СНБО Алексей Данилов.

Очевидно, имеется в виду Роман Абрамович. В примечании к санкциям против него указано, что ограничительные меры «применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших» между Украиной и Россией.

Еще в марте издание The Wall Street Journal писало, что Зеленский просил США не вводить санкций против Абрамовича, поскольку предприниматель мог стать важным посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

В частности, Абрамович принимал участие в организации нашумевшего процессе обмена пленными между Россией и Украиной, произошедшем 21 сентября, в ходе которого Киев отпустил Виктора Медведчука, а Россия отдала лидеров полка «Азов»* и западных наемников, осужденных к смертной казни.

Вот, что рассказал британским СМИ один из обмененных наемников, Джон Хардинг: «Помощница Абрамовича, которая летела вместе с нами, сказала, что Роман сыграл ключевую роль в нашем возвращении. Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него…».

Кроме того, Абрамович в качестве посредника участвовал в переговорах в Стамбуле в марте. Причем, Москва тогда подтвердила его особый статус «в обеспечении определенных контактов между российской и украинской сторонами».

Наконец, по данным британских СМИ, Абрамович сыграл ключевую роль в подписании сделки по вывозу зерна из Украины — он присутствовал на церемонии ее подписания в Турции как один из ее авторов.

Так за что против его теперь санкции? Или он просто больше не нужен? Не зря же Зеленский недавно законодательно запретил представителям Украины вести какие-либо переговоры с Россией. Раз так — то и посредники не нужны.

А при чем тут Прохоров, который давно выпал не только из российской политики, но и вообще никак не светился и не высказывал своей позиции по актуальным вопросам. В декабре 2013-го, в разгар «Майдана» он называл события внутри и вокруг Украины прекрасной возможность для России и Европы объединить усилия и стать мощным третьим центром нового глобального мира.

По поводу Крыма он публично не высказывался, а его сестра, возглавлявшая «Гражданскую платформу» выступила против присоединения полуострова, придя на проукраинский «Марш мира». В любом случае, Прохоров не похож на человека, который рьяно поддерживает спецоперацию.

Так почему тогда санкции против этих людей?

— Ничего неожиданного, — считает политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал.

— С Абрамовичем интересно, но непонятна логика: как можно объявить о будущих санкциях? Типа, до обмена пленными он хороший, а как обменяют — сразу станет плохой? Но тогда имеем все предпосылки для «отрицательной стимуляции»: чтобы оттянуть время введения санкций, можно оттягивать время обмена. Единственное, что приходит в голову — некая договоренность о том, что ему дается время на вывод активов. А всё остальное, повторю, ожидаемо и укладывается в логику конфликта.

«СП»: — А есть что выводить? В плане — активы на Украине?

— Ну, там же были активы ЕВРАза, которые Абрамович спас от технического дефолта (22 марта счета банка-корреспондента разблокировали). Но что с ними сейчас — не знаю. Обычно такие проблемы разрешаются непрозрачно или полупрозрачно.

Возможно, предмет торга — активы в третьих странах. Хотя тогда причем тут Зеленский?

— Речь идёт о прямом грабеже, а не наказании за что либо, просто наказание за российский паспорт, — убежден главный редактор «Форум.мск» Анатолий Баранов.

— Я вообще-то плохо отношусь к олигархам как классу, но ведь Украина не ведёт с нами классовую войну, ведь верно? Они антимарксисты, причём густопсовые. Так за что Абрамовича? Разве что за компанию.

Понятно же, что на Западе есть практика примечательно богатеньких иностранцев, выдаивать их, а потом грабить и выкидывать, откуда пришли. Королева Елизавета десятилетиями отказывала Аль Файеду в гражданстве, несмотря на футбольный клуб «Фулхем», универмагам Харродс и отель «Ритц».

Та же история и с Абрамовичем. Я полагаю, ограбление российских миллиардеров давно готовилось, и вот мы его наблюдаем. Их деньги уже никогда не вернутся российскому народу. А Киев просто хочет немного покрысятничать на обьедках.

— Во-первых, у Зеленского не было полной информации по российским бизнесменам. Требовалось время на подготовку списка, — считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

— Во-вторых, было мнение, что многие российские бизнесмены в конфликте между РФ и Украиной находятся на стороне последней. Сейчас возникла ясность, что это не так.

Что касается непосредственно Абрамовича. Очевидно, Зеленский понял, что тот играет не на стороне Украины.

«СП»: — А Прохоров тут при чем? Вроде, он тоже был настроен н решение кризиса путем переговоров… А Батурина, Михельсон, Лисин, Тимченко, Ротенберг, Ковальчук, Керимов? Они какую роль играют в российско-украинском кризисе?

— Все они сегодня предположительно не на стороне Украины. Часть из них на стороне Путина, часть — на своей стороне, часть — на стороне глобалистов. В любом случае введение санкций против них Украиной должно, по мнению Зеленского, расставить точки над «и» и сподвигнуть олигархов либо быть более нейтральными по отношению к Киеву, либо попытаться доказать, что они Киеву не враги. Опять же это демонстрация готовности Киева полностью порвать со всем «москальским» — даже если это во вред себе…

«СП»: — А как насчет Авена и Фридмана? Их фамилий нет в списке, а «Альфа-банк» есть. Или они уже своими стали?

— Очевидно, их Зеленский пока «пощадил».

«СП»: — Реально санкции против этих людей со стороны Украины что-то изменят? Кто-то изменит свою позицию и предпримет какие-то действия?

— Формирование таких списков ничего не изменит. Просто Зеленский пытается использовать любую малейшую возможность как-то склонить ситуацию в свою пользу.

— Просто в Киеве возобладала радикальная линия тотального отрицания любых фигур, хоть как-то связанных с Россией, — уверен советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

— Думаю, это в первую очередь идеологический шаг, рассчитанный на внутреннюю аудиторию.

«СП»: — Кого Киев и «Какими неожиданными фамилиями» хотел удивить? И что за «отложенные меры»?

— Не знаю, какими неожиданными фамилиями и кого они хотели удивить. Все так называемые олигархи на виду. Что касается отложенных мер, то это значит, что мавр должен сделать дело, и только потом может уйти.

«СП»: — А Прохоров и остальные чем не угодили?

— Рациональные мотивы вряд ли стоит искать. Просто богатые граждане РФ, которых нужно показательно «наказать». Прохоров при том же, при чем и все остальные. Известная публичная фигура, которая пока не попала в проскрипционные списки. Теперь пробел восполнен.

«СП»: — Кому-то это принесет реальный ущерб? Украинские санкции предусматривают блокировку как личных активов, так и тех активов, которыми фигуранты списка могли распоряжаться через третьих лиц. У кого-то из списка что-то осталось на Украине?

— Не думаю, что ущерб будет сколько-то принципиальным. Украинские активы, даже если у кого-то и остались, не является определяющими.

А вот позиции «партии мира» в России это, безусловно, ослабит, и это хорошо. Бессмысленность переговоров с Киевом очевидна со времён Минских соглашений. Теперь лоббистов договорняков явно станет меньше.

* Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией решением Верховного суда РФ от 02.08.2022. Деятельность на территории России запрещена.

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А вы знали об этом?

По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.

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