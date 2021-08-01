10 главных мистических достопримечательностей планеты

Мир полон таинственных памятников человеческой цивилизации, за каждым из которых кроются сотни и даже тысячи лет истории. Древние каменные стены, украшенные замысловатой мозаичной плиткой полы, потолки, расписанные гениальными художниками: люди всегда придавали большое значение своим святилищам — мы вообще очень религиозны по природе. Само собой, посетить все существующие на Земле памятники мистической архитектуры просто невозможно. Зато вполне реально увидеть хотя бы главное из архитектурно-религиозного наследия человечества — попробуйте начать вот с этого списка.









Мачу-Пикчу



Перу

Знаменитый город инка был построен еще в 15 веке. Мачу-Пикчу расположен высоко на горном хребте, который доминирует над Священной Долиной Перу. Археологи предполагают, что город строился как поместье для одного из императоров инков, Пачакуту.





Мечеть шейха Зайда



ОАЭ

Это самая большая мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​восьмая по величине мечеть в мире. Здание было построено в период между 1996 и 2007 годами и до сих пор является одним из основных мест паломничества мусульман со всей планеты.





Мескита



Кордоба, Испания

Еще одна средневековая мечеть, построенная в 784 году, была захвачена католиками и преобразована в римско-католический собор в 1236 году. Мескита считается самым известным произведением мавританской архитектуры.





Собор Святого Петра



Рим, Италия

Католический Собор Святого Петра — крупнейшее здание Ватикана, почитаемое христианами всего мира. Именно здесь вот уже несколько сотен лет проводятся мистические церемонии Римско-католической церкви.





Ангкор-Ват



Таиланд

Этот буддийский храмовый комплекс является крупнейшим религиозным памятником в мире. Кхмерский король Сурьяварман II построил храм в 12-м веке.





Храм Байон

Сием Рип, Камбоджа

А вот памятник уже кхмерской культуры. Храм Байон построили в конце 12-го века. Его отличительная особенность — массивные каменные скульптуры, расположенные на многочисленных башнях здания.





Храм Спаса-на-Крови



Санкт-Петербург, Россия

Знаменитый Собор Воскресения Христова на Крови, или Храм Спаса на Крови, был построен на месте, где смертельно ранили императора Александра II. Выполненный в классическом русском стиле, храм во многом напоминает московский собор Василия Блаженного.





Национальный военный парк Геттисберг



Геттисберг, США

Военный парковый мемориал посвящен самой кровопролитной и жесткой битве гражданской войны в США — именно здесь решился исход противостояния Севера и Юга.





Храм Боробудур



Индонезия

Весьма примечательный архитектурный комплекс занимает всю вершину довольно высокого холма: храм Боробудур отличается необычной ступенчатой структурой невероятно искусной росписью по камню — ею покрыты многие стены и ступени постройки.





Тадж-Махал



Агра, Индия

Этот мраморный мавзолей был построен императором Моголов Ша Джахана: безутешный властитель повелел возвести монументальную постройку в память о покойной третьей жене, Мумтаз-Махал. Строительство завершилось в 1632 году.



источник



Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Из-за чего художники уничтожали свои полотна: Клод Моне, Казимир Малевич идр( https://otari.mirtesen.ru/blog/43797038201 )

10 научных теорий о распространении жизни на Земле высшими существами( https://otari.mirtesen.ru/blog/43626543567 )