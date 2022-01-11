Некоторые удивительные изобретения 1900-х годов

В случае со многими историческими изобретениями часто возникают разногласия по поводу личности создателя, происхождения идеи и времени, когда продукт был впервые использован. В этом списке мы рассмотрим десять удивительных изобретений 1900-х годов.



Предыстории некоторых из них до сих пор неясны, но мы знаем захватывающую историю других. Что ещё более важно, каждое из этих изобретений в той или иной форме стало обычным явлением сегодня, как древние изобретения, такие как бумага и бетон.

1.

Научно-фантастические фильмы



В 1902 году «Путешествие на Луну» стало первым научным фантастическим фильмом, показанным на экране. Этот короткий, немой фильм был создан французским режиссёром и артистом цирка Жоржем Мельесом. Чарли Чаплин описал его как «алхимика света». Американский режиссёр Дэвид Уорк Гриффит заявил: «Я обязан ему всем».

Фильм посвящён группе астрономов, путешествующих на Луну. «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут» (1865 г.) Жюля Верна и «Первые люди на Луне» (1901 г.) Герберта Джорджа Уэлла стали главными вдохновителями Мельеса. Самая знаковая сцена показывает человека на Луне с космическим кораблём в форме пули, воткнутым в его глаз.

Создатель более 500 короткометражных фильмов, Мельес был введён в Зал славы научной фантастики в 2015 году.

2.

Мишки Тедди





В 1902 году Теодор «Тедди» Рузвельт принял участие в охоте на медведя в Миссисипи. Так как он не обнаружил ни одного медведя, люди, также принимавшие участие в охоте, нашли одного, ударили его по голове винтовкой и привязали к дереву. Звук горна был знаком для Рузвельта, чтобы отправиться на место и застрелить бедное животное. Но Рузвельт счёл это несправедливым и ушёл.

Клиффорд Берриман, карикатурист The Washington Post, нарисовал картину с Рузвельтом, покидающим медведя. Рузвельта показали как доброго, любящего животных джентльмена, который грамотно вёл себя для политика, желающего, чтобы люди были на его стороне.

В это время Моррис Михтом, владелец кондитерской в Нью-Йорке, решил назвать мягкую игрушку в виде медведя в честь Рузвельта, предварительно получив разрешение на это. Новые игрушечные медведи стали настолько популярны, что в 1907 году Михтом основал компанию Ideal Novelty and Toy Company.

3.

Скрепки





Хотя ссылки на скрепление листов бумаги датируются 13-м веком, сначала это делали путём продевания ленты через отверстие в верхнем углу листов. Прошли столетия до того, как в Англии в конце 1800-х годов Gem Manufacturing Ltd. была разработана двойная овальная форма, которую мы все знаем сегодня.

Этот способ до сих пор известен как скрепка, хотя он так и не был запатентован. Также скрепка имеет форму, наиболее часто используемую сегодня. (Норвежский изобретатель Юхан Волер, которого ошибочно считают создателем скрепки, получил патент США на образец более низкого качества в 1901 году.)

В 1958 году был проведён опрос с целью выяснить, как ещё используют скрепки. Среди ответов были зубочистки, средства для чистки ногтей и ушей, застёжки для бюстгальтера, игровые фишки и детское оружие.

В честь Волера в 1989 году в Осло установили гигантскую скрепку для бумаг. Она весит 602 килограмма и высотой 7 метров. Однако это скрепка, а не продукт, запатентованный Волером.

4.

День матери





В 1908 году в США впервые отпраздновали День матери. Его создала Анна Джарвис. Она провела поминальную службу в методистской церкви Святого Андрея в Графтоне, Западная Вирджиния, для своей матери, которая умерла в 1905 году.

Анна Джарвис посвятила себя тому, чтобы сделать День матери государственным праздником. Во время Гражданской войны в США она даже создала «Клуб Дня матери», который занимался проблемами здоровья раненых солдат.

В 1914 году президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая «Днём матери» и сделал его национальным праздником. Цветы и торт Симнел – два традиционных подарка. По дороге домой люди собирали полевые цветы на просёлочных дорогах. Они сильно отличались от впечатляющих букетов, которые можно с лёгкостью купить сегодня.

Анализ поисковых данных Google с 2004 по 2015 год позволил определить наиболее популярные подарки ко Дню матери в каждом штате. Розы оказались самыми популярными в Индиане, iPadы – самыми распространёнными в Кентукки. Удивительно, но кормушки для птиц оказались любимым подарком в Нью-Гемпшире.

5.

Целлофан





В 1900 году швейцарский химик Жак Эдвин Бранденбергер ужинал в ресторане, когда увидел, как другой клиент разлил вино по всей скатерти. Официант должен был убрать всё это и заменить скатерть. Бранденбергер начал задаваться вопросом, можно ли создать материал, который будет отталкивать вино вместо того, чтобы позволять ему впитываться.

Сначала он попытался нанести водостойкое покрытие на ткань. Но оно оказалось слишком жёстким и легко снималось. Он продолжал экспериментировать и в 1908 году изобрёл целлофан. Название представляет собой комбинацию целлюлозы и диафана («прозрачный»).

К 1912 году Бранденбергер создал машину, способную к крупномасштабному производству целлофана. В 1913 году во Франции была основана La Cellophane SA, но начало Первой мировой войны сделало развитие компании довольно медленным процессом. Когда Бранденбергер скончался в 1954 году, его состояние оценивалось в 10 миллионов долларов.

6.

Цветные карандаши Crayola



В 1903 году двоюродные братья Эдвин Бинни и С. Гарольд Смит изобрели первую марку детских карандашей. Crayolа происходит от слов craie («мел») и oleaginous («масляный»).

Они уже создали восковой карандаш для маркировки ящиков и бочек, но в него входил токсичный химический «технический углерод», который также использовали для изготовления лака для обуви и окрашивания автомобильных шин. Очевидно, такие карандаши не подходили для детей. После изготовления грифельных карандашей, которые использовали в школах с 1900 года, они разработали первые цветные карандаши для детей.

В 1958 году впервые была выпущена коллекция Crayola, содержащая 64 разных цвета и встроенную точилку. Такая коробка всё ещё доступна сегодня, но теперь можно купить ещё большую, со 120 различными цветами.

7.

Пылесосы





Британский инженер Хьюберт Сесил Бут создал один из первых мощных пылесосов. До этого техника выпускала воздух, сдувая мусор, а не удаляя его полностью.

Эксперименты Бута включали прикладывание носового платка ко рту и всасывание воздуха, чтобы увидеть, сколько пыли собрано. Это побудило его работать над первым дизайном, известным как «Пыхтящий Билли». Из-за размера двигателя изобретения, его использовали на улице и перемещали с помощью лошадей.

В 1903 году Бут основал британскую компанию по производству пылесосов. Пылесосы, производимые этой компанией, были намного меньше, но производили много шума. Тем не менее, это было популярное изобретение среди высшего сословия. Даже у британской королевской семьи был пылесос.

8.

Стеклоочистители





Первый паровой автомобиль был сконструирован в 1769 году Николя-Жозефом Каньо, но стеклоочистители были изобретены лишь в 1905 году Мэри Андерсон в Нью-Йорке. Хотя конструкция была эффективной, её нужно было активировать, постоянно нажимая рычаг, чтобы стеклоочиститель двигался вверх и вниз.

Очевидно, что другие изобретатели видели возможности для улучшения. Однако возникли разногласия по поводу того, кто изобрёл первый автоматический стеклоочиститель.

Братья Уильям М. и Фред Фолберт были первыми американцами, разработавшими такую конструкцию, и их изобретение было запатентовано в 1921 году. Поскольку этот стеклоочиститель работал на вакуумной системе и использовал воздух из коллекторной системы автомобиля, скорость дворника имела тенденцию к замедлению и ускорению в зависимости от скорости машины. Лишь в 1930-х годах были изобретены электрические стеклоочистители, которые мы используем сегодня.

9.

Торговые автоматы Gumball





Торговые автоматы были введены в США в 1888 году компанией Thomas Adams Gum. Томас Адамс известен тем, что изобрёл жевательную резинку, а в этих автоматах были оригинальные вкусы Tutti Frutti, Spearmint, Blackjack и Clove. Сначала их устанавливали на платформы метро в Нью-Йорке, и они были довольно примитивными. Монеты иногда прикрепляли к струне, вставляли в прорезь, а затем вытаскивали обратно, когда выпадала жевательная резинка.

Прозрачные автоматы с цветной жевательной резинкой, покрытой глазурью, появились в 1907 году. Одно из современных опасений – безопасна ли эта жевательная резинка, если она находилась там долгое время. Международная ассоциация жевательных резинок дала понять, что продукт всё ещё «безопасен для жевания», хотя вкус и текстура могут измениться.

10.

Неоновые вывески





Обнаруженный в 1898 году газ неон был назван в честь слова neos («новый»). Жорж Клод – французский инженер, химик и изобретатель первым применил электрический разряд к трубке неонового газа для создания лампы. В 1910 году он показал людям в Париже неоновые лампы длиной 11,6 метра.

Сначала прогресс шёл медленно. Но затем трубки стали тоньше и гибче, чтобы их можно было легко скручивать в разные буквы. Лос-Анджелес был одним из первых городов в Америке, который принял это изобретение.

В 1923 году автосалон Лос-Анджелеса приобрёл два знака «Packard» за 24 000 долларов. Пришлось вызывать полицейских, чтобы разогнать толпы людей, которые остановились, чтобы посмотреть на это удивительное творение.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2389337266103782353/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как два Героя Советского Союза стали предателями Родины и воевали против своих (https://otari.mirtesen.ru/blog/43582887861/)

Святой праведный Симеон Верхотурский https://otari.mirtesen.ru/blog/43321007177/

Определяем, как хороши вы в математике: сколько денег у Марты? https://otari.mirtesen.ru/blog/43928450966/