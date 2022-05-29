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10 самых загадочных артефактов прошлого

Современная археология довольно прохладно относится ко многим находкам. Ученое сообщество можно понять: ну как доверять информации об очередном артефакте, который якобы связывает людей с пришельцами? По счастью, существуют специальные технологии, способные отличить подлинник от подделки. Тем не менее ряд сомнительных с точки зрения логики археологических находок с легкостью проходит любые проверки, включая радиоуглеродный анализ — и это ставит ученых в тупик. Перед вами 10 самых загадочных артефактов прошлого, каждый из которых уже успел обрасти целым ворохом домыслов.

1.

Энигмалит Уильямса

10 самых загадочных артефактов прошлого


Находка археолога-любителя Джона Уильямса до сих пор волнует международное научное сообщество. В 1998 году Уильямс обнаружил странный камень, куда была встроена электрическая розетка, схожая с современными конструкциями. Легче всего было бы признать артефакт ложным — вот только радиоуглеродный анализ показывает, что энигмалиту уже более тысячи лет.

2.

Карта Пири Рейса

10 самых загадочных артефактов прошлого


Карта Пири Рейса является одной из наиболее значимых мировых картах, когда-либо найденных. Османский адмирал Пири Рейс создал карту в 1513 — и, судя по всему, ее части мог использовать сам Христофор Колумб. Карта была обнаружена в 1929 году и стала международной сенсацией.

3.

Каменная голова Падилья

10 самых загадочных артефактов прошлого


Эта гигантская каменная голова, которая была найдена доктором Оскаром Падилья в 1950 году, была почти забыта историей. Исследователь считал, что голова принадлежит древней культуре ольмеков, процветавшей в 1400 и 400 г. до н.э. К сожалению, Падилья сумел принести лишь фотографию находки: вернувшись на место с новой экспедицией, археолог обнаружил лишь разрушенные останки артефакта.

4.

Багдадская батарея

10 самых загадочных артефактов прошлого


Батареи, найденные при раскопках у Багдада, состоят из трех частей — керамического горшка, металлической трубки и металлического же стержня. Ученые полагают, что горшок был заполнен неким аналогом раствора электролита, способным генерировать электричество между металлическими вставками.

5.

Гигантские каменные шары Коста-Рики

10 самых загадочных артефактов прошлого


В 1930-х годах рабочие United Fruit Company обнаружили сотни каменных сфер на одной из новых банановых плантаций в Коста-Рике. Размеры шаров варьировались от огромных до крошечных, и в конечном итоге были признаны каменными скульптурами из погибшей культуры Diquis.

6.

Самолет инков

10 самых загадочных артефактов прошлого


Цивилизацию инков часто связывают с некими инопланетными культурами — дескать, сами индейцы никогда не смогли бы добиться такого уровня развития. Некоторое подтверждение этой сомнительной теории можно, при желании, найти в обнаруженных артефактах. К примеру, вот эти самолеты. В 1997 году пара немецких дизайнеров создали модели аналогичных самолетов — и они полетели.

7.

Фестский диск

10 самых загадочных артефактов прошлого


Фестский диск был обнаружен в 1908 году итальянским археологом Пернье. Ученый нашел глиняный диск на Крите и датировал его 1700 г. до н.э. Фестский диск заполнен странными символами, которые складываются в 61 слово. Вообще говоря, большая часть научного сообщества не признает находку Пернье реальной, но доказательств подделки также предоставить не может никто.

8.

Люди-ящеры Аль Убайд

10 самых загадочных артефактов прошлого


Были ли первые люди Земли рептилиями? В начале 1900-х годов эти фигурки ящериц обнаружились в Ираке — район считался местом жительства древних шумеров. Фигурки изображают ящериц в роли богов, а одна из скульптур изображает грудное вскармливание ящерицей человеческого младенца.

9.

Кенсингтонский рунический камень

10 самых загадочных артефактов прошлого


В 1898 году шведский иммигрант обнаружил в Миннесоте древнюю табличку — мужчина просто вырубал деревья у себя на участке. Эксперты датировали артефакт 1362 годом. Считается, что в то время ни одного европейца в Северной Америке еще не было.

10.

Артефакты майя

10 самых загадочных артефактов прошлого


Мексиканское правительство опубликовало, сравнительно недавно, информацию о шокирующей находке в одной из пирамид. Изображения, обнаруженные учеными, показывают летающие тарелки, инопланетян и контакт жрецов с внеземным разумом. Естественно, все это может быть лишь гигантской мистификацией, однако, первоначальная датировка рисунков говорит об обратном.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2488736559262862040/

 А вы знали об  этом?

Согласно древнерусским  законам сын князя не мог претендовать на Киев, если его отец не побывал в свое время великим князем киевским. Например, умер один из братьев, не дождавшись своей очереди, и все - его потомки не могут отныне законно править в Киеве. Разве что узурпировать власть. Но все остальные князья с этим не смирятся. Потому что изгои не имеют права сидеть в Киеве.Безусловно, это суровая система и  крайне питательная для гражданских войн.                                                                                                                                                            

Подробнее об этом  (https://otari.mirtesen.ru/blog/43227315113/ )

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