Современная археология довольно прохладно относится ко многим находкам. Ученое сообщество можно понять: ну как доверять информации об очередном артефакте, который якобы связывает людей с пришельцами? По счастью, существуют специальные технологии, способные отличить подлинник от подделки. Тем не менее ряд сомнительных с точки зрения логики археологических находок с легкостью проходит любые проверки, включая радиоуглеродный анализ — и это ставит ученых в тупик. Перед вами 10 самых загадочных артефактов прошлого, каждый из которых уже успел обрасти целым ворохом домыслов.

1.

Энигмалит Уильямса





Находка археолога-любителя Джона Уильямса до сих пор волнует международное научное сообщество. В 1998 году Уильямс обнаружил странный камень, куда была встроена электрическая розетка, схожая с современными конструкциями. Легче всего было бы признать артефакт ложным — вот только радиоуглеродный анализ показывает, что энигмалиту уже более тысячи лет.

2.

Карта Пири Рейса





Карта Пири Рейса является одной из наиболее значимых мировых картах, когда-либо найденных. Османский адмирал Пири Рейс создал карту в 1513 — и, судя по всему, ее части мог использовать сам Христофор Колумб. Карта была обнаружена в 1929 году и стала международной сенсацией.

3.

Каменная голова Падилья





Эта гигантская каменная голова, которая была найдена доктором Оскаром Падилья в 1950 году, была почти забыта историей. Исследователь считал, что голова принадлежит древней культуре ольмеков, процветавшей в 1400 и 400 г. до н.э. К сожалению, Падилья сумел принести лишь фотографию находки: вернувшись на место с новой экспедицией, археолог обнаружил лишь разрушенные останки артефакта.

4.

Багдадская батарея





Батареи, найденные при раскопках у Багдада, состоят из трех частей — керамического горшка, металлической трубки и металлического же стержня. Ученые полагают, что горшок был заполнен неким аналогом раствора электролита, способным генерировать электричество между металлическими вставками.

5.

Гигантские каменные шары Коста-Рики





В 1930-х годах рабочие United Fruit Company обнаружили сотни каменных сфер на одной из новых банановых плантаций в Коста-Рике. Размеры шаров варьировались от огромных до крошечных, и в конечном итоге были признаны каменными скульптурами из погибшей культуры Diquis.

6.

Самолет инков





Цивилизацию инков часто связывают с некими инопланетными культурами — дескать, сами индейцы никогда не смогли бы добиться такого уровня развития. Некоторое подтверждение этой сомнительной теории можно, при желании, найти в обнаруженных артефактах. К примеру, вот эти самолеты. В 1997 году пара немецких дизайнеров создали модели аналогичных самолетов — и они полетели.

7.

Фестский диск





Фестский диск был обнаружен в 1908 году итальянским археологом Пернье. Ученый нашел глиняный диск на Крите и датировал его 1700 г. до н.э. Фестский диск заполнен странными символами, которые складываются в 61 слово. Вообще говоря, большая часть научного сообщества не признает находку Пернье реальной, но доказательств подделки также предоставить не может никто.

8.

Люди-ящеры Аль Убайд





Были ли первые люди Земли рептилиями? В начале 1900-х годов эти фигурки ящериц обнаружились в Ираке — район считался местом жительства древних шумеров. Фигурки изображают ящериц в роли богов, а одна из скульптур изображает грудное вскармливание ящерицей человеческого младенца.

9.

Кенсингтонский рунический камень





В 1898 году шведский иммигрант обнаружил в Миннесоте древнюю табличку — мужчина просто вырубал деревья у себя на участке. Эксперты датировали артефакт 1362 годом. Считается, что в то время ни одного европейца в Северной Америке еще не было.

10.

Артефакты майя





Мексиканское правительство опубликовало, сравнительно недавно, информацию о шокирующей находке в одной из пирамид. Изображения, обнаруженные учеными, показывают летающие тарелки, инопланетян и контакт жрецов с внеземным разумом. Естественно, все это может быть лишь гигантской мистификацией, однако, первоначальная датировка рисунков говорит об обратном.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2488736559262862040/

А вы знали об этом?

Согласно древнерусским законам сын князя не мог претендовать на Киев, если его отец не побывал в свое время великим князем киевским. Например, умер один из братьев, не дождавшись своей очереди, и все - его потомки не могут отныне законно править в Киеве. Разве что узурпировать власть. Но все остальные князья с этим не смирятся. Потому что изгои не имеют права сидеть в Киеве.Безусловно, это суровая система и крайне питательная для гражданских войн.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43227315113/ )

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