Мемуары генерала Алексея Брусилова запрещали к печати в СССР

Ордена Святого Станислава 3-й и 2-й степеней и Святой Анны 3-й степени Алексей Брусилов получил при взятии крепостей в Турции и, карьера молодого военачальника быстро прошла в рост. Кстати, о нем вспоминал Карл Маннергейм, как о внимательном, строгом, требовательном к подчиненным руководителем и давал им очень хорошие знания.

Во время Первой Мировой войны командовал сначала восьмой и третьей армиями, а потом был отправлен на должность главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Блестяще провел практически все операции и вошел в историю как гениальный военачальник.

Кстати, смещение последнего русского царя Николая II было горячо поддержано Алексеем Брусиловым, который в последующем встали в Красную Армию и с мая 1920 года возглавил Особое совещание, которое вырабатываемо рекомендации по укреплению этой самой армии.

В 1926 году он заболел воспалением легких и, уже после смерти вышли его мемуары под названием «Мои воспоминания», первую часть которой он написал еще за четыре года до этого, а вторую записывали по воспоминаниям его супруги, так как она была так и не закончена.

Первый том в СССР подвергся цензуре в 1929 году и не был запрещен полностью, а второй не издавали как в СССР, так и на территории России вплоть до 1921 года.

Его воспоминания запрещались к публикациям, так как у него было резко-отрицательное отношение к установившемуся в России после революции режиму.

Кроме того, Брусилов утверждал, что войска, выходившие на фронт Первой Мировой войны не имели никакого понятия об интернационале и коммунизме вопреки заявлению большевиков.

Отношение к первому тому его воспоминания были пересмотрены в 1960х годах Главным архивным управлением при Совете Министров СССР, а также была проведена дополнительная экспертиза рукописи второго топа, на основе которой был сделал вывод, что Алексей Брусилов пытался книгой оправдать себя перед белоэмигрантами.