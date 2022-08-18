Мемуары генерала Алексея Брусилова запрещали к печати в СССР

Ордена Святого Станислава 3-й и 2-й степеней и Святой Анны 3-й степени Алексей Брусилов получил при взятии крепостей в Турции и, карьера молодого военачальника быстро прошла в рост. Кстати, о нем вспоминал Карл Маннергейм, как о внимательном, строгом, требовательном к подчиненным руководителем и давал им очень хорошие знания.
Во время Первой Мировой войны командовал сначала восьмой и третьей армиями, а потом был отправлен на должность главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Блестяще провел практически все операции и вошел в историю как гениальный военачальник.
Кстати, смещение последнего русского царя Николая II было горячо поддержано Алексеем Брусиловым, который в последующем встали в Красную Армию и с мая 1920 года возглавил Особое совещание, которое вырабатываемо рекомендации по укреплению этой самой армии.
В 1926 году он заболел воспалением легких и, уже после смерти вышли его мемуары под названием «Мои воспоминания», первую часть которой он написал еще за четыре года до этого, а вторую записывали по воспоминаниям его супруги, так как она была так и не закончена.
Первый том в СССР подвергся цензуре в 1929 году и не был запрещен полностью, а второй не издавали как в СССР, так и на территории России вплоть до 1921 года.Его воспоминания запрещались к публикациям, так как у него было резко-отрицательное отношение к установившемуся в России после революции режиму.
Кроме того, Брусилов утверждал, что войска, выходившие на фронт Первой Мировой войны не имели никакого понятия об интернационале и коммунизме вопреки заявлению большевиков.
Отношение к первому тому его воспоминания были пересмотрены в 1960х годах Главным архивным управлением при Совете Министров СССР, а также была проведена дополнительная экспертиза рукописи второго топа, на основе которой был сделал вывод, что Алексей Брусилов пытался книгой оправдать себя перед белоэмигрантами.
А вы знали об этом?
Именуемый в народе автомат Калашникова, самое грозное оружие советских времен. Все пограничники того времени были снабжены этим видом оружия. Однако любопытно, что они никогда не заряжали полный магазин? Все достаточно просто, при полностью заряженном магазине в автомате Калашникова садится пружина.Она постепенно становится менее упругой. Если ходить с полностью заряженным магазином постоянно, то пружина потеряет свою упругость и мощность. А если магазин заряжен не полностью, то пружина находится в расслабленном состоянии и не будет садиться. Поэтому и заряжают магазин только на 25 патронов, в отличие от положенных 30.
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