Ещё 12 ликов Вселенной

Наша Вселенная — это не просто чёрное полотно с рассыпанными по нему светящимися точками-звёздами. Она удивительно многолика и красива! Не верите? Ловите доказательства!

Марсианский кратер, напоминающий процесс деления клетки

Очередное формирование, найденное на Марсе. Данный кратер выглядит не просто как клетка, образовавшаяся в процессе митоза: внимательно присмотревшись, можно заметить нечто напоминающее центромеру и веретенообразные волокна клетки.

Комета Хартли-2 (или собачья кость)



Вероятно, этот небесный объект стал бы любимой игрушкой моего пса, так как по форме действительно напоминает собачью кость (довольно-таки массивную, между прочим). Комета, названная Центром малых планет, была обнаружена Малкольмом Хартли в 1986 году и имеет диаметр около 1,2 – 1,6 км.

Туманность Голова Ведьмы



Туманность Голова Ведьмы (или IC 2118) считается остатком сверхновой звезды или газовым облаком, освещенным сверхгигантской звездой Ригель в созвездии Ориона. Расположена на расстоянии около 900 световых лет от Земли.

Лицо на Марсе



Вы только посмотрите! Марсианин! А, нет. Это изображение, напоминающее гуманоида, является всего лишь очередной оптической иллюзией, созданной тенями скалистых образований.

Светофор на Марсе

Хотя, что не удивительно, некоторые убеждены, что это фактическое доказательство существования инопланетной жизни. А что думаете вы?



Если предыдущего изображения было недостаточно, чтобы немного «поехать крышей», то вот одна из аномалий, обнаруженных на Красной планете. НАСА еще не прокомментировало эту находку, но большинство явно считает, что этот предмет напоминает светофор.

Пришелец на Луне



Не знаю, как вам, но мне это напоминает высокую скульптуру гуманоида или, что еще хуже, двигающееся человекоподобное существо, имеющее даже собственную тень! Конечно, можно списать на игру света или сбои камеры, но что, если…

SN 1987A (или Сверхновая Звезда Песочные Часы)



После взрыва звезды, известной как сверхновая SN 1987A, образовался образ песочных часов из выброшенной за пределы Туманности Тарантул. Взрыв произошел на расстоянии 168 000 световых лет от Земли. Это достаточно близко, чтобы увидеть его невооруженным глазом.

Рука Бога



То, что некоторые называют «Рукой Бога», является остатками звезды, взорвавшейся на расстоянии 17 000 световых лет от Земли.

Туманность Орёл



Также известна как звезда Королевы Туманности, является рассеянным скоплением звезд, по форме напоминающим орла. Туманность была обнаружена в 1745-1746 годах швейцарским астрономом Жан Филиппом де Шезо и содержит множество звездообразующих газовых и пылевых областей, включая знаменитые «Столпы созидания».

Туманность Мандрил



Официальное название NGC 2467, именующееся как «Туманность Мандрил», является областью активного скопления звезд и находится в созвездии Корма.

Галактика Лицо Бога



Лицо Бога или «NGC 1316» – это гигантская эллиптическая галактика, сформировавшаяся миллиарды лет назад в результате слияния двух спиральных галактик.

Звезда Firefox



Официальное название – V838 Единорога. Эта необычная переменная красная звезда была найдена в созвездии Единорога и находится она на расстоянии 20 000 световых лет от Солнца. Звезда пережила серьезный взрыв в начале 2002 года. И, хотя причина взрыва до конца неизвестна, считается, что она имеет поразительное сходство с известным интернет-браузером.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2272465575259670929/

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