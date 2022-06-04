Духи, которые нам помогают

Нечистую силу» принято считать порождением зла, но для некоторых случаев это не совсем справедливо. Бывает, что ведьма не наведет порчу, а сварит целебное зелье, призрак принесет утешение, а домовой спасет от пожара... Мой друг — привидение!

Наверное, история о дружелюбном привидении Каспере никогда не стала бы такой популярной, если бы не имела ничего общего с действительностью. Время от времени люди действительно сталкиваются с необычным поведением призраков. Семья Адамсов переехала в новый дом в 2002 году. Их младший сын Роберт рос довольно замкнутым ребенком, поэтому родители очень обрадовались, когда узнали, что у их отпрыска появился друг по имени Шон. Немного странным казалось то, что мальчики встречались только на улице — Шон никогда не заходил в дом, но если бы это была единственная странность, то родители легко закрыли бы на это глаза.

Дело в том, что никто, кроме Роберта, Шона не видел, а когда родители решили навести справки, то с недоумением обнаружили, что ни у одной семьи по соседству нет ребенка с таким именем. Родители стали настойчивее просить сына привести друга в гости, но под разными предлогами встречи постоянно срывались. Тогда мать решила проследить за Робертом во время его прогулок и попытаться увидеть загадочного приятеля, но мальчик заметил, что за ним следят, и вернулся домой.

На настойчивые расспросы родителей Роберт ответил, что боится, как бы они не причинили вред его другу, потому что он не совсем обычный мальчик. За это Роберт был посажен под «домашний арест», а вся семья, включая старших детей, занялась разгадкой тайны. И вот кое-что начало проясняться: старшая дочь Адамсов узнала, что пять лет назад неподалеку от их нынешнего дома случилась автокатастрофа, в которой погиб семилетний Шон Фэрри.

Естественно, родители были в шоке, узнав, с кем подружился их сын. Но, видя, как страдает мальчик, им пришлось разрешить ему общаться с привидением Шона в обмен на обещание найти себе друга и среди живых детей. Постепенно имя Шона все реже фигурировало в рассказах Роберта, а спустя два года он и вовсе был забыт. Оно и понятно, Роберту скоро должно было исполниться десять, а Шону предстояло навсегда остаться семилетним мальчиком.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2493006620385610245

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