Готовим энергетику дома к Новому году

1. Встреча Нового года — особое время, когда можно загадывать заветные желания, наслаждаться праздничной атмосферой и начинать жизнь с чистого листа. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют приступить к подготовке дома. Для этого первым делом освобождают жилище от всех вещей, которые захламляют пространство.

2. После того, как все ненужное покинуло пределы дома, приступают к уборке. Важно снять всю паутину и убрать пыль из каждого угла, чтобы нигде не было скопления негативной энергетики. В обязательном порядке промывают полы, двери и окна, чтобы встретить Новый год в чистом и уютном доме.

3. Энергетика дома зависит от многих факторов, и важной составляющей будет чистота вещей. Для этого стирают все покрывала и шторы, а также уделяют внимание обуви. Она должна быть чистой. Нельзя забывать и о постельном белье: лучше всего отдыхать после праздника на чистой постели. Можно приобрести новый комплект, который радует глаз и вызывает приятные эмоции.

4. Когда уборка завершена, важно проветрить все помещения, чтобы обновить энергетику пространства. Впустив свежий воздух, читают заговор: «Ветер свеж, невзгоды прогоняет, энергетику дома обновляет».