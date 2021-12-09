Готовим энергетику дома к Новому году

Каждый дом обладает своей неповторимой энергетикой, и если она положительная, то домочадцы процветают. Подготовьте свое жилище к новогодним праздникам, чтобы привлечь внимание нового покровителя года, а также избавиться от застоя энергии и очистить дом от негативных программ, накопившихся за год.
1. Встреча Нового года — особое время, когда можно загадывать заветные желания, наслаждаться праздничной атмосферой и начинать жизнь с чистого листа. Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют приступить к подготовке дома. Для этого первым делом освобождают жилище от всех вещей, которые захламляют пространство.
2. После того, как все ненужное покинуло пределы дома, приступают к уборке. Важно снять всю паутину и убрать пыль из каждого угла, чтобы нигде не было скопления негативной энергетики. В обязательном порядке промывают полы, двери и окна, чтобы встретить Новый год в чистом и уютном доме.
3. Энергетика дома зависит от многих факторов, и важной составляющей будет чистота вещей. Для этого стирают все покрывала и шторы, а также уделяют внимание обуви. Она должна быть чистой. Нельзя забывать и о постельном белье: лучше всего отдыхать после праздника на чистой постели. Можно приобрести новый комплект, который радует глаз и вызывает приятные эмоции.
4. Когда уборка завершена, важно проветрить все помещения, чтобы обновить энергетику пространства. Впустив свежий воздух, читают заговор: «Ветер свеж, невзгоды прогоняет, энергетику дома обновляет».
5. Поддержать в доме положительную энергетику помогут обереги и талисманы, сделать которые можно своими руками. Это могут быть обережные куклы, благодаря которым наши предки защищались от невзгод. Сшить такой оберег не составит труда, и он обязательно поможет всем членам семьи.
6. Итак, порядок наведен, и можно приступать к украшению дома. В 2022 году привлечь внимание Тигра сможет каждый, если узнает о том, какие расцветки принесут удачу. Украсив интерьер в любимых цветах покровителя года, удастся заручиться его поддержкой, а также наполнить дом позитивной энергетикой.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2364667874439859084/
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