Зачем деды на рыбалке брали с собой в лодку живую свинью

Поехал на рыбалку дед, а в лодку кроме снастей еще и свинью закинул. Она визжит, но из лодки не убегает. А зачем она там нужна, спросите вы? А как выясняется нужна. Очень нужна. Я думаю, дорогие мои друзья, вам тоже будет интересно узнать, зачем рыбаки в старину брали с собой свинью в лодку. Что она там делала. Усаживайтесь поудобнее, сейчас разберемся.

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Фото с kakprosto.ru

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Свинья в лодке

Итак, для чего наши деды свинью таскали по рекам. Я расскажу вам, как я однажды чуть от сома не помер, а дальше вы и сами поймете зачем свинья в лодке.

Лет 20 назад я выплыл на русло Волги в 3 часа утра, чтобы встать на леща. Лодка у меня тогда была резиновая, махонькая, а глубина подо мной метров 20.

Всё это сопровождалось густым туманом. Ни о каких-либо навигаторах мы и не знали тогда.

Дно мерили якорем, а возвращались домой не по компасу, а по своим глазам. Справедливости ради, надо отметить, что на такой резинке я далее 3 км от берега не заплывал.

Как-то утром в сплошном тумане, рядом с моей резиновой лодкой выплыл огромный сом и "сыграл". То есть, хлопнул по воде хвостом. Было очень жутко. Я на секунду представил, что бы было, если бы он перевернул лодку.

Туман, течение, а жилет тогда мы с собой не возили. И я поплыл обратно, чтобы на берегу переждать пару часов, пока туман пройдет. И тут понял, что не знаю где берег. Эх, была бы у меня свинья.

Свинья как компас

Хоть это и покажется смешным, но свинья отлично ориентируется в незнакомой ей местности и хорошо плавает. Прям как акула, но только свинья.

Фото с сайта travelworld.biz

Рыбаки брали с собой хрюньдю и, если было туманно, то кидали её за борт. Она к дому, рыбаки за ней. Это типа навигатор был у наших предков. Так что, если собрались рыбачить в туман, то берите в ПВХшку свинину. Я вот всегда беру, не соврать.

Правда она у меня в нарезанном виде на хлебушке. Пробовал такую за борт кидать. Домой не плывет, зараза. Зато леща на такое поймать можно.

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