Мужчины в поисках нежности

Похоже, современные мужчины придают любви и нежности не меньше значения, чем самому сексу. Это одно из открытий, сделанных благодаря беспрецедентному опросу «Мужчины, секс и любовь». Его результаты меняют привычное нам представление об отношении мужчин к наслаждению.

«С женой мы вместе уже пятнадцать лет и занимаемся любовью примерно раз в неделю. Я бы покривил душой, сказав, что не скучаю по той сумасшедшей страсти, которой мы горели вначале. Но все равно близость каждый раз приносит нам большую радость. А кроме острых наслаждений есть еще много приятного: мы ласкаем друг друга, засыпаем рядом, ощущая тепло, погружаясь в ритм дыхания другого…»

Может быть, 38-летний Андрей — исключение? Потребность в нежности и спокойной совместной жизни обычно считают чисто женской. Неужели и мужчины хотят того же? Именно так! — утверждает сексолог и антрополог Филипп Брено, основываясь на результатах проведенного им опроса.

Из ответов мужчин складывается портрет любовника, который, безусловно, стал более требователен в сексе и имеет множество фантазий, но при этом стремится понять свою подругу и дорожит стабильностью. В мире сексуальных отношений происходят серьезные перемены.

Они не удовлетворены… но влюблены

Только 33% мужчин полностью удовлетворены своей сексуальной жизнью.

«Недовольство вызывает прежде всего частота контактов, которую находят недостаточной 63% опрошенных, — комментирует Филипп Брено. — И тем не менее 92% говорят о том, что любят свою партнершу».

Именно это он считает доказательством того, что все изменилось. «Большинство мужчин с удовольствием занимались бы любовью каждый день, но они подстраиваются к ритму жизни своей подруги и уважают ее желания. Они готовы скорее смириться со своей неудовлетворенностью, чем поставить под угрозу отношения».

Некоторая неудовлетворенность скорее полезна для отношений: она помогает сохранить сексуальный аппетит

Впрочем, высказывания о недостатке секса не всегда следует понимать буквально.

«Они могут быть вызваны желанием соответствовать образу «настоящего мужчины», который создают кино, телевидение и реклама, — считает сексолог Ирина Панюкова. — Этот воображаемый герой постоянно готов к любовным приключениям. В реальной жизни так бывает редко. Но влечение считается необходимым признаком мужественности, поэтому мужчины и спешат заявить о нем».

К тому же некоторая неудовлетворенность скорее полезна для отношений: она помогает сохранить сексуальный аппетит, не давая развиться пресыщенности.

Медленная эволюция

Так что же, пришло время сдать в архив образ Homo sapiens, управляемого сексуальными импульсами, чтобы освободить место для нового человека?

Осторожно: эволюция происходит медленно «…и неравномерно, — добавляет Ирина Панюкова. — К новым условиям кто-то приспосабливается, вырабатывая новое сексуальное поведение, а кто-то повышает интенсивность прежнего: одни мужчины учатся строить равноправные отношения с женщинами, другие увеличивают количество непродолжительных, лишенных эмоциональности связей».

Культура и воспитание во все времена поддерживали в мужчинах убеждение, что им принадлежит главенствующая роль в сексе. У Фрейда либидо — чисто мужское понятие.

Оказавшись в непривычной роли объекта желания, мужчины чувствуют растерянность и не знают, как себя вести

«В начале XX века самые авторитетные медики утверждали, что развитый сексуальный инстинкт у женщин ненормален и неестествен, — рассказывает юнгианский аналитик Лев Хегай. — Считалось, что женщина предназначена для того, чтобы рожать и воспитывать детей, а не получать удовольствие. Социальные нормы в то время были важнее индивидуальных желаний. Мужчины также искали удовольствий в кратких связях, а отношения в семье строили на чувстве долга».

Но сейчас все больше мужчин признают, что нуждаются в любви и нежности.

Происходят и встречные процессы: женщины начали открыто выражать свое желание. И порой перемены в женском поведении ставят мужчин в тупик. Оказавшись в непривычной роли объекта желания, мужчины чувствуют растерянность и не знают, как себя вести.

Они боятся не обеспечить партнерше оргазм

32-летний Сергей живет в паре уже три года и говорит без обиняков: «Если моя подруга не испытывает наслаждения, мне кажется, что я потерпел фиаско, не дал ей то, чего она хотела». Около 40% европейских мужчин также считают оргазм своей жены условием «успешных сексуальных отношений».

Но далеко не всегда так проявляется забота о любимой. Часто за этим скрывается желание мужчины утвердиться в своей власти, убедившись, что удовольствие женщины всецело зависит от него. Когда мужчина стремится непременно довести свою партнершу до оргазма, она может воспринимать это как давление или принуждение. И в конце концов станет притворяться, чтобы его не расстраивать.

«Я могу получать удовольствие от всех этапов близости, — говорит 32-летняя Марина. — Но если я не испытала оргазма, я чувствую немой упрек мужа, словно он обижен этим».

«Чрезмерная сосредоточенность на «результате» не позволяет женщине расслабиться, — подчеркивает Ирина Панюкова. — Она напряженно переживает, все ли идет как надо, и это мешает ей достичь вершин удовольствия. Но и постоянное притворство не на пользу отношениям: мужчина думает, что делает все правильно, а у его партнерши накапливается досада».

Они превозносят вагину

Таким образом, мужчине и женщине еще предстоит наладить диалог, прежде чем они окажутся равноправными партнерами в вопросах сексуального блаженства.

Но мужчины уже учатся выражать свои чувства, в том числе и те, которые прежде считались им не свойственными.

Сегодня мужчины без стеснения проявляют свой интерес к интимным органам своей партнерши, и эта свобода — совершенно новое явление

«Нежность и заботливость никогда не были чужды мужчинам, — уверен Лев Хегай, — но во времена Фрейда и большую часть XX века об этом нельзя было говорить, так как эти качества расценивались как женственные. А наличие их у сильного пола интерпретировалось как гомосексуальность, которая, в свою очередь, осуждалась и преследовалась. Сегодня, когда официальная гомофобия осталась в прошлом, гетеросексуальные мужчины также получили большую свободу в выражении чувств».

Это проявляется и в том, как восторженно они говорят о женских гениталиях.

Отвечая на вопрос «Каким вам представляется половой орган вашей партнерши?», 88% мужчин сказали: «прекрасным» (при том, что свой собственный сочли прекрасным лишь 71% из них). 87% считают, что он «приятен на вкус». Некоторые сравнивают его с «волшебным цветком» и называют «достойным преклонения». Другие описывают его «лимонный вкус», «упоительный запах», и большинство прямо признается, что им нравится куннилингус.

«Сегодня мужчины без стеснения проявляют свой интерес к интимным органам своей партнерши, и эта свобода — совершенно новое явление», — комментирует Филипп Брено.

Его исследование свидетельствует о глубокой эволюции нравов и сексуальных практик за последние три десятилетия — в частности, о том, что запрет на оральный секс остался в далеком прошлом.

Они ценят предварительные ласки

Роли мужчин и женщин в экономике и социальной жизни заметно изменились. Но эти перемены не отменяют фундаментального физиологического различия между нами. И это различие — источник притяжения, взаимного любопытства, и удивления, и смущения.

«Независимо от нашего опыта человек другого пола для нас всегда терра инкогнита, и каждый раз мы заново пытаемся освоиться в этом таинственном краю, — считает Ирина Панюкова. — Узнать и привыкнуть друг к другу, преодолеть собственное смущение или страх помогает прелюдия».

Исследование Филиппа Брено показывает, что для большинства мужчин период нежных ласк — важная часть полового акта.

Это так и для 40-летнего Андрея, который не жалеет времени на продолжительные объятия и поглаживания, лаская жену повсюду, впитывая ее запахи, наслаждаясь тем, как она отвечает на его прикосновения, «перед тем как перейти к самому главному».

«Я это делаю не только ради нее, — признается он. — Мне и самому приятно, процесс становится дольше, завершение отодвигается, а возбуждение достигает высшей точки». Андрей любит эти проявления чувственности, и тут он, возможно, отличается от остальных.

Увеличение прелюдии — это интуитивно найденный выход для поддержания здоровой сексуальности

Опрос показал, что, хотя среди мужчин лишь незначительная часть не видит смысла в прелюдии, многие из них (62%, а среди них 68% — старше 50 лет) считают ее «достаточно долгой». При этом 56% (66% в группе «50+») признаются, что делают это, только чтобы доставить удовольствие жене.

Молодые уделяют больше внимания приготовлениям к любви.

«С точки зрения физиологии, должно было бы быть наоборот, потому что именно в старшем возрасте, чтобы достичь возбуждения, требуется больше визуальных и тактильных стимулов, — отмечает Ирина Панюкова. — Так что причина разного отношения к прелюдии не в возрасте как таковом, а в принадлежности к разным поколениям: старшее ориентировано на более патриархальные представления и отвергает «лишние нежности».

Что касается молодых мужчин, то нельзя забывать о том, что жители мегаполиса живут в постоянном стрессе, который сопровождается затратами энергии. А неспешные, нежные взаимные ласки в течение 15–20 минут позволяют эту энергию восстановить. Увеличение прелюдии — это интуитивно найденный выход для поддержания здоровой сексуальности».

Они чувствуют себя гостями, а не завоевателями

Заботясь об удовольствии женщины, мужчины, однако, не теряют из виду свою основную цель: проникновение. Именно к этому стремится большинство из них. Но и здесь ответы удивили исследователей: при описании ощущений в этот момент очень немногие пользуются лексикой, связанной с завоеванием и владычеством.

Потребность соответствовать придуманным стандартам и доказывать свою мужественность маскирует неуверенность в себе

Чаще говорят о «нежном обволакивании», об ощущении «тепла, влажности, ласки», о «безграничной, всеохватывающей», почти материнской любви. Многие не «берут» свою женщину, а чувствуют, что это она их «принимает», ощущают себя «гостями» и даже пользуются метафорами любовного единения, слияния и полноты.

Конечно, до сих пор существуют и закоренелые «мачо». Но сегодня, как представляется, зарождается новый тип мужчины: он принимает свою женственную часть и признает, что нуждается в нежности и любви так же, как и большинство женщин.

«Потребность соответствовать придуманным стандартам и доказывать свою мужественность маскирует мужскую неуверенность в себе, — считает Лев Хегай. — В какой-то степени она свойственна практически всем: каждый мужчина проецирует на женщин образ матери, у каждого в душе живет маленький мальчик, который и боится порицания, и жаждет женского одобрения и похвалы.

Это подталкивает мужчин в стремлении научиться дарить наслаждение и, становясь все более изощренными в технике секса, в то же время видеть в женщине не только сексуальный объект, но и личность. Чувственность становится одним из аспектов разносторонних отношений».

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