Изобретения викторианской эпохи, которые до сих пор вызывают повышенный интерес

Викторианская эпоха, начавшаяся в 1837 году с приходим на трон королевы Виктории, продолжалась до 1901 года.

И именно в ту эпоху было сделано немало достаточно странных изобретений, которые вызывают интерес и сегодня.

Смотрим.

1. Безопасные гробы

Пробуждение в гробу.

Во время Викторианской эпохи нередкими бывали случаи, когда люди впадали в глубокую кому, а их хоронили, считая мертвыми. Те, кому повезло больше, просыпались во время своих похорон, а вот неудачники могли очнуться уже в могиле под землей. Волна паники по поводу подобных случаев привела к появлению «предварительных моргов», в которых трупы отлеживались до тех пор, пока не начинали гнить.

Это не помогло, поскольку в моргах начало скапливаться слишком много трупов. В итоге появились «безопасные гробы» которые выглядели как обычные, за исключением того, что в них были предусмотрены инструменты и аппараты, которые внезапно очнувшийся человек мог использовать, чтобы выбраться из могилы или чтобы проинформировать смотрителя кладбища о том, что под землей очнулся живой человек.

2. Естественный гидромассаж

Супергидромассаж.

Многие викторианцы верили в то, что с помощью воды можно вылечить травмы и болезни, а также улучшить свое общее самочувствие.

Это часто заставляло их ездить к ручьям и рекам, где они принимали специальные ванны. Эти реки и ручьи зачастую находились часто далеко, поэтому людям приходилось уезжать на целые недели, если не на месяцы.

Чтобы упростить водные процедуры, были придуманы специальные качающиеся ванны, у которых было изогнутое дно и высокие бортики. Это было сделано специально, чтобы человек мог раскачивать ванну для имитации движения водных потоков в реке.

3. Чашки и ложки, предохраняющие усы от смачивания

Причудливые чашки.

Ухоженные усы являлись гордостью любого идеального джентльмена викторианской эпохи. Мужчины этой эпохи относились к усам с особым трепетом, поэтому приходили в ужас при попадании их в чай или суп. Это привело к изобретению причудливых чашек, со специальным местом, на которое нужно было класть усы при питье. Впервые такой «девайс» сделал человек по имени Адамс Харви. Вскоре появились ложки с защитой для усов. Эти хитроумные приспособления исчезли вскоре после Первой мировой войны, когда усы вышли из моды.

4. Моторизованный военный разведчик

Четырехколесный велосипед с мотором и пулеметом.

Первое в мире вооруженное транспортное средство было изобретено британским изобретателем Фредериком Ричардом Симмсом в 1888 - 1889 годах. Это был четырехколесный велосипед с мотором и… пулеметом калибра 0,303, установленным перед велосипедистом.

Броня у этого необычного агрегата была представлена разве что щитком пулемета, а с боков и сзади наездник был полностью открыт для вражеского обстрела. Хотя Motor Scout никогда не был использован в военных целях, он доказал, что четырехколесное транспортное средство также может быть использовано в качестве мобильного оружия.

5. Вращающиеся расчески / массажные щетки

Механическая расческа для массажа головы.

Вращающиеся расчески были изобретены исключительно по причине странного убеждения, что, использование машин является признаком прогресса. Эти расчески были прикреплены к системе колес и шкивов, а питались они от водяных турбин, паровых двигателей или газовых двигателей, хотя первоначальные версии приводились в движение людьми. Механическая расческа в основном использовалась для массажа головы, хотя в патенте на нее утверждалось, что щетку также можно было использовать для чистки тела во время купания.

6. Атмосферные и пневматические железные дороги

Пневматическая железная дорога.

Современные поезда работают на электроэнергии и дизельном топливе. В прошлом же они работали на паре и угле. В викторианской Англии были даже поезда, которые передвигались благодаря воздуху (т.е. атмосферные), использующиеся на открытом воздухе, и пневматические поезда, которые передвигались под землей. Первый в мире атмосферный вокзал был открыт в Ирландии в 1844 году и вскоре за ним появился еще один в Англии. Передвижение происходило благодаря нескольким «насосным станциям», размещенным в 3 км друг от друга, через которые накачивался воздух.

Эта железнодорожная система была позже закрыта из-за высокой стоимости обслуживания и потому, что крысы часто съедали кожаные чехлы, используемые для герметизации воздуховодов. Пневматические поезда были изобретены в Англии после того, как Лондонской Почте понадобились быстрые транспортные средства. Пневматические железные дороги также имели очень высокую стоимость обслуживания, и, что еще хуже, они могли работать только в течение короткого периода времени (максимум девяти минут).

7. Кривошип

Тюрьмы Викторианской эпохи были очень изобретательны по отношению к своим заключенным в плане их наказания. Одним из таких устройств для издевательства был «кривошип» - странная штуковина, сделанная из поворотного колеса с грузом и и ручки, подключенной к нему. Заключенный был обязан поворачивать ручку кривошипа, а, следовательно, и колесо с тяжелым грузом, чтобы получить еду и воду. Некоторые осужденные были вынуждены крутить рукоятку по целых 14000 раз за день.

8. Ремни от холеры

Холерный ремень.

Болезнь эпидемий, особенно брюшного тифа и холеры, была очень распространенной в викторианскую эпоху, когда личная гигиена находилась на ужасном уровне. Сточные воды сбрасывались в реки (те же самые, откуда люди брали воду для питья и приготовления пищи), а также люди испражнялись в обычные открытые ямы, которые чистились всего два раза в год.

Сегодня известно, что холера вызывалась зараженной пищей, но викторианцы этого не знали. Многие из них полагали, что болезнь вызывается плохим запахом. При этом они не знали, как нужно лечить холеру и придумали странную штуковину под названием «холерный ремень», который, по их мнению, нужно было одевать для защиты от заражения.

9. Электрофон

Electrophone.

Electrophone был медиа-сервисом в Лондоне, который позволял людям слушать новости, театральные представления и даже церковные службы прямо на своем домашнем телефоне. Для подключения абоненту нужно было позвонить своему оператору и попросить, чтобы его связали с Electrophone. Абонент также мог запросить у операторов центра Electrophone конкретную музыку. Подписка на эту услугу стоила £ 5 в год. Electrophone закрылся в 1925 году, когда появилось бесплатное радио.

10. Ошейник для пениса

Половой акт считался безнравственным.

Половой акт считался безнравственным в викторианскую эпоху даже среди женатых пар. Единственный раз, когда люди могли свободно предаться утехам, это тогда, когда они собирались завести детей, что само по себе считалось неизбежным грехом. Самоудовлетворение также было грехом. Чтобы у мужчин не возникало возбуждение, им на пенисы часто одевали специальные «ошейники» с шипами, обращенными внутрь. При возбуждении эти шипы впивались в плоть.

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