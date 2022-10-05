Точка невозврата: 5 признаков того, что вы находитесь на грани развода

Не всем историям любви суждено иметь счастливый конец — рассказываем о главных сигналах, указывающих на скорый развод.

Важно понимать, что брак не может завершиться неожиданно — это всегда долгий процесс, сопровождающийся рядом ярких маркеров, которые, впрочем, не всегда бывают очевидны для пары.

Вместе с психологом изучаем главные признаки того, что вы находитесь на грани развода.

Проблемы с сексом или его полное отсутствие

Потеря телесного контакта опасна не только на физическом уровне — это неминуемо ведет к утрате психологической, душевной близости, что, в свою очередь, становится причиной конфликтов, измен и расставания.

При этом если интимной близости не хочет только один из партнеров, это не всегда приводит к измене и разрыву — чаще всего, если проблема не решается, второй ищет и находит занятия, которые заполняют образовавшуюся пустоту. Со временем новые увлечения встраиваются в его жизнь, что безвозвратно меняет его приоритеты — в такой ситуации партнеры могут продолжать жить под одной крышей, но не иметь практически ничего общего.

Минимум общения

Своими чувствами, мыслями, эмоциями и переживаниями мы делимся с партнером при помощи слов, общения, диалога — так мы не только имеем возможность излить душу, но и получаем обратную связь.

Если общение свелось к минимуму, ограничивается дежурными фразами или сводится к обсуждению бытовых вопросов, это явный признак того, что в отношениях пары произошли негативные изменения — партнеры стали жить разными жизнями, что абсолютно несовместимо с понятием счастливого и крепкого брака.

Постоянные скандалы и разногласия

Когда в семье царит любовь и гармония, то даже самые нелепые вещи, которые делает или говорит партнер, кажутся нам милыми и забавными. Мы не обращаем никакого внимания на недостатки избранника, считая их незначительными.

Однако то, что мы не замечаем в близком и дорогом нам человеке, может здорово злить и даже становиться причиной серьезных конфликтов при общении с человеком нам безразличным или неприятным. Мелочи становятся настолько очевидными, что за ними не видно ничего положительного, доброго. В итоге мы или вступаем в активную фазу борьбы, или игнорируем конфликт, замалчивая свои чувства и эмоции, что всегда приводит к фатальным последствиям как для отношений, так и для нашей психики.

Чувство одиночества

Если все в жизни идет как раньше, но внутри внезапно появилась какая-то большая необъяснимая пустота и чувство глобального одиночества, это явный признак того, что в отношениях наблюдаются серьезные проблемы.

Чувство одиночества в браке — явление достаточно частое. Оно зарождается, когда мы сталкиваемся с непониманием наших чувств и переживаний, когда партнер перестает придавать значение тем вещам, которые важны и ценны для нас. Сначала мы пытаемся объяснить, показать, рассказать и доказать что-либо, но постепенно свыкаемся с тем, что некогда близкий человек теперь живет другими ценностями, другими понятиями. Со временем появляется все меньше желания открываться партнеру, поскольку наступает осознание, что слова и действия не встречают ответного движения — шаг за шагом мы отдаляемся от партнера, понимая, что пути назад уже нет.

Отсутствие счастья

В какой-то момент те вещи, которые радовали и приносили счастье, стали незначительными, а то, что, напротив, раньше казалось мелочью, теперь больно ранит. В результате совместная жизнь становится пустой и неинтересной, а ощущение счастья покидает нас, оставляя вместо себя подавленность и апатию.

Важно отметить, что если вы узнали свои отношения в одном из описанных выше пунктов, не стоит отчаиваться — даже если ваш брак подошел к концу, всегда помните, что закрытие одной двери всегда означает открытие другой. В случае, если вы чувствуете одиночество, раздражительность и тоску, состоя в отношениях, переворачивайте эту страницу своей жизни и начинайте писать следующую. А то, что в ней будет, зависит только от вас.

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А вы знали об этом?

В 2014 году в одном французском музее произошло неприятное недоразумение, которое едва не поставило под угрозу целостность 200-летней реликвии. Уставший охранник решил отдохнуть и сел на первый попавшийся стул — им оказалось походное кресло Наполеона, которое не выдержало нагрузки и дало трещину. К счастью, стул удалось отреставрировать, но мы представляем, какой спектр эмоций испытал бедный охранник, когда рассказывал начальству о том, что произошло!

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