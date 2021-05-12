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Сбылось второе пророчество монаха Авеля

История царствования на Руси не знакома 99% россиян. Корни идут от учебников СССР, постоянно подвергавшихся редактированию. Пожалуй только вклад Петра I знаком большинству россиян. История правления российской династии Романовых не была идеальной, но это история.

Сбылось второе пророчество монаха Авеля

Павел Петрович - сын Петра III и Екатерины Великой мог бы и не стать правителем России. Существовало (а может и нет) тайное завещание императрицы, в котором она власть отдавала сыну Павла - Александру.

Вероятно Александра втайне Екатерина Великая любила больше, ведь он был и умен, талантлив и красив. Но не было одного - у него совершенно не было желания править. И именно поэтому Александр сам отдал отцу Павлу то самое завещание, которое отец немедленно уничтожил. Теперь для Павла не было препятствий, чтобы занять трон правителя России. И никто не мог предположить, что спустя 4 года 4 месяца и 4 дня тот же сын Александр будет стоять над телом убитого при заговоре отца. И Александр займёт трон, но для этого пришлось переступить через убитого им отца.

А первоначально рождение цесаревича Павла Петровича, сына Петра III и Екатерины II, правнука Петра I, широко отмечалось при дворе. Но после этих салютов Павел долго жил в тени своей великой матери.

При дворе его, таинственного и одиноко романтичного, погружённого в свой собственный мир и кажущегося безумным, называли "русский Гамлет". Сразу после рождения от матери, будущей Екатерины Великой, Павла на воспитание забрала Елизавета Петровна. Забрала в обход желания его отца, Петра III, которого она считала сумасшедшим. Навещала мать сына не чаще, чем один раз в неделю, а отец, Пётр III, его совсем не видел. За спиной отца шептались, что настоящий отец Павла - камергер Сергей Васильевич Салтыков, любовник (один из многих) Екатерины. В это время Павел получал изысканное образование, изучал 5 языков, историю, литературу, математику, физику, другие точные науки. Также он получал уроки фехтования, верховой езды, танцев, шахмат. Когда Павел подрос, он настоял на изучении военного дела. Когда ему было 7 лет, бабушка Елизавета умерла, через полгода при невыясненных обстоятельствах умер отец (а может и не хотели ничего выяснять, иначе корни расследования неизвестно к кому бы привели), и императрицей стала мать - Екатерина. Первоначально предполагалось, что после того, как Павел станет совершеннолетним, трон перейдет к нему, но фактически он стал императором только в 42 года.

Сбылось второе пророчество монаха Авеля

Маленький Павел продолжал учиться. Его не интересовали мысли о троне, он был чужим при фривольных нравах дворца, он стеснялся своей развратной матери и боялся её фаворитов. В 19-летнем возрасте мать подыскала ему невесту - 17-ти летнюю принцессу Августу Вильгельмину Луизу, которая в православии приняла имя Наталья Алексеевна. Брак был недолгим - супруга умерла через 4 года при родах с ребёнком. Чтобы сын сильно не сокрушался, мать показала ему письма жены к Андрею Разумовскому, единственному человеку при дворе, с которым у Павла сложились дружеские отношения. Из писем следовало, что Наталья Алексеевна изменяла мужу с его единственным другом, была любовницей Разумовского. В результате удар для Павла оказался ещё сильнее и он никогда больше не доверялся полностью никому. Через полгода Павлу подыскали другую прусскую принцессу - Софию Марию Доротею Августу Луизу Вюртембергскую, с которой он обвенчался и жена в православии стала великой Княгиней Марией Фёдоровной.

За 25 лет супружеской жизни Мария родила 10 детей, из которых два сына - Николай и Александр станут императорами, а пра-правнук Николай станет последним императором России. Ныне здравствующие Романовы также являются потомками Павла и Марии Фёдоровны.

Императрица почти не допускала Павла к государственным делам, и по примеру своей бабушки не позволяла ему самому воспитывать своих детей. Павел находил утешение в подаренном ему Гатчинском дворце с армией из 2000 человек, одетых и муштруемых на прусский манер.

Сбылось второе пророчество монаха Авеля

При дворе посмеивались над Гатчинскими войсками, Екатерина называла их Павло-батюшкиным войском, но вскоре это войско стало наиболее подготовленным в Русской армии.

Екатерина тем временем вкладывала все силы в образование своего внука Александра, сына Павла. Женив его в 16 лет, императрица делилась с вельможами мыслями передачи трона внуку, а не сыну. В то время Павел серьёзно опасался за свою жизнь. Но в 1796 году Екатерина умерла и императором стал Павел. Павел активно взялся за государственное управление. За 4,5 года им было издано 7865 законодательных актов и указов, что было в полтора раза больше, чем за 34-летнее правление Екатерины Великой. По армии было издано 14207 приказов. Рабочий день Павла начинался в 4 утра. До 9 утра он принимал рапорты и проводил аудиенции, затем выезжал верхом вместе с сыном - великим князем Александром, чтобы посетить какое-нибудь госучреждение. После он проводил вахт-парад, затем пешком гулял по улицам и вновь проводил смотр войск. За малейшие нарушения у солдат император наказывал их командиров, а нарушением считались недостаточно белые или глаженые лосины у караульных, плохой строевой шаг, качество и количество пудры в париках или ношение жилетов. Офицеров стали подвергать публичной порке, иногда на глазах у солдат. За первые три дня царствования он уволил 76 генералов, а за время своего последующего правления - ещё 333 генерала и 2261 офицера. Зная самодурство Павла, в часы его прогулок улицы города пустели. Он мог закрыть на гауптвахту и дам, если при встрече с ним они недостаточно быстро выскакивали из кареты или недостаточно низко кланялись.

Сбылось второе пророчество монаха Авеля

Когда Наполеон завоевал Мальту летом 1798 года, Павел предоставил Мальтийскому ордену убежище в России. Наполеон олицетворял для Павла мировое зло и поэтому он вступил в антинаполеоновскую коалицию. Вскоре Павел I отправил против французов армию во главе с Александром Суворовым и во время Швейцарского похода фельдмаршал трижды разбил армию французов.

Странностей в поведении императора становилось всё больше. Он стал ненавидеть всё то, что создала его мать и объявил войну дворянству, вернул им налоги и телесные наказания, ограничил их права. Чиновники не смирялись с этим и массово увольнялись со своих служб. Не доверяя никому, Павел пытался управлять и регулировать все дела, но это плохо получалось. Недовольство Павлом росло, против него начал формироваться заговор в составе губернатора Петербурга графа Петра Палена, вице-канцлера Никиты Панина, фаворита Екатерины Платона Зубова, генерала Фёдора Уварова и других. Всего, по разным источникам, в заговоре участвовали около 300 человек. Великий князь Александр не присоединился к заговорщикам, но мешать им не стал и потребовал лишь, чтобы ни один волос не упал с головы отца. Заговорщики предполагали, что по их требованию Павел I отречётся от престола и будет жить в любимом Михайловском замке. Этот замок Павел лично спроектировал и он был построен за три с половиной года.

Сбылось второе пророчество монаха Авеля

Павел стал мнительным, начал с подозрением приглядываться к жене и сыновьям. По ночам он ходил по замку и бессвязно приставал к часовым. В это время он написал письмо потомкам, которое он никому не показал и спрятал в ларец с приказом вскрыть его через 100 лет. В письме он изложил судьбу династии, которую ему рассказал узник Петропавловской крепости монах Авель.

Монах Авель, в миру Василий Васильев, принял постриг в Валаамском монастыре, где обрёл дар прорицания. Предсказал целый ряд событий, которые произошли при как его жизни и много позже - смерть Екатерины Великой, гибель императора Павла I, нашествие Наполеона и пожар Москвы, восстание декабристов. первую мировую войну и революцию, расстрел царской семьи, гражданскую войну, массовые репрессии и войну с Гитлером. За предсказание смерти Екатерины Авель был посажен ею в крепость и освобождён Павлом. Павел переговорил с монахом наедине. но после беседы вновь заточил Авеля в крепость.

Императору Авель сказал, что царствование его будет коротким, задушат Павла в собственной опочивальне шарфом люди, которые греются на своей императора. И даже указал дату - 11 марта, в день памяти пророка Софрония Иерусалимского. 11 марта 1801 года император поужинал с сыновьями, закрыл опочивальню и окна и услышал в коридоре шаги заговорщиков, которых пропустили в замок гвардейцы. 12 заговорщиков попытались заставить подписать отречение, но Павел отказался. Платон Зубов ударил императора золотой табакеркой, он упал и заговорщики вместе с гвардейскими офицерами стали избивать лежащего Павла. Он был задушен белым офицерским шарфом. Оставшуюся часть ночи врачи пытались скрыть следы избиения и удушения и заявили утром, что император скончался от апоплексического удара и инсульта.

Сбылось второе пророчество монаха Авеля

А Петербург гулял, безумствовал от радости - веселье вызвало смерть государя. Новый 24-летний император Александр I Павлович уже через несколько часов после убийства отца поклялся царствовать с умом и по заветам Екатерины Великой.

Так чем же насолил Павел I, что его убили, фактически привлекши к этому его сына. Реформы Павла, носившие для страны прогрессивный характер, задевали личные и имущественные интересы дворянства, а также некоторых государств, особенно Англии (до этого Россия всегда выступала в войнах на их стороне).

Известно, что Австрия и Англия подставили русскую армию и её спас Александр Суворов переходом через Альпы. Император Павел на это немедленно разорвал дипломатические отношения с Англией и Австрией, выслал из страны их послов.

От реформ Павла пострадали дворянство и Екатерининские ставленники, которые потеряли сладкие денежные места. Обиженной была и армия, которая формировалась на прусский манер, а высшие армейские чины утратили контроль над финансовыми потоками. Ещё в первые дни царствования Павел сменил 35 сенаторов и 500 других чиновников разного уровня. Не простили заговорщики императору и перезахоронение праха его отца, Петра III. Прах Петра III был перенесён в императорскую усыпальницу в Петропавловский собор рядом с Екатериной II. А предполагаемых участников убийства Петра III - фаворитов Екатерины, в т.ч. Алексея Орлова, император унизил, заставив их нести во время перезахоронения регалии отца.

Второе пророчество монаха Авеля сбылось день в день.

Источник : https://enciklopediya-tehniki.ru/sbylos-vtoroe-prorochestvo-...

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