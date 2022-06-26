Почему в Древней Руси меняли имя несколько раз в жизни

Вера наших предков – славян, как правило, сопровождалась бесчисленным множеством обрядов, которые сейчас нам кажутся очень странными. Один из таких обрядов называется «имянаречение».

В наше время имя человеку дают один раз при рождении и, как правило, он живет с этим именем всю жизнь. Хотя некоторые люди могут с течением времени его и поменять. Правда, смена имени в нашем современном обществе не сильно приветствуется.

А вот в Древней Руси такое считалось нормальным. Более того, человеку официально меняли имя спустя несколько лет после рождения. К выбору имени наши предки подходили очень серьёзно и избирательно, ведь оно считалось оберегом человека.

Первый раз человека нарекали при рождении, и делал это отец малыша. Имя, данное при рождении, считалось временным (детским), и все прекрасно понимали, что скоро будет его смена.

Второй раз обряд имянаречения проводился уже жрецами, когда ребенку исполнялось 12 лет.

Во время ритуала старое имя они смывали в священных водах. Считалось, что в такие воды заходили неразумные малыши, а выходили уже безымянные и чистые душой юноши, готовые получить от жреца своё новое имя.

Так же имя в течение жизни меняли не только молодым людям, но и девушкам, выходившим замуж.

Кроме этого, в течение жизни молодые люди могли сменить его еще несколько раз при определенных значимых обстоятельствах.

Юношам меняли имена только в текущей воде, а вот девушкам можно было проводить церемонию и в стоячей.