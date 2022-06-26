Почему в Древней Руси меняли имя несколько раз в жизни

Вера наших предков – славян, как правило, сопровождалась бесчисленным множеством обрядов, которые сейчас нам кажутся очень странными. Один из таких обрядов называется «имянаречение».
В наше время имя человеку дают один раз при рождении и, как правило, он живет с этим именем всю жизнь. Хотя некоторые люди могут с течением времени его и поменять. Правда, смена имени в нашем современном обществе не сильно приветствуется.
А вот в Древней Руси такое считалось нормальным. Более того, человеку официально меняли имя спустя несколько лет после рождения. К выбору имени наши предки подходили очень серьёзно и избирательно, ведь оно считалось оберегом человека.
Первый раз человека нарекали при рождении, и делал это отец малыша. Имя, данное при рождении, считалось временным (детским), и все прекрасно понимали, что скоро будет его смена.
Второй раз обряд имянаречения проводился уже жрецами, когда ребенку исполнялось 12 лет.
Во время ритуала старое имя они смывали в священных водах. Считалось, что в такие воды заходили неразумные малыши, а выходили уже безымянные и чистые душой юноши, готовые получить от жреца своё новое имя.
Так же имя в течение жизни меняли не только молодым людям, но и девушкам, выходившим замуж.Кроме этого, в течение жизни молодые люди могли сменить его еще несколько раз при определенных значимых обстоятельствах.
Юношам меняли имена только в текущей воде, а вот девушкам можно было проводить церемонию и в стоячей.
А вы знали об этом?
Хатакири, беспощадные убийцы древней Японии, которые мастерски владели искусством меча и в идеале знали техники рукопашного боя, таких воинов насчитывалось единицы, но если он встречался на поле боя, то шансы на выживание противников ровнялись нулю.В древние времена об этих самураев ассасинах (убийцах) ходили легенды, для кого-то это были всего лишь страшными сказками на ночь, а кто-то этого остерегался всерьез. Но прямых подтверждений этих полуночных воинов не было, так как выжить, после встреч с ними не удавалось никому.
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