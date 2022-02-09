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Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву

Кто мог, а кому не полагалось носить понёву на Руси, рассказывают исторические документы и современные исследования этнографов. Для женщин-славянок это была привычная одежда. Но не для всех.

Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву

Понева как «социальный паспорт»

В женском традиционном костюме Руси многие века присутствовала юбка-понёва. Ее носили взрослые женщины, хотя понятие «взрослости» могло сильно варьироваться в разных областях страны.

Она могла многое рассказать о своей владелице. Например, как говорят специалисты, красную понёву носили в будни. Черная символизировала траур. Синяя тоже в отдельных местностях была повседневной, а где-то считалась символом скорби по ушедшим из жизни, но по истечении года.

Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву

Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву
Они были разных фасонов, чаще всего, с привязкой к местным особенностям. Были варианты, указывающие на статус женщины. У замужних нередко по низу подола бала шерстяная канва. У незамужних девушек украшением становилась атласная лента. Те жительницы Воронежской губернии, что имели малыша грудного возраста, как оберег носили понёву с рисунком «орлиный глаз».

Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву

Чаще всего они были домоткаными и передавались из поколения в поколение как дорогая вещь. В приданом юной девушки всегда было несколько таких юбок.

Кому понева не была положена

Девочки и подростки, юные девушки эту одежду надевать просто не имели права. Они наряжались в холщовые рубашки, собранные на талии красным поясом. В понёву первый раз облачались в ходе особого обряда, что проводили взрослые члены семьи, когда девушка достигала половой зрелости. В разных регионах этот возраст сильно отличался, колеблясь от 12 до 18 лет.

Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву

Кто еще не мог ее носить? Вековухи – женщины, остававшиеся коротать век незамужними. Их можно было сразу распознать по одежке: рубаха с надетой поверх нее девичьей юбкой либо с особым фартуком-запоном.

Монашки — третья категория лиц женского пола, что не могли носить понёву. Тут все понятно: обет безбрачия плюс отрешение от мирской суеты, вот и одежда из этого суетного мира тоже была не для них.

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