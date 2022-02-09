Каким женщинам на Руси запрещалось надевать юбку понёву

Кто мог, а кому не полагалось носить понёву на Руси, рассказывают исторические документы и современные исследования этнографов. Для женщин-славянок это была привычная одежда. Но не для всех.

Понева как «социальный паспорт»

В женском традиционном костюме Руси многие века присутствовала юбка-понёва. Ее носили взрослые женщины, хотя понятие «взрослости» могло сильно варьироваться в разных областях страны.

Она могла многое рассказать о своей владелице. Например, как говорят специалисты, красную понёву носили в будни. Черная символизировала траур. Синяя тоже в отдельных местностях была повседневной, а где-то считалась символом скорби по ушедшим из жизни, но по истечении года.

Они были разных фасонов, чаще всего, с привязкой к местным особенностям. Были варианты, указывающие на статус женщины. У замужних нередко по низу подола бала шерстяная канва. У незамужних девушек украшением становилась атласная лента. Те жительницы Воронежской губернии, что имели малыша грудного возраста, как оберег носили понёву с рисунком «орлиный глаз».

Чаще всего они были домоткаными и передавались из поколения в поколение как дорогая вещь. В приданом юной девушки всегда было несколько таких юбок.

Кому понева не была положена

Девочки и подростки, юные девушки эту одежду надевать просто не имели права. Они наряжались в холщовые рубашки, собранные на талии красным поясом. В понёву первый раз облачались в ходе особого обряда, что проводили взрослые члены семьи, когда девушка достигала половой зрелости. В разных регионах этот возраст сильно отличался, колеблясь от 12 до 18 лет.

Кто еще не мог ее носить? Вековухи – женщины, остававшиеся коротать век незамужними. Их можно было сразу распознать по одежке: рубаха с надетой поверх нее девичьей юбкой либо с особым фартуком-запоном.

Монашки — третья категория лиц женского пола, что не могли носить понёву. Тут все понятно: обет безбрачия плюс отрешение от мирской суеты, вот и одежда из этого суетного мира тоже была не для них.

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