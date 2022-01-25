Как американский пилот, ветеран Второй Мировой Джозеф МакКонелл сбил в небе Кореи 16 советских МиГов-15

Многие американские пилоты воевавшие в Корее не имели боевого опыта. При этом американская статистика воздушных боев между "сейбрами" F-86 и советскими МиГ-15 говорила о соотношении 1:10 или даже 1:14 в пользу американцев. Советская статистика наоборот, утверждала что на один сбитый советский истребитель приходилось по три самолета американцев разных типов.

Как бы то ни было, но среди американцев были действительно достойные пилоты. Джозеф МакКонелл был пилотом еще во времена Второй Мировой. Правда летал он тогда на бомбардировщике B-24 в качестве штурмана, хоть и хотел стать истребителем. Джозеф совершил множество боевых вылетов в Европе и лишь после войны в 1948 году смог пробиться в истребительную авиацию.

Когда через два года началась война в Корее, то МакКонел сразу подал рапорт. Командование считало его немного староватым для летчика-истребителя на войне, но просьбу удовлетворило. Правда на войну он попал лишь в 1952 году в 39-ю эскадрилью 51-го авиакрыла перехватчиков.

Свой самолет МакКонел назвал "Прекраснейшая Батч" в честь прозвища своей жены Пирл Браун

МакКонел прекрасно знал, что за штурвалом МиГов сидят никакие не корейцы, а русские летчики и всячески искал с ними встречи в бою. Правда в первые месяцы ему никак не удавалось найти себе противника. Он даже несколько раз нарушал приказ и залетал в воздушное пространство Китая надеясь на такую встречу.

Всю оставшуюся часть года он совершал боевые вылеты, но ни разу не встретил МиГов. Как и многие из пилотов реактивных "Сэйбров", его раздражали ограничения, запрещавшие им перелетать за реку Ялу. Но как только он «попал на табло» (имеется ввиду - сбил свой первый самолет) 14 января 1953 года, его результаты стали быстро улучшаться. Через месяц он стал асом. (Лучший реактивный ас Кореи, пилот ВВС США F-86 Sabre ( Стивен Шерман , март 2000. acepilots)

Лишь зимой 1953 года он встретил свой первый МиГ и вышел из этой схватки победителем. С этого момента не было ни одного месяца, когда бы он не записывал на свой счет вражеский самолет, а то и несколько. Правда в апреле его самого подбил русский пилот Семен Алексеевич Федорец. Его МиГ очередью повредил крыло "Сейбра" на котором летел МакКонел.

Вертолет "Сикорский" H-19. На таком же МакКонела вытащили из воды

Я понял его замысел, резко бросил самолёт влево и навскидку дал очередь по "Сейбру". Очередь пришлась по правому крылу, ближе к фюзеляжу. В крыле "Сейбра" заметил большую рваную дыру до одного квадратного метра. "Сейбр" перевернулся через правое крыло и пошёл к земле. Это был мой второй сбитый в (этом) бою самолёт врага. (Герой Советского Союза Федорец Семён Алексеевич. "Советские асы 1953")

Правда и Джозеф не остался в долгу и, уже падая, дал очередь по самолету Федорца. Нашему пилоту пришлось катапультироваться.

Самолет МакКонела был поврежден и терял высоту. Впрочем тогда он отделался легким испугом. К его счастью самолет дымил, но не загорелся. Он дотянул до "Желтого моря" и сел на воду. Лейтенант Гарольд Читвуд, занимавший позицию №3 в звене МакКоннелла, вызвал из Чодо спасательный вертолет. Через пару минут к нему уже летел H-19 581-й эскадрильи AR&C под управлением Дона Крэбба и Боба Салливана. Позже МакКонел скажет, что "почти не намок".

Самым удачным был для него день 18 мая. В этот день он умудрился за два вылета сбить сразу три советских МиГа. В первый вылет они с напарником Дином Эбботтом летели в составе группы из шести самолетов. Но оторвались от группы начав преследование пары МиГов возле реки Ялу.

Джозеф МакКонел

Вскоре на помощь советским пилотам пришли еще несколько МиГ-15. Один из них сел на хвост Эбботу, но МакКонел сбил советский истребитель, а затем еще один. По рации сообщили, что против них задействовано около тридцати советских самолетов, на что американец ответил: "Да, и все они будут наши". Правда бравада длилась недолго и пришлось срочно "сматывать удочки".

Пилотам удалось вернуться на базу невредимыми, так как МиГи не преследовали их. В этот же день МакКонел совершил еще один вылет, сбив свой 16-й МиГ.

Здесь важна командная работа. Одиноких волков больше нет. Ваша жизнь всегда зависит от вашего ведомого, а его жизнь - от вас. Я могу получить признание за МиГ, но все зависит от команды, а не от меня одного. (Farris, Phillip."Jet War." Air Force Magazine, Air Force Association)

На тот момент он стал довольно известным летчиком асом в США. Американцы не хотели потерять своего героя и поэтому командующий ВВС Гленн Баркус отстранил МакКонела от полетов и отправил домой в США со словами "Я хочу, чтобы этот человек находился по дороге домой в США до того, как я закончу это предложение".

Впрочем, чему быть, того не миновать. В августе 1954 года МакКонел разбился испытывая новейшую модификацию все того же "Сейбра" F-86H. Во время полета произошел полный отказ гидравлики. МакКонел попытался посадить самолет. Но у самой земли турбулентностью задрало крыло. Пилот катапультировался, но он был слишком близко к земле. Впоследствии оказалось, что причиной отказа была ошибка технического персонала, который готовил самолет к полету.

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