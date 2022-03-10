Почему у королевы Великобритании Елизаветы II нет паспорта и какие ещё законы она нарушает

Казалось бы, что королевские особы давно остались в прошлом. Однако и в нашем современном мире их все еще можно встретить. Королева Великобритании Елизавета II наглядный тому пример.

Несмотря на то что в мире есть еще короли и королевы, именно ей удалось стать самой известной и уважаемой на планете женщиной. Вероятно, потому что она дольше всех находится у власти среди прочих монархов. А в свои почти 96 лет королева многим может дать фору. О королеве Елизавете II известно многое. Хотя, вполне возможно, что даже у нее остались тайны.

Что известно миру о королеве Елизавете II

Действующая и многими уважаемая королева Великобритании Елизавета II выглядит как милая и безобидная бабушка. Хотя не стоит забывать, что, прежде всего, эта женщина высокопоставленная личность, которая выполняет множество обязанностей ради блага своей страны. Известно, что на свет Лилибет, так ее называли близкие люди, появилась в 1926 году. Никто и не предполагал, что когда-нибудь Елизавета сможет стать королевой Великобритании. Ведь у королевских особ всегда соблюдается очередность наследования.

Королева Великобритании Елизавета II стала уникальной личностью, о которой знает весь мир.

Однако Судьба распорядилась иначе.

На престол взошел отец Елизаветы Георг VI. Потом пришел и ее черед. Главными увлечениями будущей королевы были верховая езда, собаки породы корги и вождение автомобиля. В 1934 году произошло судьбоносное знакомство Елизаветы со своим будущим мужем принцем Филиппом. Ей было 8, а ему 13. Однако волнительное чувство любви пришло к ней только через 5 лет после знакомства. В 1947 году эта пара сыграла свадьбу. У Филиппа был титул, но вот достатка особого не было. К тому же отец Лилибет настороженно к нему относился. Все его сестры выскочили замуж за аристократов, которые были нацистами. Но любовь все расставила на свои места. Они были разными, но в то же время дополняли друг друга.

Филипп и Елизавета были разные, но дополняли друг друга.

В обязанности королевы входит встреча с высокопоставленными лицами и представителями других государств.

Потом родился сын Чарльз и через 2 года Анна. Через 10 и 14 лет родились Эндрю и Эдвард. До 1952 года Елизавета была только наследницей, а королем страны являлся отец Георг VI. После смерти отца в том же году она стала королевой. Правда, церемония коронации произошла летом 1953 года. За свои 70 лет правления королева сделала очень многое. Главными ее задачами можно назвать прием глав государств и официальные визиты в другие страны и на различные мероприятия. Она не влияет напрямую на политику. Хотя подобное решение может принять после обсуждения с министрами и советниками. А вот ее дети и внуки часто являются участниками каких-то скандалов. В жизни королевы есть трудности и потери, но она по-прежнему полна сил и желания жить.

Водитель без прав, гражданин без паспорта

А вот паспорта у королевы Елизаветы II нет.

Королева Великобритании имеет массу привилегий. Кто бы сомневался. Ведь она непростой человек. Если все остальные граждане обязаны соблюдать правила и законы, то это не относится к Елизавете II. По сути, Ее Величество может даже нарушить определенный закон. Но поскольку Елизавета II является представителем высшей власти и лицом Великобритании, то, конечно, не может себе этого позволить. Как ни странно, но у королевы нет ни водительских прав, ни паспорта, удостоверяющего ее личность. Дело в том, что в Великобритании только от имени Елизаветы II выдают все водительские удостоверения. По той же причине нет и паспорта. Подобные документы тоже выдаются от имени Ее Величества.

Водительский стаж королевы составляет более 75 лет.

Елизавета научилась водить автомобиль в 1944 году. Хотя навыки вождения она получила, но никаких экзаменов тогда не сдавала. Она профессиональный водитель. Стаж ее вождения составляет более 75 лет. Согласно правилам, у королевы есть личный водитель и автомобиль представительского класса. Но когда у нее есть желание и возможность, то монаршая особа не отказывает себе в том, чтобы с ветерком проехаться на ее любимом автомобиле марки Ягуар и Рэндж Ровер.

Королеву возит водитель на церемонии, но она любит с ветерком прокатиться, самостоятельно управляя автомобилем.

Как-то к ней прибыл сам принц Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Но королева не села рядом с ним, а отправилась на место водителя. Принц был в недоумении и сначала не понимал, что происходит. Но когда машина поехала и начала набирать скорость, то все стало на свои места. В его стране женщинам запрещено ездить за рулем. В Великобритании все иначе. Елизавета II гнала машину на приличной скорости. Спустя время принц даже предложил снизить скорость и ехать немного тише, не отвлекаясь на разговор.

Конституционный монарх

Нужно сказать, что в Великобритании королева не всем заправляет, но она имеет большое влияние и полномочия. Разработкой законов занимает Парламент страны. Но они не имеют никакой силы, если Ее Величество с ними не ознакомилась и не подписала. Бывает так, что она не согласна, но такое происходит не так часто. Первое, что сделала королева, когда получила трон и все права – это начала налаживать работу с министрами. Ей удалось практически со всеми найти общий язык.

Первое, что сделала новая королева - это наладила взаимоотношения с министрами.

Исключением была Маргарет Тэтчер. Ее Величество работала с премьер-министром Тэтчер в период с 1979 по 1990 годы. Елизавета II упоминала, что с Маргарет часто было трудно работать, потому что она никогда не слушала, а делала по-своему. Встречаться с министрами по-прежнему входит в обязанности королевы. Это происходит каждый вторник. Монарх вполне может отправить в отставку любого сотрудника правительства. Повод для такого решения должен быть веский и обоснованный. Парламент она тоже может распустить. Но «верхушки» это не коснется.

Королева участвует в открытии парламентского года.

В ее прямые обязанности входит открытие парламентского заседания. Это происходит каждый год в мае. Так открывается новый парламентский год. Открытие происходит с соблюдением целого ряда церемоний и правил. Например, королева обязательно одевает корону Британской империи. Она обращается с торжественной речью ко всем собравшимся палатам парламента.

Что может королева, о чем трудно даже представить

Королева получает в год около 90 тыс. писем.

Наверное, о королеве Великобритании Елизавете II можно говорить долго. Эта уникальная женщина может по-настоящему удивить многим. Что же еще известно о Ее Величестве? Конечно же, у такого человека множество поклонников по всему миру. Несмотря на наличие Интернета, Елизавета II каждый день получает до 300 писем. Их количество достигает до 90 тыс. корреспонденции в год. Вот это мировое уважение и признание. Не каждый может подобным похвастаться. Безусловно, королева читает эти письма. Правда, выборочно. Такой объем охватить невозможно. Но письма не остаются лежать без внимания. Личные секретари Ее Величества помогают ей разбирать их.

Королева любит животных и собак породы корги.

Известно, что королева очень любит животных. Особенно лошадей и собак породы корги. Наверное, поэтому ей дарят разных животных. Если собрать всех зверей вместе, то получится настоящий королевский зоопарк. Кого здесь только нет. Слона Джамбо преподнес президент Камеруна. На коронацию подарили 5 породистых лошадей. Также были крокодилы, кенгуру, коровы, черные лебеди и ягуары, черепахи, карликовые бегемоты. Однако Елизавета II не может всех этих животных держать у себя. Поэтому они отправляются в зоопарк Лондона и находятся под опекой Ее Величества.

Королева может себе позволить выпить.

Королева не отрицает употребление крепких спиртных напитков и может позволить себе выпить. Разумеется, что она знает свою норму. Ее двоюродная сестра Маргарет рассказала, что Ее Величество может себе позволить немного выпить перед ланчем, в обед или вечером в домашней обстановке, или на приемах. Нет какого-то конкретного предпочтения. Это может быть бокал игристого шампанского или джин, вино или мартини.

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