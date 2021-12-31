Громкие уголовные дела прошлого. Ожерелье королевы

У французского короля Людовика XV, это который сказал «После меня хоть потоп», было много любовниц-фавориток. Но под старость короля ублажала графиня Жанна Дюбари. Была ли она графиней еще вопрос. Злые языки поговаривали, что она была незаконнорожденной дочерью монаха и швеи и звалась Жанна Бекю. По молодости была и проституткой и модисткой и продавщицей, затем поселилась в доме графа Жана-Батиста Дюбарри. Судя по всему ублажала графа сексуальными услугами. Когда графа посетил Людовик XV, то к нему в постель подложили Жанну. И так она понравилась монарху, что он решил приблизить красотку к себе поближе. Но надо было соблюдать приличия, официальной королевской фавориткой не могла быть девка с улицы. Поэтому Людовик XV в 1768 году устроил её брак с младшим братом графа Дюбарри, Гийомом, а через полгода представил ее ко двору. Уже не как проститутку, а как графию.

Графиня Жанна Дюбари

Король любил Жанну, чего не сказать о простом народе. Вся Франция ненавидела новоявленную графиню Дюбари. Хотя она не влезала в политические игрища, французы обвиняли ее в том, что король тратит на нее государственные сумы. И обвинения были не безосновательны. Так Людовик XV заказал парижским ювелирам Бемеру и Бассанжу шикарный презент для своей пассии — великолепное бриллиантовое ожерелье в сумму 1 миллион 600 тысяч франков.

Громадная сумма для тех времен – годовой бюджет среднего германского княжества.

Заказать, то заказал. Но вот подарить не успел – умер. Новый король, уже Людовик XVI не так благосклонно отнесся к папиной фаворитке – заключил ее в монастырь. Драгоценное ожерелье осталось на руках у ювелиров. Нового покупателя для такой дорогой вещи найти было сложно. Ювелиры попытались было склонить новую королеву Марию-Антуанетту к приобретению ожерелья, но, ввиду расстройства финансов, королева не решалась попросить от Людовика XVI крупную сумму.

Графиня Жанна Ламотт-Валуа

Но тут ясным деньком 1785 года к ювелирам с помпой заявляется некая знатная дама, представившаяся громким именем графиня Жанна Ламотт-Валуа. Вроде она фрейлина королевы Марии-Антуанетты и вообще ее ближайшая подружка и наперсница. Мол, королева грезит о великолепном ожерелье и уговаривает мужа-короля купить его. Через несколько дней Ламотт известила ювелиров, что королева покупает ожерелье, а ведение переговоров по этой сделке поручено одному знатному лицу. Действительно через пару дней к продавцам явился кардинал Луи де Роган и от имени королевы купил ожерелье за 1 млн 600 тыс. ливров. Небольшую часть денег он выплатил наличными, а на остальную сумму выдал на различные сроки заёмные письма.

Но когда наступил первый срок платежа, деньги не были уплачены, и вообще подпись королевы на условиях покупки ожерелья смахивала на поддельную. Ювелиры подняли шум, вызвали полицию, которая донесла Людовику XVI – уж слишком высоких особ затрагивало это дело. Король вызвал супругу, но та заявила, что не знать, не знает никакую графиню Ламотт, и о покупке ожерелья тоже вообще ничего не ведает. Тогда монарх дал делу ход, и 15 августа 1785 года полиция арестовала кардинала де Рогана. А через пару дней графиню и еще несколько причастных к делу лиц. В том числе и авантюриста Алессандро Калиостро, числившийся в друзьях и советчиках у де Рогана. Всем было предъявлено обвинение в мошенничестве и присвоении ожерелья под видом мнимой покупки его для королевы.

Кардинал Луи де Роган

На следствии и суде выяснилось, что кардинал де Роган вообще не при делах, обычный лох и терпила. Всю аферу замутила авантюристка и мошенница графиня Ламотт. Да и вообще была ли она графиней? Родилась в бедной семье, но утверждала, что является праправнучкой короля Генриха II Валуа от его любовницы Николь де Савиньи. Так ли это или нет мутная история, но девица была очень красивой и умной. Обольстительная внешность и слухи о ее высоком происхождении помогли ей удачно выйти за гвардейского офицера графа де Ламотт и быть представленной ко двору. Впрочем, верность мужу она не хранила. В те времена адюльтер был в порядке вещей, над супружеской верностью наоборот хихикали и насмехались. Быстро нашла себе богатого любовника кардинала де Рогана. Тот, будучи послом в Вене навлёк на себя немилость Марии Терезии и Марии-Антуанетты и после вступления на престол Людовика XVI впал в опалу. Страстно желал вернуть благосклонность королевы, и соответственно короля – Людовик XVI любил супругу и в отличие от всего высшего света был верным мужем. Жанна Ламотт знала о желании своего любовника. Навешав лапши на уши доверчивого Рогана, графиня Ламотт устроила ему в версальском парке мнимое свидание с королевой, которую изображала модистка Николь Леге, жившая под фамилией Олива. Кардинал искренне посчитав себя доверенным королевы и отправился покупать ожерелье, добавив от себя солидную сумму наличными. В итоге оно мошенническим образом оказалось у графини Ламотт, муж которой быстро отправился в Англию, где стал распродавать драгоценности по частям.

Дело об ожерелье было разобрано парижским парламентом, вынесшим приговор. Кардинал де Роган и Калиостро были оправданы и лишь высланы из страны, Ламотт-Валуа была приговорена к телесному наказанию, клеймению и заключению в тюрьме для проституток Сальпетриер; к телесному наказанию и клеймению был заочно приговорён также и её муж, успевший сбыть часть камней из ожерелья и скрыться в Лондоне. 21 июня 1786 года Жанну Ламотт на Гревской площади высекли плетьми, а затем палач заклеймил её плечо буквой «V» — voleuse («воровка»).

Но вскоре Жанне Ламотт удалось бежать из тюрьмы и перебраться к мужу в Лондон. Там она не сидела мышкой: опубликовала скандальные и «разоблачительные» мемуары о королеве, в которых преобладали факты из вторых рук и выдумки, однако многие деятели революции относились к ним с доверием, к тому же, это было им выгодно в свете начавшихся в стране волнений. Процесс об ожерелье способствовал развитию неудовольствия в стране и может быть даже нагнетанию революции.

Королева Мария-Антуанетта

Во всяком случае, через шесть лет французы низвергли монархию. Людовика XVI е его жену Марию-Антуанетту отправили на эшафот. Перед казнью, на допросе королева подтвердила, что никогда не была знакома с графиней Ламотт и никакого отношения к афере с ожерельем не имеет.

Не пощадила судьба и ту, которой изначально было предназначено драгоценное ожерелье – графиню Дюбари. Еще в 1775 году Людовик XVI ее помиловал и освободил из монастыря. Она поселилась в имение, которое ей подарил еще Людовик XV. Но, тем не менее, ее помнили, она вызывала всеобщую народную ненависть и считалась одним из символов преступлений старого режима. В 1793 году 50-летняя Дюбари была предана суду и гильотинирована по обвинению в том, что якобы помогала эмигрантам. Умерла без обычных в то время твёрдости и стоицизма: ей приписывают восклицание, которое она повторила бесчисленное количество раз перед смертью: «Ещё минуточку, господин палач!» Существует легенда, что графиня имела любовную связь с палачом Анри Сансоном, от руки которого и приняла смерть на эшафоте.

Кардинал де Роган, после высылки поселился в одном из своих германских имений, где и умер в 1803 году. Темная история с Жанной Ламотт. Вроде бы в 1791 году в Лондоне она в припадке умопомешательства (приняла стучавшегося в дверь кредитора мужа за агента французского правительства) выбросилась из окна и умерла через несколько дней. Но с другой стороны несколько графинь Ламотт-Валуа долго шлялись по Европе. Одна перед самым вторжением Наполеона, появилась в России, где приняла русское подданство как графиня де Гаше.

Вроде бы все ясно, дело раскрыто, преступники выявлены. Но через сотню лет история с ожерельем получила продолжение. В 1871 году во время боев парижских коммунаров с версальцами сгорел королевский дворец Тюильри. После подавления Коммуны расчищали развалины, и один из рабочих Огюст Долонэ обнаружил железный сундук. Крышку сундука украшали три бурбонские лилии. Находку доставили в министерство внутренних дел Франции, где торжественно вскрыли в присутствии главы правительства Тьера, министров и полицейского префекта Парижа. В сундуке обнаружили множество драгоценностей и, в том числе, роскошное ожерелье, которое идентифицировали как знаменитое «ожерелье королевы». Несмотря на то, что после войны с Пруссией Франция остро нуждалась в деньгах, клад был передан не в казну, а представителям династии Бурбонов.

Но если обнаруженная драгоценность действительно легендарное «ожерелье королевы», то вся общепринятая и официальная версия полностью рушится. Значит, ожерелье все-таки оказалось в руках Марии-Антуанеты и Людовика XVI. Значит, они были замешаны в мошеннической схеме. Значит, знали и злодейку Жанну Ламотт. Тем более что есть косвенные свидетельства, что та бежала из тюрьмы при содействии Марии-Антуанеты. Как же было на самом деле? Боюсь, мы этого уже никогда не узнаем.

Источник : https://historyriver.ru/gromkie-ugolovnye-dela-proshlogo-ozh...

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