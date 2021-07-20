Неэтичные научные эксперименты: «черный сифилис»

Научные эксперименты часто оправдываются благими научными целями — их результаты порой могут в корне изменить вековые представления о той или иной сфере человеческой деятельности. Даже варварские эксперименты Йозефа Менгеле во времена Второй мировой войны частично стали почвой для изучения возможности выживания в экстремальных условиях, психологии жертв, более комплексного понимания проблем в сфере трансплантологии и хирургии. Опыты, в которых участвуют дети, животные и пациенты, даже не подозревающие, что над ними проводят эксперименты, вполне возможно, продолжаются и по сей день. Но скрывать их стало гораздо тяжелее с развитием социальных медиа. «Хайтек» сделал подборку жестоких и неэтичных научных экспериментов. Вся статья тут, а кратко — в этом посте.

Универсальный электрошок

В научном сообществе принято, что для наглядного доказательства научных теоретических выводов нужна контрольная группа. Врач из Цинциннати Робертс Бартолоу в 1847 году лечил больную по имени Мэри Рафферти, которая страдала от язвы в черепе. Робертс пытался доказать свою теорию о том, что воздействие электрических разрядов может помочь активизировать регенерацию клеток костной ткани. С разрешения пациентки Бартолоу вставил электроды непосредственно в мозг и, пропуская по ним разряды тока, стал наблюдать за реакцией.

Он повторил свой эксперимент восемь раз в течение четырех дней. Поначалу казалось, что Рафферти чувствовала себя прекрасно, но на более поздней стадии лечения впала в кому и через несколько дней умерла. Скорее всего, это произошло по причине слишком активного использования электрошока.

Доктор Лоретта Бендер из больницы Кридмор в Нью-Йорке провела большую часть 1960-х годов, занимаясь исследованиями в области электрошоковой терапии. Она подвергала маленьких детей воздействию электричества, пытаясь установить зависимость между реакциями ребенка и признаками шизофрении. Доктор Бендер выбирала своих пациентов в ходе собеседования, которое включало и физическое воздействие на определенные точки головы ребенка во время прилюдной демонстрации прозрачности эксперимента перед большой группой наблюдателей. У любого ребенка, который подергивал конечностями из-за этих манипуляций, как утверждала доктор Бендер, были ранние признаки шизофрении. О том, что впоследствии ожидает этих детей, наблюдатели не знали.

Вылечить сексуальное влечение через отвращение

Во времена официальной политики расовой сегрегации в Южной Африке армейский полковник и психолог доктор Обри Левин был назначен «лечить» гомосексуалистов, заключенных в тюрьму в военном госпитале недалеко от Претории. Находясь там, они были подвергнуты электросудорожной терапии, предназначенной для их «переориентации». Проект получил название «Аверсия». Во время этой жестокой терапии пациентам показывали изображения обнаженных мужчин и заставляли их самоудовлетворяться, после чего испытуемые получали мощный электрический разряд. Идея заключалась в том, что человек будет связывать свои порывы (сексуальное влечение к своему же полу) с болью и, в конечном итоге, на психическом уровне не захочет заниматься этим.

Психолог Йельского университета Стэнли Милгрэм задумался, как стал возможным тот факт, что Эйхман и «его сообщники, принимавшие участие в Холокосте, просто следовали приказам». Чтобы выяснить, как на самом деле происходит, Милгрэм организовал эксперимент, предназначенный для измерения готовности человека подчиняться авторитетной фигуре. Два участника эксперимента (один из которых был актером, о чем сам испытуемый не знал) были помещены в две смежные комнаты, где они могли только слышать друг друга. Испытуемый задавал вопросы актеру. Каждый раз, когда актер отвечал на вопрос неправильно, испытуемый нажимал кнопку, которая била оппонента электрическим током. Хотя многие из испытуемых выразили желание остановить эксперимент при первых криках, которые были искусно сыграны, в какой-то момент эти вопли перестали их смущать, некоторые даже отметили определенное удовлетворение и стойкое желание, чтобы оппонент отвечал неправильно как можно дольше. В одной серии опытов основного варианта эксперимента 26 испытуемых из 40 вместо того, чтобы сжалиться над жертвой, продолжали увеличивать напряжение (до 450 В) до тех пор, пока исследователь не отдавал распоряжение закончить эксперимент.

Вылечить заикание или заставить заикаться

В 1939 году 22 сироты, живущие в Давенпорте, штат Айова, стали подопытными Уэнделла Джонсона и Мэри Тюдор, двух исследователей из Университета Айовы. Опыт был посвящен заиканию, однако его целью не было лечение речевого дефекта. Дети были разделены на две группы. Члены одной группы эффективно занимались с логопедами и постоянно получали похвалу за грамотную технику речи. Детей из другой группы сознательно калечили видоизмененными звуками и словами на занятиях, а также стыдили за любые речевые ошибки, которые они невольно делали на основании материала, который им преподавали. В конце концов, у детей из второй группы, которые нормально разговаривали до эксперимента, появились проблемы с речью, которые, как они сообщили суду в 2007 году, сохранились до конца жизни. Джонсон и Тюдор никогда не публиковали результаты своего исследования из страха. В 2007 году трое выживших участников второй группы и наследники умерших получили компенсацию от штата и Университета Айовы. Тем не менее, никаких комментариев от штата не поступило, и правительство США не дало никаких комментариев. Современные логопеды-дефектологи дали этому эксперименту название «Исследование монстров». Есть подозрение, что весь спектр психологических экспериментов так и остался только в головах и памяти докторов и их жертв.



Безжалостные эксперименты на полях войны

Возглавляемый во время Второй мировой войны японским генералом-хирургом Широ Исии отряд № 731 проводил эксперименты на своих пленных. Это специальное подразделение базировалось в оккупированном Китае, в заточении содержались до 400 заключенных одновременно. Главной целью исследований японское командование считало разработку химического и биологического оружия.

Жертвы подразделения 731 подвергались заражению сибирской язвой, холерой и чумой. В них стреляли из разных видов оружия. Ампутация, трансплантация и даже вскрытие грудной клетки выполнялись без анестезии. Исии часто спрашивал своих сотрудников, сколько бревен спилили в тот или иной день, «бревнами» он называл людей. Невероятно, но по окончании войны Исии и его сотрудники выторговали себе свободу, предложив биологические исследования правительству США.

Нетолерантное заражение

Эксперимент Таскиги — так назвали 40-летнее исследование последствий заражения сифилисом у афроамериканских мужчин, начатое в 1932 году. Заявленная цель исследования состояла в том, чтобы изучить воздействие сифилиса при отсутствии лечения у 600 афроамериканских мужчин из округа Мейкон, Алабама — от момента заражения и в течение всей их жизни.

Здоровые чернокожие мужчины были заражены сифилисом искусственно якобы в рамках добровольного медицинского исследования. Тем не менее, они не были проинформированы о своем состоянии, вместо этого им сказали, что они испытывают симптомы, связанные с «плохой кровью» или «усталостью». Проведенное Службой общественного здравоохранения США совместно с Университетом Таскиги исследование обещало бесплатное лечение и расходы на погребение, если какой-либо субъект скончается в ходе эксперимента.

На самом деле никто об испытуемых не заботился, они лишь подвергались многочисленным заборам крови и костного мозга для получения исследовательского материала.

Лишь в 1972 году, когда осведомитель сообщил об этом эксперименте национальной прессе, исследование было закрыто. 74 из первоначальных испытуемых были еще живы, а 100 человек умерли от невылеченного сифилиса. В 1992 году после коллективного иска оставшиеся в живых получили $40 тыс. и извинения от 42-го президента США Билла Клинтона. Правительство США засекретило все документы об исследовании Таскиги, чтобы не провоцировать манипуляций со стороны афроамериканского населения США.

ЦРУ лишает памяти

Проект BLUEBIRD был утвержден директором ЦРУ в 1950 году, спустя год его переименовали в ARTICHOKE. В рамках исследований ученые проводили эксперименты по искусственному созданию у человека амнезии, гипнозу потенциальных информаторов и «маньчжурского кандидата». Документы, которые попали в публичное пространство, доказывают, что информаторов эффективно гипнотизировали, и они проходили тесты в реальных симуляциях.

Операции ARTICHOKE включали детальное, систематическое создание определенных видов амнезии, новых ирреальных воспоминаний и гипнотически запрограммированных протоколов поведения. Например, сотрудница Службы безопасности ЦРУ была загипнотизирована и ей была дана ложная личность. Она горячо защищала ее, отрицая свое истинное имя, и убедительно оправдывалась удостоверениями, подтверждающих ее новое имя, возраст и иные данные. Позже, после того, как ложная личность была стерта с помощью внушения, ее спросили, слышала ли она когда-нибудь имя, которое она считала своим за пять минут до этого. Она подумала и сказала, что никогда его не слышала.

Проекты ARTICHOKE и BLUEBIRD, затем переименованные в MKULTRA и MKSEARCH, существовали вплоть до 1972 года. После закрытия директор ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить все документы, связанные с этими проектами.

Простые истины Филипа Зимбардо

Первоначально целью Стэнфордского тюремного эксперимента 1971 года, который стал одним из самых заметных психологических опытов, была наглядная демонстрация возможных реакций людей в ситуации тотального всевластия и совершенного бессилия. Более 70 человек по объявлению вызвались принять участие в исследовании, которое планировали проводить в помещениях, имитированных под настоящую тюрьму. Научным руководителем исследования был 38-летний профессор психологии Филип Зимбардо. Он и его коллеги-исследователи отобрали 24 участников и случайным образом дали им роли заключенного или охранника. Зимбардо проинструктировал «охранников» и ясно дал понять, что хотя «заключенным» не может быть причинен физический вред, «охранники» должны попытаться создать атмосферу, в которой «заключенные» чувствовали себя бессильными. Исследование началось в воскресенье, 17 августа 1971 года.

Хотя эксперимент в Стэнфордской тюрьме первоначально планировался на 14 дней, его пришлось остановить только после шести из-за того, какая атмосфера сложилась внутри коллектива участников эксперимента. «Охранники» стали оскорблять «заключенных», и у последних начали проявляться признаки крайнего стресса и тревоги. Даже сами исследователи упустили из виду реальную катастрофичность ситуации. Зимбардо, который тоже играл роль тюремного надзирателя, не обращал внимания на оскорбительное поведение своих «коллег», пока аспирантка Кристина Маслах не высказала свои опасения относительно аморальности продолжения эксперимента.

Тюремный эксперимент в Стэнфорде часто приводят в качестве примера неэтичного исследования. Эксперимент не может повториться исследователями сегодня, потому что он не соответствует стандартам, установленным многочисленными этическими кодексами, в том числе Кодексом этики Американской психологической ассоциации. Зимбардо и сам неоднократно признавал этические проблемы исследования.

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